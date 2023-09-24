Артета из-за травмы спины заменил Райса в перерыве матча с «Тоттенхэмом»: «Ему было очень некомфортно»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал травмы Тоттенхэм Деклан Райс Здоровье Футбол

Деклан Райс был заменен в матче с «Тоттенхэмом» из-за травмы спины.

Об этом сообщил главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

В матче 6-го тура АПЛ «Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью – 2:2. Райс начал матч в стартовом составе и был заменен в перерыве.

«У него была травма спины. Ему было очень некомфортно во время матча, и пришлось его заменить.

Мы должны оценить его состояние. Необычно менять кого-то вроде него», – сказал Артета.

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7 комментариев

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Артём Назмутдинов
я подумал, на поле вышел Артрета вместо Райса
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Доминатор3000
Один из врачей уехал в МЮ.
В Арсенале эпидемия травм.
Надеюсь это не связано,и мы не вернёмся во времена Венгера,когда лазарет не пустовал…
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Marslan Akmataliev
Ответ Артём Назмутдинов
я подумал, на поле вышел Артрета вместо Райса
Сыграл бы лучше Жоржиньо.
+1
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Wekil Halylow
Ответ Доминатор3000
Один из врачей уехал в МЮ. В Арсенале эпидемия травм. Надеюсь это не связано,и мы не вернёмся во времена Венгера,когда лазарет не пустовал…
этот же врач из вреиён Венгера
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