«Спартак» готов помочь Промесу с получением паспорта РФ

«Спартак» готов помочь Квинси Промесу в получении российского гражданства.

«На данный момент, насколько я знаю, у нет русского паспорта.

Если нужна будет какая-то помощь, мы ее окажем», – сказал генеральный директор «Спартака» .

Гендиректор «Спартака» о паспорте РФ Промеса: «Пока не получил. Идет другой связанный процесс»

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