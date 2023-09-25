Пирс Морган: «Тоттенхэм» не был таким дерьмовым, как обычно, а «Арсенал» сыграл дерьмовее, чем обычно. «Сити» нас разгромит, если сыграем так же»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм брань контент Пирс Морган Футбол

Пирс Морган выразил разочарование игрой «Арсенала».

Команда тренера Микеля Артеты сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в матче АПЛ.

«Очень разочаровывающий день на «Эмирейтс».

Главным образом из-за того, что «Тоттенхэм» не был таким дерьмовым, как обычно, а «Арсенал» необъяснимым образом сыграл дерьмовее, чем обычно.

«Манчестер Сити» разгромит нас, если мы сыграем так же против них через две недели», – написал журналист и болельщик «канониров» Пирс Морган.

«Арсенал» идет 5-м в турнирной таблице отстает на четыре очка от лидирующего «Манчестер Сити».

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22 комментария

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GuruFutbola
Аналитика уровня: юзер спортс
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JohnnyMulka
Ответ Манковский
Только один игрок может спасти Арсенал это разгрома, и это .......
Мостовой
+11
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Тухель
Ответ Кирилл Голивец
Этот свинорылый мерзкий человек вызывает такие же чувства, как условный Дмитрий Егоров у нас в России. Жаль болельщиков Арсенала, что это чудо примазывает себя к ним
А болельщики Арсенала это какие то возвышенные интеллектуалы? Канониры наравне с фанатами МЮ наверное самые токсичные в АПЛ и притом их токсичность распространяется и на чужие команды и на чужих фанатов и на своих игроков, своих фанатов и т.д. После любого матча без победы хотят заменить половину команды + оскорбляют вообще всех. И это я говорю о британских фанатах, наши ни чем не лучше.
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bel01
Ответ GuruFutbola
Аналитика уровня: юзер спортс
Пирс даже на форуме спортса казался бы белой вороной, Из категории Великого Алонсо и прочих.
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Леван Мкртчян
Какой-то круговорот лондонского дерьма , по версии Моргана. И это он еще о Челси ни слова не сказал
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Stewart D.
как нравится смотреть на гонор арсеналовских после 1 хорошего сезона, а вдобавок еще и на их горение, когда их завышенные ожидания не оправдываются уже в начале))))
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red hikkikomori
Главный болельщик Арсенала - их олицетворение, у них много таких же высокомерных)
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arspurs9
О каком «как обычно» говорит этот дурачок, если за последние 20 очных встреч у команд 7-7-6 в пользу Тоттенхэма?
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Varvar27
Ответ Леван Мкртчян
Какой-то круговорот лондонского дерьма , по версии Моргана. И это он еще о Челси ни слова не сказал
Там сложно будет что то сказать,сразу захлебнеться в дерьме
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jam.football
Пирс Морган аналог Дмитрия Губерниева. Оба мерзкие
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Экспертное мнение
Причем тут Сити и твой Аль-Наср? Тоттенхэм топ, потому что из команды не ушел главный футболист клуба последнего десятилетия - Сон.
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Astella Guccio
Ответ jam.football
Пирс Морган аналог Дмитрия Губерниева. Оба мерзкие
Не, Губерниев будет попроще этого недо "мнения"
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S. A.
Ответ Тухель
А болельщики Арсенала это какие то возвышенные интеллектуалы? Канониры наравне с фанатами МЮ наверное самые токсичные в АПЛ и притом их токсичность распространяется и на чужие команды и на чужих фанатов и на своих игроков, своих фанатов и т.д. После любого матча без победы хотят заменить половину команды + оскорбляют вообще всех. И это я говорю о британских фанатах, наши ни чем не лучше.
Да среди фанатов любого клуба хватает недоразвитых, зачем кого-то выделять?
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Jovid Mirzoev
Походу Пирс тоже в спортсменов сидеть..
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Смари Муха
опять начинает свои провакационные выходки.
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Кирилл Голивец
Этот свинорылый мерзкий человек вызывает такие же чувства, как условный Дмитрий Егоров у нас в России. Жаль болельщиков Арсенала, что это чудо примазывает себя к ним
+3
-3
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Манковский
Только один игрок может спасти Арсенал это разгрома, и это .......
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