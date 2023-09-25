Круговой о судействе матча с «Локо»: «Было много моментов, где он и угловой, и штрафной не поставил. В обе стороны»
Данил Круговой недоволен работой судьи в матче «Зенит» – «Локо» (1:2).
На матче работал судья Владимир Москалев.
– В конце уже, когда начали проигрывать, совершенно ничего не смогли создать, потому что отказались от своей игры и перестали контролировать мяч. Просто начали бить вперед на высоких защитников и проигрывали борьбу. Особо даже и моментов не было, чтобы забить и сравнять счет в конце.
– Ожидал, что «Локомотив» так заведется в матче с «Зенитом»?
– Понятно, что у них была мотивация, но мы отталкивались от своей игры. К сожалению, не удалось победить.
– Есть вопросы по судейству?
– Есть тот, кто разбирается в этих моментах. Я считаю, что было много моментов, где он и угловой не поставил, и штрафной не поставил. И в одну, и в другую сторону, – сказал защитник «Зенита».
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