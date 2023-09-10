Милонов о паспорте РФ для Промеса: «Бывало, люди, совершившие нехорошие вещи, корректировали биографию через что-то хорошее, СВО например. Решит начать с чистого листа – надо дать шанс»
Виталий Милонов предложил предоставить Квинси Промесу российское гражданство.
– В новейшей истории были случаи, когда люди, совершившие какие-то нехорошие вещи, получали корректировку своей биографии через что-то хорошее, полезное, например в зоне СВО. Никоим образом не сравниваю эти ситуации с ситуацией Промеса, но в принципе, если он сейчас решит начать жить с чистого листа, надо дать ему этот шанс. Пусть попробует парень.
Надо ведь понимать, что все известные события происходили с ним в Голландии, а там другие стандарты. Там обстановка такая – голландская. Там наркотики все курят направо и налево. Это самая первая страна, где был легализован гашиш.
А тут, может, он нормальным парнем станет. Наоборот, Россия дает шанс людям начать новую жизнь.
– То есть надо выдавать паспорт?
– Думаю, да, надо давать. Мы же помним, что паспорта у нас как выдаются, так и забираются за совершение преступлений. Поэтому можно дать, – сказал депутат Государственной думы.
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Все равно, что тушить пожар бензином
Каждый день Россия в войне теряет мотивированных людей которые были готовы сражаться за интересы России, и их она больше никогда не вернет.
А вот эти +3 млн населения сегодня они за Россию, завтра за Китай, a послезавтра за США. Кто их будет контролировать, за тех они и будут.
Какие фантазии? Если завтра твой город перейдет под контроль Китая, ты будешь готов умереть за интересы Китая? Как по мне, ответ очевиден.
>> А у врага минус половина населения.
В основном дети и женщины которые и так бы не воевали.
>> Уже предлагают мобилизовать калек и женщин. Это означает что враг на грани капитуляции.
Израиль с КНДР тоже близки к капитуляции? Это вполне себе нормальная практика в воюющих странах.