Севикян вызван в сборную Армении на матчи с Латвией и Македонией. Он отказал России ранее
Эдгар Севикян вызван в сборную Армении.
31 августа стало известно, что игрок «Пари НН» решил выступать за сборную Армении, несмотря на приглашение в сборную России.
Севикян будет находиться в расположении армянской команды с 9 по 18 октября и проведет в ее составе два матча: в рамках квалификационного турнира Евро-2024 со сборной Латвии в Риге (12 октября) и товарищескую встречу с Северной Македонией (17 октября) в городе Струмица.
Статистику 22-летнего полузащитника можно найти здесь.
Карпин об отказе Севикяна от сборной России: «Не осуждаю. А вы что делали бы? Армения будет отбираться на ЧМ»
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Но почему-то не стали... И явно будут и дальше сдавать свои территории под одобрительное похлопывание новых покровителей.
Да, сборная сейчас не играет.
Но играть за сборную это привилегия. Не хочет не надо.
-------------------------------------------------
Так он не должен играть за сборную Армении.