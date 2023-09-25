Пирс Морган: «Тоттенхэм» не был таким дерьмовым, как обычно, а «Арсенал» сыграл дерьмовее, чем обычно. «Сити» нас разгромит, если сыграем так же»
Пирс Морган выразил разочарование игрой «Арсенала».
Команда тренера Микеля Артеты сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в матче АПЛ.
«Очень разочаровывающий день на «Эмирейтс».
Главным образом из-за того, что «Тоттенхэм» не был таким дерьмовым, как обычно, а «Арсенал» необъяснимым образом сыграл дерьмовее, чем обычно.
«Манчестер Сити» разгромит нас, если мы сыграем так же против них через две недели», – написал журналист и болельщик «канониров» Пирс Морган.
«Арсенал» идет 5-м в турнирной таблице отстает на четыре очка от лидирующего «Манчестер Сити».
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