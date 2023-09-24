Артета из-за травмы спины заменил Райса в перерыве матча с «Тоттенхэмом»: «Ему было очень некомфортно»
Деклан Райс был заменен в матче с «Тоттенхэмом» из-за травмы спины.
Об этом сообщил главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
В матче 6-го тура АПЛ «Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью – 2:2. Райс начал матч в стартовом составе и был заменен в перерыве.
«У него была травма спины. Ему было очень некомфортно во время матча, и пришлось его заменить.
Мы должны оценить его состояние. Необычно менять кого-то вроде него», – сказал Артета.
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Надеюсь это не связано,и мы не вернёмся во времена Венгера,когда лазарет не пустовал…