Юрий Семин: «Спартаку» больше повезло в матче с «Динамо». Закономерной была бы ничья»

Теги Спартак Юрий Семин премьер-лига Россия Динамо Москва Тео Бонгонда Матч ТВ Футбол

Юрий Семин считает, что «Спартаку» больше повезло в матче с «Динамо».

Московское дерби завершилось со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Единственный мяч на 7‑й минуте забил Тео Бонгонда.

«Хорошая игра. Было очень много хороших моментов, комбинаций. На мой взгляд, больше все‑таки повезло «Спартаку», потому что у «Динамо» тоже достаточно много моментов, в которых оно просто было обязано забивать гол.

Футбол мне в целом понравился за исключением замен. Замены были не совсем логичными, на мой взгляд. Другое дело, что я не знаю причин этому. Может быть, игроки были травмированы.

По крайней мере, влияния никакого вышедшие на замену футболисты не оказали. Замена Бонгонда мне непонятна, например», – сказал экс-тренер «Динамо» и «Локомотива».

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24 комментария

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Pelerin
Юрий Павлович необъективен. При том, что Спартак всю игру вëл в счëте и скорее охранял счëт, он создал в 2 раза больше моментов. Счëт по xG 1,39-0,68 в пользу Спартака. Абсолютно закономерная победа.
Скорее Спартак мог увеличить преимущество, если бы у Квинси больше сил осталось на концовку.
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Peter Parker
Так Спартак и сделал больше и допустил меньше, чтобы ему «повезло». В этом матче спартаковцы были лучше. Но Динамо не выглядело безнадежно, я думаю, что если они поймают правильный настрой среди своих легионеров, то команда может полететь. Видно, что игроки способные, но пока без синергии именно в плане ментальности, нежели даже в игровой сыгранности.
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Pelerin
Ответ jqzn88xn6n
XG не всегда говорит о преимуществе, многие моменты не попадают в коэффициент расчета, но являются голевыми по игровой ситуации.
Ты ведь не предлагаешь ничего взамен, кроме своего мнения? )
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Беременный малыш
Везет сильнейшим. Счет на табло.
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Vatikan
Как обычно)) Спартак проиграл: все по делу, нет игры, соперник сильнее. Спартак выиграл: повезло, игры не видно, совершенно случайно
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Пользователь Huawei
У нас сейчас считается правилом хорошего тона-в любой ситуации критиковать Спартак.
Уверен-если бы счёт был обратным, то шли бы разговоры о закономерной победе Динамо.
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Spartakus1984
Ответ S. A.
0,68? То есть удар Бителло из удобной позиции, удар Бальбуэны в Максименко, два подряд удара Тюкавина, удар Скопинцева в упор – это всего лишь 0,68? Как они это считают? Насчёт в 2 раза больше, то из моментов Спартака, кроме гола, вспоминаются только 3 момента у Промеса во 2-м тайме. И где в 2 раза больше?
Ты посчитал и те удары где зафиксировано в итоге внеигры?
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jqzn88xn6n
Ответ S. A.
0,68? То есть удар Бителло из удобной позиции, удар Бальбуэны в Максименко, два подряд удара Тюкавина, удар Скопинцева в упор – это всего лишь 0,68? Как они это считают? Насчёт в 2 раза больше, то из моментов Спартака, кроме гола, вспоминаются только 3 момента у Промеса во 2-м тайме. И где в 2 раза больше?
Лайк, бро. Мне уже началось казаться что я здесь один против либерально-сектантской организации воюю. Поверь, для них это слишком сложно, чтобы понять. Единственное что можно им предложить - сходить в церковь и выписать им направление к психиатору.
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Spartakus1984
Ответ jqzn88xn6n
Многие болельщики Спартака снова воспряли духом, чтобы править! Там же уже и титул новый (лучшая Московская команда на отрезке). Столько там дифирамбов спето моментально после тура, а я полностью согласен со словами Юрия Палыча. Вообще Спартак отскочил и у Динамо было моментов больше. 👏
С чего ты взял,что у нас когда то был подавлен дух?Ты просто страдаешь от того, что Спартак победил, вот что всем видно.
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Spartakus1984
Ну как так можно рассуждать ?Счет ведь на табло, да выручил Максименко и была штанга но разве нельзя сказать ,что и Динамо повезло, ведь могли пропустить еще два гола в конце?
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Ярик01
Спартак наиграл на разницу в один мяч или даже чуть больше, если дробно представить.
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Олег Сагайдачный
Ещё пишут что Динамо тянуло время,играя по счету. Боялись пропустить второй и третий.
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dreamstep
У Спартака всё равно было больше голевых моментов, просто Максименко с Шуниным всё тащили во втором тайме. А так наверное по игре 3-2 могло быть вместо 1-0.
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Дмитрий9779
Да,могли динамовцы забить,но не забили-победа кбклуба...Зачем все вот эти "справедливо"?Это спорт,победили те кто забили гол,красивый гол.
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Sergio1964
Спартак наиграл на победу с разницей в один мяч. Другое дело, он не смог усилить игру и после примерно 37 минуты игра шла как на качелях. И тут как минимум 2 проблемы, которые не позволяют играть Спартаку сильнее. Первая- Денисов на правом фланге и качество передач крайних защитников и их индивидуальное мастерство. Тут ещё можно что- то придумать, например перевести Хлусевича на правый фланг, а слева пусть играет Рябчук, будет хоть чуть, но понадежней. А вот что делать с отсутствием альтернативы Соболеву?Сколько полумоментов в центре он запарывает! Сколько потенциально голевых атак затухает! Надо в кубке наигрывать Промеса в роли центрфорварда, слева Зиньковского, справа Бонгонды. Ну а зимой покупать классного центрфорварда бразильца.
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Олег
Про Бонгонда согласен, рано заменили, непохоже было, что он устал, а вот Промес после 80 минуты уже почти не бежал. Но хорошо были оба!
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T622222
Промес на последних минутах 2 момента - у них 1 перекладина! Ну тогда 3-1
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S. A.
Ответ Pelerin
Юрий Павлович необъективен. При том, что Спартак всю игру вëл в счëте и скорее охранял счëт, он создал в 2 раза больше моментов. Счëт по xG 1,39-0,68 в пользу Спартака. Абсолютно закономерная победа. Скорее Спартак мог увеличить преимущество, если бы у Квинси больше сил осталось на концовку.
0,68? То есть удар Бителло из удобной позиции, удар Бальбуэны в Максименко, два подряд удара Тюкавина, удар Скопинцева в упор – это всего лишь 0,68? Как они это считают?

Насчёт в 2 раза больше, то из моментов Спартака, кроме гола, вспоминаются только 3 момента у Промеса во 2-м тайме. И где в 2 раза больше?
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Кино Музыка
Когда команда не наиграла даже на гол, это фиаско.
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Filipp Gorski
Спартак реализовал свой момент + Промес 2 момента не реализовал
У Динамо тоже были моменты тот же Бителло мог отличиться
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S. A.
Ответ Spartakus1984
Ты посчитал и те удары где зафиксировано в итоге внеигры?
Где вне игры было зафиксировано? Бальбуэна бил из нормального положения, там Карраскаль добивал из офсайда
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Spartakus1984
Ответ S. A.
Где вне игры было зафиксировано? Бальбуэна бил из нормального положения, там Карраскаль добивал из офсайда
Я просто спросил какие моменты ты считал.Видимо те моменты которые тобой подсчитаны-их недостаточно для того что бы говорить что у Динамо было преимущество. Зачем выдавать желаемое за действительное. Тебе же цифры Xg предоставили.
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