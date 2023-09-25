Пеп о дисквалификации Родри из-за захвата за горло: «Для меня это не тянет на три матча, но правила есть правила. Надо обсудить с клубом, но я не намерен влиять на это»

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал дисквалификации Кубок английской лиги Вулверхэмптон Пеп Гвардиола Ноттингем Форест Родри Футбол

Пеп Гвардиола прокомментировал вероятную трехматчевую дисквалификацию Родри.

«Манчестер Сити» дома обыграл «Ноттингем Форест» (2:0) в 6-м туре АПЛ. Полузащитник «горожан» схватил за горло хавбека Моргана Гиббса-Уайта и был удален в самом начале второго тайма.

Вероятно, за это действие полузащитника дисквалифицируют на три матча. В таком случае он не сыграет против «Ньюкасла», «Вулверхэмптона» и «Арсенала». «Ман Сити» вряд ли будет подавать апелляцию на дисквалификацию Родри.

Из-за травм «Ман Сити» не может рассчитывать на Кевина де Брюйне, Бернарду Силву, Матео Ковачича, Джона Стоунза и Джека Грилиша.

«Мне нужно переговорить с клубом, но я намерен влиять на это (оспаривать дисквалификацию Родри – примечание Sports.ru).

На мой взгляд, это не тянет на три матча, но правила есть правила. Родри должен извлечь из этого урок. Надеюсь, такого больше не произойдет», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

27 сентября «Манчестер Сити» сыграет против «Ньюкасла» в рамках Кубка английской лиги. В ближайших турах Премьер-лиги «горожане» встретятся с «Вулверхэмптоном» и «Арсеналом».

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24 комментария

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sema mixajlov
Грилиш уже вышел на замену в прошлом матче, авторы уже такой простой фактчекинг провести не могут
+10
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Александр Рабонов
Ответ Johnie
Съехал с катушек - получил взыскание. Всё справедливо. Суареса за укусы вроде и побольше дисквалифицировали.
А родри ему зубами в горло вцепился?))
+11
-4
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Johnie
Съехал с катушек - получил взыскание.
Всё справедливо.

Суареса за укусы вроде и побольше дисквалифицировали.
+11
-6
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Крученые мячи Анри
Ответ Johnie
Съехал с катушек - получил взыскание. Всё справедливо. Суареса за укусы вроде и побольше дисквалифицировали.
смотрел я этот эпизод, Гиббс-Вайт тот еше актер
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Ихарь Окенфэйлов
А за что три матча то? Бывает игроки откровенно в ногу летят шипами, и травмы наносят, стандартная красная и один матч. А тут то что? Ну потолкались, с кем не бывает. К тому же пострадавший тоже актёр так себе, сначала на несколько секунд задумался, а потом как давай изображать смертные муки, как будто его кобра ужалила :))
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Эксперимент
Ответ Johnie
Нет, конечно)) Всё равно жёстко себя повел Родри.
Ага, Гипс - Вайт до сих пор в коме.
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OldCityFan
В заголовке не намерен влиять на это, а в статье намерен, так как все таки?)
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Billy_Shears
Пеп о дисквалификации Родри из-за захвата за горло: «Если не начнем создавать безруких полузащитников, они продолжат душить»
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PIT-BUL
за горло? спроси у Каземиро ...
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Castor Troy
Пеп как обычно ноет
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Johnie
Ответ Александр Рабонов
А родри ему зубами в горло вцепился?))
Нет, конечно))
Всё равно жёстко себя повел Родри.
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Джанлука Нальюка
Родри в каждом матче грубо играет и ему постоянно удается не получить желтую делая по 5 фолов за тайм. Теперь карма настигла в виде красной и дисквы.
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Johnie
Ответ Крученые мячи Анри
смотрел я этот эпизод, Гиббс-Вайт тот еше актер
Я тоже видел, но Родри по сравнению с ним глыба. Не гоже игроку его уровня.
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Дмитрий Снегирёв
Ответ sema mixajlov
Грилиш уже вышел на замену в прошлом матче, авторы уже такой простой фактчекинг провести не могут
ctrl + c ctrl + v с предыдущих новостей, касающихся состава Сити
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zzzeeerrrooo
Ответ Джанлука Нальюка
Родри в каждом матче грубо играет и ему постоянно удается не получить желтую делая по 5 фолов за тайм. Теперь карма настигла в виде красной и дисквы.
У Родри в среднем 1,3 фола за игру 🤣🤣🤣
Это за три сезона в АПЛ
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Эксперимент
Ответ Джанлука Нальюка
Родри в каждом матче грубо играет и ему постоянно удается не получить желтую делая по 5 фолов за тайм. Теперь карма настигла в виде красной и дисквы.
Напомните моменты где он грубо играет, а то вроде "ужасно грубый игрок" даже подкаты делает 1 раз в год.
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Джанлука Нальюка
Ответ zzzeeerrrooo
У Родри в среднем 1,3 фола за игру 🤣🤣🤣 Это за три сезона в АПЛ
Смешно. Сам придумал эту статистику ?
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Эксперимент
Ответ Джанлука Нальюка
В каждом матче Родри играет жестко, часто грубо. Надо просто смотреть футбол
Нет, конкретно скажите в каких матчах он сыграл грубо и чуть кого-то не сломал.
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Джанлука Нальюка
Ответ Эксперимент
Нет, конкретно скажите в каких матчах он сыграл грубо и чуть кого-то не сломал.
Конкретно в игре за суперкубок с Арсеналом.
Всегда поражался, как он избегает желтых
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Мари Хуан
Ответ Ихарь Окенфэйлов
А за что три матча то? Бывает игроки откровенно в ногу летят шипами, и травмы наносят, стандартная красная и один матч. А тут то что? Ну потолкались, с кем не бывает. К тому же пострадавший тоже актёр так себе, сначала на несколько секунд задумался, а потом как давай изображать смертные муки, как будто его кобра ужалила :))
Стандартная же прямая красная это три матча на отдых. нет?
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Dmitri Ponomarev
Ответ Ихарь Окенфэйлов
А за что три матча то? Бывает игроки откровенно в ногу летят шипами, и травмы наносят, стандартная красная и один матч. А тут то что? Ну потолкались, с кем не бывает. К тому же пострадавший тоже актёр так себе, сначала на несколько секунд задумался, а потом как давай изображать смертные муки, как будто его кобра ужалила :))
Что за глупости? Прямая красная за грубость - всегда три матча. Один матч дают за фол последней надежды, две желтые и т.д.
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Мари Хуан
Стандартная же прямая красная это три матча на отдых. нет?
Да нет, всю жизнь было один. Только при каких то особых случаях могли назначить больше. Может что то поменяли, не знаю. Но в любом случае, тут никакой опасности здоровью не было. Красная по делу, эмоции надо держать. Но три матча, это перебор.
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