Круговой о судействе матча с «Локо»: «Было много моментов, где он и угловой, и штрафной не поставил. В обе стороны»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия судьи Владимир Москалев Данил Круговой Футбол

Данил Круговой недоволен работой судьи в матче «Зенит» – «Локо» (1:2).

На матче работал судья Владимир Москалев.

– В конце уже, когда начали проигрывать, совершенно ничего не смогли создать, потому что отказались от своей игры и перестали контролировать мяч. Просто начали бить вперед на высоких защитников и проигрывали борьбу. Особо даже и моментов не было, чтобы забить и сравнять счет в конце.

– Ожидал, что «Локомотив» так заведется в матче с «Зенитом»? 

– Понятно, что у них была мотивация, но мы отталкивались от своей игры. К сожалению, не удалось победить.

– Есть вопросы по судейству?

– Есть тот, кто разбирается в этих моментах. Я считаю, что было много моментов, где он и угловой не поставил, и штрафной не поставил. И в одну, и в другую сторону, – сказал защитник «Зенита».

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11 комментариев

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jqzn88xn6n
- а еще я скинул аут с которого забили
+4
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Александр Жердин
Свою игру надо обсуждать, а не на судей кивать. Хотя квалификация у Москалёва ниже плинтуса, это не оправдание.
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Александр Жердин
Ответ </c/>
понимания нет совсем, слишком много спорных решений раз за разом и постоянно топ матчи...видимо удобен кому-то как и Казарцев, который не мало наработал на увольнение...
Согласен. И что примечательно, находится рядом с эпизодом, где откровенно бьют по ногам и .....свисток молчит! Согласен, футбол - не балет, но с каких пор удары по ногам стали его частью?
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Дмитрий9779
Москалев один из слабых судей,проваливавший тесты,доводящий команды до драк,не видящий элементарных моментов.Кто его протеже...Почему раз за разом он назначается на серьёзные матчи?Проваливает их и снова назначается.
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Дмитрий9779
Радует,что хоть Хачатурянц немного этих Еськовых-Вилковых разогнал.
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Александр Жердин
Ответ </c/>
Москалёв дважды в течении года допустил в питере массовую драку...первую на кубок против нас с дисквалификацией 6 игроков, а теперь и в матче с Локо, допустил заваруху...
Ну для меня вообще загадка, почему он вообще судит до сих пор. С таким количеством косяков он давно должен составить компанию Вилкову.
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Ответ Александр Жердин
Ну для меня вообще загадка, почему он вообще судит до сих пор. С таким количеством косяков он давно должен составить компанию Вилкову.
понимания нет совсем, слишком много спорных решений раз за разом и постоянно топ матчи...видимо удобен кому-то как и Казарцев, который не мало наработал на увольнение...
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stalkers111
Ответ jqzn88xn6n
- а еще я скинул аут с которого забили
про свою ошибку результативную речь говорит, она весомое судейских
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Ответ Дмитрий9779
Москалев один из слабых судей,проваливавший тесты,доводящий команды до драк,не видящий элементарных моментов.Кто его протеже...Почему раз за разом он назначается на серьёзные матчи?Проваливает их и снова назначается.
тот же дядя, кто бесконечно отмазывает Казарцева за его перлы...
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