«Не все игроки улавливают логику Абаскаля по составу и заменам, не всем нравится положение Промеса». Шнякин о «Спартаке»
Не все игроки «Спартака» понимают логику Гильермо Абаскаля при выборе состава.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал об этом в шоу Глеба Чернявского «Нет темы».
«Пообщался с футболистами из клуба. Надо сказать, волнение и переживания игроков «Спартака» – особенно русских – примерно те же самые, что и у болельщиков.
Они связаны прежде всего с выбором состава, с подбором игроков. Не все футболисты в команде улавливают логику Абаскаля – как и по стартовому составу, так и по заменам.
Возьмем условного Игнатова – если что, это не он мне рассказывал, слова другого футболиста. И этому футболисту не совсем понятно, почему, например, Михаил после удачного отрезка не появляется в стартовом составе.
Так же бывает наоборот: тот же условный Игнатов не очень здорово отыграл, а потом появился вдруг в основе. При этом тренировки интересные, Абаскаль по-прежнему мотиватор, все разжевывает и объясняет.
Еще я знаю, что не всем в команде нравится положение Промеса. Иногда он доигрывает матчи так, что замены напрашиваются, но Абаскаль в него верит, постоянно дает по 90 минут.
Я в этом случае скорее за Абаскаля. Промес – очень скилловый футболист, у него на тренировках потрясающие показатели эффективности ударов. На это Абаскаль и делает ставку, зная, что Промес – игрок эпизода. Даже если проводит не лучший матч, все равно может сделать эпизод», – сказал Шнякин.
Смотрите полный выпуск шоу «Нет темы»
Не знаю, что вероятнее, то, что это намеренный слив в прессу, или то, что вся эта история - плод фантазий Шнякина, но оба варианта сильно реальнее простого «разговора по секрету».
нужен Спартак, нужна неоднозначная заява, нужен какой-нибудь шнякин, чтобы ее заявить
let it go let it flow
нам все нравится))
и так всё не слава Богу в Спартаке, еще ты подливаешь масло…