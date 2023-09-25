Невилл о матче «Арсенал» – «Сити»: «Отсутствие Родри выровняет игру, замены ему нет. Посмотрим, подготовят ли Райса – он настоящий монстр и ведет команду вперед»

Гари Невилл поделился ожиданиями от матча «Арсенала» и «Манчестер Сити».

Команды встретятся в 8-м туре 8 октября. Полузащитник «Манчестер Сити» Родри пропустит игру из-за дисквалификации после прямой красной карточки в матче с «Ноттингем Форест». Хавбек «Арсенала» Деклан Райс был заменен в матче против « » из-за травмы спины.

«Думаю, Родри был великолепен в «Сити» последние пару лет. Его прогресс за три, четыре, пять лет был уникальным, он лучше остальных на своей позиции на целую милю. Будет интересно через две недели посмотреть, останется ли «Арсенал» без .

Самая большая проблема для «Арсенала» не в том, что они потеряли два очка, а в том, что и Райс выбыли на четыре или пять недель, потому что они оба очень важные игроки. Райс – настоящий монстр, и я думаю, что они бы обыграли «Тоттенхэм», если бы он отыграл 90 минут. Он из тех игроков, которые ведут «Арсенал» вперед, и он мог бы что-то дать на угловых в концовке. У него есть все, чтобы заставить команду работать и добиться результата.

Родри – замечательный игрок, лидер «Манчестер Сити», и я не знаю, что он делал в субботу – это было абсолютное безумие, и я понимаю, почему Пеп Гвардиола зол на него. То, что Родри не сыграет против «Арсенала», выравнивает этот матч, потому что у «Сити» нет никого, кто мог бы заменить его. Но у них не может быть никаких оправданий, у них сильная команда и достаточно талантливых игроков.

Но если оставить в стороне Холанда, поскольку он незаменим, то двумя самыми важными игроками в этом матче являются Родри и Деклан Райс. Поэтому отсутствие Родри будет иметь большое значение, но « » нужно подготовить Райса к игре через две недели», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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