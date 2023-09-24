Артета из-за травмы спины заменил Райса в перерыве матча с «Тоттенхэмом»: «Ему было очень некомфортно»

Деклан Райс был заменен в матче с «Тоттенхэмом» из-за травмы спины.

Об этом сообщил главный тренер «Арсенала» .

В матче 6-го тура « » и « » сыграли вничью – 2:2. Райс начал матч в стартовом составе и был заменен в перерыве.

«У него была травма спины. Ему было очень некомфортно во время матча, и пришлось его заменить.

Мы должны оценить его состояние. Необычно менять кого-то вроде него», – сказал Артета.

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