«Спартак» готов помочь Промесу с получением паспорта РФ

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес натурализация ТАСС Олег Малышев Футбол

«Спартак» готов помочь Квинси Промесу в получении российского гражданства.

«На данный момент, насколько я знаю, у Квинси нет русского паспорта.

Если нужна будет какая-то помощь, мы ее окажем», – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

Гендиректор «Спартака» о паспорте РФ Промеса: «Пока не получил. Идет другой связанный процесс»

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tolstiy
только через сво... всё таки- преступник.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
freeman123
Ответ MikGera
Можно поподробнее озвучить статьи закона которые запрещают подавать на гражданство при наличии как вы говорите судебного разбирательства
62 ФЗ, одни из причин отказа:

Незакрытая судимость;

Нахождение в уголовном розыске органами РФ, или других государств;

Граждане, которые осуждены и пребывают в местах лишения свободы
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ktoto_V_Dome
Ответ freeman123
62 ФЗ, одни из причин отказа: Незакрытая судимость; Нахождение в уголовном розыске органами РФ, или других государств; Граждане, которые осуждены и пребывают в местах лишения свободы
Опустил по факту 👍
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
freeman123
Ответ Ktoto_V_Dome
Опустил по факту 👍
Надеюсь эта информация будет полезна для него))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Яковлев
Вот нафига стране уголовник? Зарема!!! Объясни.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
freeman123
Ответ MikGera
Пока не будет решения по апелляции он никакой не уголовник. А то что некоторые здесь пишут это типично для болельщиков ФК Зенит, вам должно быть стыдно
Какая апелляция? Там по делу с пожовкой реальный срок, плюс суд из-за торговли 450кг белого. Я надеюсь вы не серьезно сейчас это писали
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
freeman123
Ответ MikGera
Я то как раз вполне серьезно, а вот вы видимо в юриспруденции совсем слабоваты
Ну что юрист, дальше спорить будешь?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
freeman123
Ответ MikGera
Я то как раз вполне серьезно, а вот вы видимо в юриспруденции совсем слабоваты
62 ФЗ, одни из причин отказа:

Незакрытая судимость;

Нахождение в уголовном розыске органами РФ, или других государств;

Граждане, которые осуждены и пребывают в местах лишения свободы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Помощь в получении паспорта уголовнику с уже имеющейся непогашенной судимостью и подозреваемому в контрабанде крупной партии наркотиков?? Да. Это современный ФК Спартак - синоним слова стыд.

Искренне сочувствую адекватным спартаковцам по этому поводу. И верю в то, что они существуют (хоть никто из них почему-то публично не осуждает руководство их клуба за весь этот треш с уголовщиной).
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yasya
Тащат в страну всяких бандитов.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dvs-66
И в подарок мы вручим ему ножик добавил Малышев.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
freeman123
Вообще-то у нас законом запрещено гражданам имеющим непогашенную судимость, либо судебное разбирательство подавать документы на получение гражданства. А тут комбо, и суд и реальный срок ожидает
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТрактоПоктер
Ответ dvs-66
И в подарок мы вручим ему ножик добавил Малышев.
Финку НКВД
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
freeman123
Ответ MikGera
В случае подачи жалобы на решение суда, решение вступит в силу только после рассмотрения жалобы, а пока оно не вступит в силу никакой незакрытой судимости нет
Т.е. пункт два ты упорно игнорируешь, лишь бы хоть за что-то зацепиться))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий