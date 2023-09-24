«Зенит» и «Локомотив» устроили две стычки в конце игры. Тикнизян получил вторую желтую

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия дисквалификации происшествия судьи Владимир Москалев Максим Ненахов Наир Тикнизян Вендел Футбол

Матч «Зенита» с «Локомотивом» завершился двумя массовыми стычками.

На 5-й добавленной минуте защитник железнодорожников Максим Ненахов на половине поля петербуржцев попытался руками остановить проход хавбека Вендела, но упал на газон.

Защитник «Локо» Наир Тикнизян подбежал и грудью толкнул бразильца, и это спровоцировало конфликт между командами. Главный судья Владимир Москалев показал желтые карточки Тикнизяну (это было второе предупреждение для автора победного гола) и Венделу.

По окончании игры между футболистами возникла вторая стычка у входа в подтрибунное помещение. Активное участие в ней принял форвард «Локомотива» Артем Дзюба, раньше выступавший за «Зенит».

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12 комментариев

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Злобный Конь
Эх,не хватает ЛЧ! Чтобы зенитовцы вспомнили горечь поражений,а то бразилы себя чуствуют небожителями в слабой РПЛ. Истерят в случае потери очков.
+24
-7
+17
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Nick Crosier
Судья опять провел какой то странный матч.Половину фолов и аутов,рикошетов вообще не видит и ассистенты не подсказывают.
+16
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+16
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Garikus89
Москалев к этому шел весь матч. Была бы ничья, могло бы пронести, но если любая команда забила бы - такая концовка обеспечена. Просто болт положил на игру, вообще ничего не видел в обе стороны)
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+8
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Ебздрогыч
Проигрывать надо тоже уметь достойно
+12
-10
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ТрактоПоктер
Ответ Ебздрогыч
Проигрывать надо тоже уметь достойно
Это когда Ненахов атаку срывал бросив Вендела борцовском приемом двумя руками а Тикнизян прибежал и разборку устроил?
+4
-3
+1
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xa-xa
Ответ Злобный Конь
Эх,не хватает ЛЧ! Чтобы зенитовцы вспомнили горечь поражений,а то бразилы себя чуствуют небожителями в слабой РПЛ. Истерят в случае потери очков.
В точку...
+1
0
+1
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6tspey7tb5
Ответ Ебздрогыч
Проигрывать надо тоже уметь достойно
Это не про небесных)))
+2
-2
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