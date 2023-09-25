Севикян вызван в сборную Армении на матчи с Латвией и Македонией. Он отказал России ранее

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Эдгар Севикян вызван в сборную Армении.

31 августа стало известно, что игрок «Пари НН» решил выступать за сборную Армении, несмотря на приглашение в сборную России.

Севикян будет находиться в расположении армянской команды с 9 по 18 октября и проведет в ее составе два матча: в рамках квалификационного турнира Евро-2024 со сборной Латвии в Риге (12 октября) и товарищескую встречу с Северной Македонией (17 октября) в городе Струмица.

Статистику 22-летнего полузащитника можно найти здесь.

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13 комментариев

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Pucheslav
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Армянские братушки сами забыли признать Арцах а еще чего то требуют от РФ
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Lol Ko
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Армян должны защищать армяне.
Но почему-то не стали... И явно будут и дальше сдавать свои территории под одобрительное похлопывание новых покровителей.
+11
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Иван Абланов
все логично, иначе никаких официальных международных матчей на ближайшие несколько лет.
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Killiannnn
Конечно отказал, армяне там где есть выгода, а если ее нет, то ты мне не друг
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Killiannnn
Ответ Pucheslav
Армянские братушки сами забыли признать Арцах а еще чего то требуют от РФ
они просто думали, что Россия воевать будет за них, как это было в первой карабахской
+4
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Lyelik
Да пусть хоть за Бангладеш играет.

Да, сборная сейчас не играет.
Но играть за сборную это привилегия. Не хочет не надо.
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Алексей Гусев
Ответ Areg Evoyan
Россия воевала не стороне Азербайджана в Первой войне а не на стороне нас. Операция Кольцо
если б Россия воевала не за вас, нагорный карабах был бы не вашим намного раньше.
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Вячеслав Максименко
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Если размещаешь свои военные базы в ЧУЖОЙ стране, то будь добр выполнять свои обязанности иначе - уходи оттуда Арцах перешел в руки РМК, Армения к ней уже не имела никакого отношения
У России были обязательства по защите Нагорного Карабаха?
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Вячеслав Максименко
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нечего играть за страну, которая кинула арцахских армян на произвол судьбы
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Так он не должен играть за сборную Армении.
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