Пеп о дисквалификации Родри из-за захвата за горло: «Для меня это не тянет на три матча, но правила есть правила. Надо обсудить с клубом, но я не намерен влиять на это»

Пеп Гвардиола прокомментировал вероятную трехматчевую дисквалификацию Родри.

«Манчестер Сити» дома обыграл « » (2:0) в 6-м туре . Полузащитник «горожан» схватил за горло хавбека Моргана Гиббса-Уайта и был удален в самом начале второго тайма.

Вероятно, за это действие полузащитника дисквалифицируют на три матча. В таком случае он не сыграет против «Ньюкасла», «Вулверхэмптона» и «Арсенала». « » вряд ли будет подавать апелляцию на дисквалификацию .

Из-за травм «Ман Сити» не может рассчитывать на Кевина де Брюйне, Бернарду Силву, Матео Ковачича, Джона Стоунза и Джека Грилиша.

«Мне нужно переговорить с клубом, но я намерен влиять на это (оспаривать дисквалификацию Родри – примечание Sports.ru).

На мой взгляд, это не тянет на три матча, но правила есть правила. Родри должен извлечь из этого урок. Надеюсь, такого больше не произойдет», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

27 сентября «Манчестер Сити» сыграет против « » в рамках Кубка английской лиги. В ближайших турах Премьер-лиги «горожане» встретятся с «Вулверхэмптоном» и «Арсеналом».

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