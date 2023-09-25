Член совдира «Динамо» Гафин на вопрос о «8 латиносах» в составе на «Спартак»: «Зачем так? На поле 11 динамовцев, национальность не так важна»
Члену совдира «Динамо» не понравилось, что игроков команды назвали «латиносами».
– В матче со «Спартаком» в стартовом составе «Динамо» вышли 8 латиносов. Это новый путь вашего клуба?
– То, что вы говорите, – это некорректно. Зачем говорить «восемь латиносов»? На поле было одиннадцать динамовцев! Кто они по национальности – это неважно.
– У «Динамо» уклон в сторону легионеров, а не в сторону россиян?
– Нет такого. У нас есть футболисты, все они – игроки ФК «Динамо». Кто они по национальности или гражданству, нам не так важно, – сказал Дмитрий Гафин.
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Даю идею для заголовка матча Динамо - Зенит: "8 латиносов против Зенита Рио-Де-Жанейро".
Или может сам Гафин, который плюнул на фанатскую трибуну?