Круговой о судействе матча с «Локо»: «Было много моментов, где он и угловой, и штрафной не поставил. В обе стороны»

Данил Круговой недоволен работой судьи в матче «Зенит» – «Локо» (1:2).

На матче работал судья .

– В конце уже, когда начали проигрывать, совершенно ничего не смогли создать, потому что отказались от своей игры и перестали контролировать мяч. Просто начали бить вперед на высоких защитников и проигрывали борьбу. Особо даже и моментов не было, чтобы забить и сравнять счет в конце.

– Ожидал, что « » так заведется в матче с « »?

– Понятно, что у них была мотивация, но мы отталкивались от своей игры. К сожалению, не удалось победить.

– Есть вопросы по судейству?

– Есть тот, кто разбирается в этих моментах. Я считаю, что было много моментов, где он и угловой не поставил, и штрафной не поставил. И в одну, и в другую сторону, – сказал защитник «Зенита».

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