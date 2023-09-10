Милонов о паспорте РФ для Промеса: «Бывало, люди, совершившие нехорошие вещи, корректировали биографию через что-то хорошее, СВО например. Решит начать с чистого листа – надо дать шанс»

Теги Спартак сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Россия Государственная дума Квинси Промес Виталий Милонов Политика Футбол

Виталий Милонов предложил предоставить Квинси Промесу российское гражданство.

– В новейшей истории были случаи, когда люди, совершившие какие-то нехорошие вещи, получали корректировку своей биографии через что-то хорошее, полезное, например в зоне СВО. Никоим образом не сравниваю эти ситуации с ситуацией Промеса, но в принципе, если он сейчас решит начать жить с чистого листа, надо дать ему этот шанс. Пусть попробует парень.

Надо ведь понимать, что все известные события происходили с ним в Голландии, а там другие стандарты. Там обстановка такая – голландская. Там наркотики все курят направо и налево. Это самая первая страна, где был легализован гашиш.

А тут, может, он нормальным парнем станет. Наоборот, Россия дает шанс людям начать новую жизнь.

– То есть надо выдавать паспорт?

– Думаю, да, надо давать. Мы же помним, что паспорта у нас как выдаются, так и забираются за совершение преступлений. Поэтому можно дать, – сказал депутат Государственной думы.

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46 комментариев

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Утя Ваткин
"Через что-то хорошее-СВО например" Ну прям очень хорошее.
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Ловушка Джокушкера
Ответ Ростовский
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А, вот ты где. Надевай скорее красный нос, скоро твой выход на арену
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Тиджани Бабангида
Милонов доброжелателен. В случае чего Промес на СВО через зону
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Oleg Olegov
Сложно поверить, что все это происходит по настоящему, а не в книжках Гоголя или Фонвизина.
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LIBerly
Ответ Ростовский
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А у вас еще портрет царя-батюшки висит?
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Ловушка Джокушкера
Нехорошие дела на "сво" можно только преумножить, но никак не исправить.
Все равно, что тушить пожар бензином
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Жоржиньо Не Вейналдум
Ответ Ростовский
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Еще и без каких-либо потерь
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Savarona25
Никогда неправое дело не может служить никаким искуплением для других неправых дел. В этом всем еще предстоит убедиться в полной мере. Случай же из биографии Промеса тут вообще ни при чем.
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Дэни Леви Де Лаурентис
Прямо говорит. Если паспорт Промесу давать, то надо очиститься при помощи Сво..
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Валерий Белезеков
Ответ Oleg Olegov
Сложно поверить, что все это происходит по настоящему, а не в книжках Гоголя или Фонвизина.
И в 21 веке, в Европе
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Bems.ip
я тоже думаю надо дать для ночных вылазок на Донбассе самое оно и дрон его не увидит
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Dr. Heisenberg
Впечатление, что СВО и была задумана с целью трудоустройства уголовников.
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владимир семенов
Со слов Милонова Промес переходит в Эспаньола(Донбасс)
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Мы не братья
Ответ Ростовский
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И ведь кто-то же родил такого ростовского. Неурожайный видать год был
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Alex Dumskoy
Ответ Ростовский
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А теперь внимание вопрос, сколько из этих 3 млн человек готово будет взять в руки оружие и защищать интересы России?

Каждый день Россия в войне теряет мотивированных людей которые были готовы сражаться за интересы России, и их она больше никогда не вернет.

А вот эти +3 млн населения сегодня они за Россию, завтра за Китай, a послезавтра за США. Кто их будет контролировать, за тех они и будут.
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Ловушка Джокушкера
Ответ Ростовский
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Скинь фотку свою с фронта, "возвращатель", очень хочется посмотреть, кто это такой смелый имперец
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David Rigert
Ответ Ловушка Джокушкера
А, вот ты где. Надевай скорее красный нос, скоро твой выход на арену
😂
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Kit244098
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
Он там был? В одном кабаке с Рагозиным сидел? Или вместе с сыном Медведева по складам лазил? По чужим документам? Не смеши меня))
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Faust Doc
Да чего уж там, в думу этого господина!
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Михаил1970
Дать Промесу гражданство и направить в госдуму.
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utsh44psmr
Ответ владимир семенов
Со слов Милонова Промес переходит в Эспаньола(Донбасс)
Бальде ждет
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Андрей Лоел
Разумный вывод.
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Антон Волков
уберите рассказы этого рыжего недоумка
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Alex Dumskoy
Ответ Ростовский
Тут могут быть только фантазии, сколько смогут, сколько не смогут. Я по факту общаюсь, - у России за время СВО прирост населения +3 млн граждан. А у врага минус половина населения. Уже предлагают мобилизовать калек и женщин. Это означает что враг на грани капитуляции.
>> Тут могут быть только фантазии, сколько смогут, сколько не смогут.
Какие фантазии? Если завтра твой город перейдет под контроль Китая, ты будешь готов умереть за интересы Китая? Как по мне, ответ очевиден.

>> А у врага минус половина населения.
В основном дети и женщины которые и так бы не воевали.

>> Уже предлагают мобилизовать калек и женщин. Это означает что враг на грани капитуляции.
Израиль с КНДР тоже близки к капитуляции? Это вполне себе нормальная практика в воюющих странах.
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Дмитрий9779
Ответ Kit244098
Сильны у нас все советы раздавать. Вот сам Виталик в зону СВО пусть и едет. Пусть пример покажет. Надеюсь, что его там не убьют. А в плен возьмут. Живым. Ух и оборжемся мы тогда с великого переобувания))
Комментарий удален пользователем
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