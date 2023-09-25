Члену совдира «Динамо» не понравилось, что игроков команды назвали «латиносами».

– В матче со « » в стартовом составе « » вышли 8 латиносов. Это новый путь вашего клуба?

– То, что вы говорите, – это некорректно. Зачем говорить «восемь латиносов»? На поле было одиннадцать динамовцев! Кто они по национальности – это неважно.

– У «Динамо» уклон в сторону легионеров, а не в сторону россиян?

– Нет такого. У нас есть футболисты, все они – игроки ФК «Динамо». Кто они по национальности или гражданству, нам не так важно, – сказал Дмитрий Гафин.

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