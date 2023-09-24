«Зенит» и «Локомотив» устроили две стычки в конце игры. Тикнизян получил вторую желтую

Матч «Зенита» с «Локомотивом» завершился двумя массовыми стычками.

На 5-й добавленной минуте защитник железнодорожников на половине поля петербуржцев попытался руками остановить проход хавбека , но упал на газон.

Защитник « » подбежал и грудью толкнул бразильца, и это спровоцировало конфликт между командами. Главный судья Владимир Москалев показал желтые карточки Тикнизяну (это было второе предупреждение для автора победного гола) и Венделу.

По окончании игры между футболистами возникла вторая стычка у входа в подтрибунное помещение. Активное участие в ней принял форвард «Локомотива» Артем Дзюба, раньше выступавший за « ».

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