Член совдира «Динамо» Гафин на вопрос о «8 латиносах» в составе на «Спартак»: «Зачем так? На поле 11 динамовцев, национальность не так важна»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Гафин Футбол

Члену совдира «Динамо» не понравилось, что игроков команды назвали «латиносами».

– В матче со «Спартаком» в стартовом составе «Динамо» вышли 8 латиносов. Это новый путь вашего клуба?

– То, что вы говорите, – это некорректно. Зачем говорить «восемь латиносов»? На поле было одиннадцать динамовцев! Кто они по национальности – это неважно.

– У «Динамо» уклон в сторону легионеров, а не в сторону россиян?

– Нет такого. У нас есть футболисты, все они – игроки ФК «Динамо». Кто они по национальности или гражданству, нам не так важно, – сказал Дмитрий Гафин.

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24 комментария

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alik055
Это нормально для журналиста задавать такой вопрос?
+37
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Дмитрий9779
Лучше бы спросили зачем Смолов выходил
+18
-3
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Назар Игорь
Ответ alik055
Это нормально для журналиста задавать такой вопрос?
Для журналюги нормально, для настоящих журналистов нет. А где их взять, нормальных журналистов?
+10
-3
+7
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arij
подлый журналист.. а сможет он спросить руководство зенита или спартака - у вас почему в составе столько негров? обделается ведь в штаны. Вообще-то привлекать идиота нужно за расизм.
+8
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Ебздрогыч
Ну, помнится почти 20 лет назад у Динамо выходило 11 легионеров, 11 динамовцев! Закончился эксперимент, правда, довольно печально - чуть было не вылетели
+7
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+5
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Johnie
Если вопрос так и был задан "8 латиносов", то это как-то неэтично и пренебрежительно к представителям Латинской Америки звучит.
+6
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Tigo_Volchara93
А если этого человека задавшего вопрос, назвать допустим, дебилом, бараном, имбицилом, тоже КДК штраф влепит?
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Владимир Молявин
Вопрос, действительно, задан очень некорректно.
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Dmitry Orlov
РБ Спорт держат уровень - вопросы футболистам и руководителям клубов как и всегда...

Даю идею для заголовка матча Динамо - Зенит: "8 латиносов против Зенита Рио-Де-Жанейро".
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Vedved
Ответ Дмитрий9779
Лучше бы спросили зачем Смолов выходил
Действительно, этот вопрос мучает всех болел Динамо)
+3
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mskbox2010
Ответ arij
подлый журналист.. а сможет он спросить руководство зенита или спартака - у вас почему в составе столько негров? обделается ведь в штаны. Вообще-то привлекать идиота нужно за расизм.
Причем здесь расизм? РПЛ по статусу есть соревнование спортсменов РФ, а не коммерческая лига. Так что вопрос совершенно правомерен. Создайте отдельную профессионально-коммерческую лигу, и пусть там играют 11 иностранцев, никто не будет против... Вы так и не поняли, что лимит на иностранцев это как бы фиговый листок, чтобы сохранить действующий статус (требующий обязательного присутствия спортсменов РФ).
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Давид Agabekyan
Ответ arij
подлый журналист.. а сможет он спросить руководство зенита или спартака - у вас почему в составе столько негров? обделается ведь в штаны. Вообще-то привлекать идиота нужно за расизм.
Причём тут Зенит или Спартак. Просто задавать такой вопрос - бред. Почему-то только у нас вечно недовольны что играют иностранцы
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Alex1104
Ответ Johnie
Если вопрос так и был задан "8 латиносов", то это как-то неэтично и пренебрежительно к представителям Латинской Америки звучит.
Похоже, что так. И это вообще зашквар даже для журнализда
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Snafu
Даса и Нгамале сейчас наверное удивились, узнав что они из Латинской Америки.
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Dinamik1
Это же журналюга правокатор.Таких сразу надо гнать с...ой метлой.
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Johnie
Ответ Alex1104
Похоже, что так. И это вообще зашквар даже для журнализда
Правила профессиональноц этики уже давно только на бумаге существуют во многих профессиях
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Alex1104
Ответ arij
подлый журналист.. а сможет он спросить руководство зенита или спартака - у вас почему в составе столько негров? обделается ведь в штаны. Вообще-то привлекать идиота нужно за расизм.
В Спартаке: 5 россиян в старте + 5 на замену, Динамо: 3 + 4
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Игорь Чернецов
Это Карраскаль что-ли Динамовец?
Или может сам Гафин, который плюнул на фанатскую трибуну?
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Olenyuksi
Еще раз задашь такой я вопрос, я тебе знаешь куда микрофон засуну - ответил Гафин
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