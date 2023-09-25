Севикян вызван в сборную Армении на матчи с Латвией и Македонией. Он отказал России ранее

Эдгар Севикян вызван в сборную Армении.

31 августа стало известно, что игрок « » решил выступать за сборную Армении, несмотря на приглашение в сборную России.

Севикян будет находиться в расположении армянской команды с 9 по 18 октября и проведет в ее составе два матча: в рамках квалификационного турнира Евро-2024 со сборной Латвии в Риге (12 октября) и товарищескую встречу с Северной Македонией (17 октября) в городе Струмица.

Статистику 22-летнего полузащитника можно найти здесь.

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