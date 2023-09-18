«Не все игроки улавливают логику Абаскаля по составу и заменам, не всем нравится положение Промеса». Шнякин о «Спартаке»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Дмитрий Шнякин Михаил Игнатов Гильермо Абаскаль Футбол

Не все игроки «Спартака» понимают логику Гильермо Абаскаля при выборе состава.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал об этом в шоу Глеба Чернявского «Нет темы». 

«Пообщался с футболистами из клуба. Надо сказать, волнение и переживания игроков «Спартака» – особенно русских – примерно те же самые, что и у болельщиков.

Они связаны прежде всего с выбором состава, с подбором игроков. Не все футболисты в команде улавливают логику Абаскаля – как и по стартовому составу, так и по заменам.

Возьмем условного Игнатова – если что, это не он мне рассказывал, слова другого футболиста. И этому футболисту не совсем понятно, почему, например, Михаил после удачного отрезка не появляется в стартовом составе.

Так же бывает наоборот: тот же условный Игнатов не очень здорово отыграл, а потом появился вдруг в основе. При этом тренировки интересные, Абаскаль по-прежнему мотиватор, все разжевывает и объясняет.

Еще я знаю, что не всем в команде нравится положение Промеса. Иногда он доигрывает матчи так, что замены напрашиваются, но Абаскаль в него верит, постоянно дает по 90 минут.

Я в этом случае скорее за Абаскаля. Промес – очень скилловый футболист, у него на тренировках потрясающие показатели эффективности ударов. На это Абаскаль и делает ставку, зная, что Промес – игрок эпизода. Даже если проводит не лучший матч, все равно может сделать эпизод», – сказал Шнякин.

Смотрите полный выпуск шоу «Нет темы»

 

 

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41 комментарий

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Руслан Платонов
Шнякин подгадил, так подгадил. Уверен ему это по секрету сказали, а он по секрету всему свету. Хотя тот, кто ему это рассказал мало того, что крыса, так еще и глупая крыса, потому что рассказала именно ему
+59
-7
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igls54
Что бы не творил Абаскаль, чемпионство после 3-х туров никто не отнимет
+59
-20
+39
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Lyrastars
Зачем Джикия рассказывает Шнякину свои переживания? Заметьте, эта информация всплыла ни после одного из 5 неудачных мачтей ранее, а только в момент когда кто-то остался на банке и сыграли добротно на ноль.
+21
-2
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6tspey7tb5
Ответ Lyrastars
Зачем Джикия рассказывает Шнякину свои переживания? Заметьте, эта информация всплыла ни после одного из 5 неудачных мачтей ранее, а только в момент когда кто-то остался на банке и сыграли добротно на ноль.
Первая мысль была что это Джикия. У нас уже был такой капитан.
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sabur
Игроки и не должны понимать логику.А то потом нам читать еще несколько Широковых лет 30
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Владимир Абрамов
Ответ Руслан Платонов
Шнякин подгадил, так подгадил. Уверен ему это по секрету сказали, а он по секрету всему свету. Хотя тот, кто ему это рассказал мало того, что крыса, так еще и глупая крыса, потому что рассказала именно ему
Тот, кто делится тайнами с журналистом, хочет, чтобы про эти тайны узнали все. Однако со Шнякиным едва ли кто говорил. Это он от себя.
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Павел Rzd
Раскачивание лодки началось
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dimanchik179
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Пикачу82
Кто то из наших, не удивлюсь если Умяров...
джикия
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counsel
Ответ Руслан Платонов
Шнякин подгадил, так подгадил. Уверен ему это по секрету сказали, а он по секрету всему свету. Хотя тот, кто ему это рассказал мало того, что крыса, так еще и глупая крыса, потому что рассказала именно ему
как же ужасен Шнякин(
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СынМилосердова
Почти уверен что никто с ним не разговаривал
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Ебздрогыч
Промес, в отличие от большинства футболистов, может решить один момент в концовке, поэтому и играет весь матч. Да, в защите не помогает, но для этого должны партнеры работать
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Руслан Платонов
Ответ Пикачу82
Кто то из наших, не удивлюсь если Умяров...
Частенько бывает, что оказывается тот, на кого меньше всего подумаешь
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Б81
Шнякин-сплетница
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GMF
обдвн
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Вечно в бане
Ответ Руслан Платонов
Шнякин подгадил, так подгадил. Уверен ему это по секрету сказали, а он по секрету всему свету. Хотя тот, кто ему это рассказал мало того, что крыса, так еще и глупая крыса, потому что рассказала именно ему
Довольно наивно думать в век, когда каждый суслик - инсайдер, что кто-то такие вещи говорит «по секрету».

Не знаю, что вероятнее, то, что это намеренный слив в прессу, или то, что вся эта история - плод фантазий Шнякина, но оба варианта сильно реальнее простого «разговора по секрету».
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Данил Кублицкий
Не всем нравится Шнякин , однако комментирует подлец
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Lunatic Insane
как Глебчику набрать просмотров на своём ютуп канале?
нужен Спартак, нужна неоднозначная заява, нужен какой-нибудь шнякин, чтобы ее заявить
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Vatikan
Ответ igls54
Что бы не творил Абаскаль, чемпионство после 3-х туров никто не отнимет
Все верно, какой смысл дальше играть?
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dimany5555
Покажите мне команду, в которой каждому ее футболисту все нравиться, можете не искать, таких нет)))
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Mawnan_Smith
После матчей Чемпионата Мира в Катаре схлестнулся в комментариях на sports.ru с Дмитрием Шнякиным (которые он кстати читает). Ему тогда не понравилось, что я написал что он как и все остальные комментаторы Матча несет всякую ахинею в эфире. На что Дмитрий возразил, что я не могу привести примеры. Вот Дмитрий выше прекрасный пример чуши и вброса. Просто браво.
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Остап Бендер Сгибальщик
как говорит известная английская поговорка
let it go let it flow
нам все нравится))
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Артур Межаков
А должно всем нравиться??? ...
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укротитель троллей
Димка лучше бы рассказал как проходила его учеба по правильному комментированию гигимона ))
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MagicWithoutBorders
шнякин, хватит набрасывать не вентилятор!
и так всё не слава Богу в Спартаке, еще ты подливаешь масло…
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Direct free kick
Надоела информационная атака на Абаскаля от всяких болтунов
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