Пеп о дисквалификации Родри из-за захвата за горло: «Для меня это не тянет на три матча, но правила есть правила. Надо обсудить с клубом, но я не намерен влиять на это»
Пеп Гвардиола прокомментировал вероятную трехматчевую дисквалификацию Родри.
«Манчестер Сити» дома обыграл «Ноттингем Форест» (2:0) в 6-м туре АПЛ. Полузащитник «горожан» схватил за горло хавбека Моргана Гиббса-Уайта и был удален в самом начале второго тайма.
Вероятно, за это действие полузащитника дисквалифицируют на три матча. В таком случае он не сыграет против «Ньюкасла», «Вулверхэмптона» и «Арсенала». «Ман Сити» вряд ли будет подавать апелляцию на дисквалификацию Родри.
Из-за травм «Ман Сити» не может рассчитывать на Кевина де Брюйне, Бернарду Силву, Матео Ковачича, Джона Стоунза и Джека Грилиша.
«Мне нужно переговорить с клубом, но я намерен влиять на это (оспаривать дисквалификацию Родри – примечание Sports.ru).
На мой взгляд, это не тянет на три матча, но правила есть правила. Родри должен извлечь из этого урок. Надеюсь, такого больше не произойдет», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
27 сентября «Манчестер Сити» сыграет против «Ньюкасла» в рамках Кубка английской лиги. В ближайших турах Премьер-лиги «горожане» встретятся с «Вулверхэмптоном» и «Арсеналом».
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Всё справедливо.
Суареса за укусы вроде и побольше дисквалифицировали.
Всё равно жёстко себя повел Родри.
Это за три сезона в АПЛ
Всегда поражался, как он избегает желтых