Быстров о матче «Зенит» – «Локо»: «Москалев отлично отсудил. Тикнизян не прав, пытался спровоцировать других, крышу снесло»

Владимир Быстров оценил судейство Владимира Москалева в матче «Зенит» – «Локо» (1:2).

« отлично отсудил, не из‑за него началась потасовка. Да, где‑то, может быть, не показал одну‑две желтые карточки. Но мы сами просим, чтобы был зрелищный футбол.

совершенно не прав: имея желтую карточку, подбежал, толкнул [Вендела]. Если у тебя есть желтая карточка… Не стоила ситуация того, чтобы кого‑то защищать. Он понял, что получил вторую желтую карточку, пытался других спровоцировать, крышу снесло», — сказал экс-игрок сборной России.

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