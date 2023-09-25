Пирс Морган: «Тоттенхэм» не был таким дерьмовым, как обычно, а «Арсенал» сыграл дерьмовее, чем обычно. «Сити» нас разгромит, если сыграем так же»

Пирс Морган выразил разочарование игрой «Арсенала».

Команда тренера Микеля Артеты сыграла вничью с « » (2:2) в матче .

«Очень разочаровывающий день на «Эмирейтс».

Главным образом из-за того, что «Тоттенхэм» не был таким дерьмовым, как обычно, а « » необъяснимым образом сыграл дерьмовее, чем обычно.

« » разгромит нас, если мы сыграем так же против них через две недели», – написал журналист и болельщик «канониров» .

«Арсенал» идет 5-м в турнирной таблице отстает на четыре очка от лидирующего «Манчестер Сити».

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