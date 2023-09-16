«Спартак» готов помочь Промесу с получением паспорта РФ
«Спартак» готов помочь Квинси Промесу в получении российского гражданства.
«На данный момент, насколько я знаю, у Квинси нет русского паспорта.
Если нужна будет какая-то помощь, мы ее окажем», – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
Гендиректор «Спартака» о паспорте РФ Промеса: «Пока не получил. Идет другой связанный процесс»
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Незакрытая судимость;
Нахождение в уголовном розыске органами РФ, или других государств;
Граждане, которые осуждены и пребывают в местах лишения свободы
Незакрытая судимость;
Нахождение в уголовном розыске органами РФ, или других государств;
Граждане, которые осуждены и пребывают в местах лишения свободы
Искренне сочувствую адекватным спартаковцам по этому поводу. И верю в то, что они существуют (хоть никто из них почему-то публично не осуждает руководство их клуба за весь этот треш с уголовщиной).