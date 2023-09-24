Юрий Семин: «Спартаку» больше повезло в матче с «Динамо». Закономерной была бы ничья»

Юрий Семин считает, что «Спартаку» больше повезло в матче с «Динамо».

Московское дерби завершилось со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Единственный мяч на 7‑й минуте забил Тео Бонгонда.

«Хорошая игра. Было очень много хороших моментов, комбинаций. На мой взгляд, больше все‑таки повезло «Спартаку», потому что у «Динамо» тоже достаточно много моментов, в которых оно просто было обязано забивать гол.

Футбол мне в целом понравился за исключением замен. Замены были не совсем логичными, на мой взгляд. Другое дело, что я не знаю причин этому. Может быть, игроки были травмированы.

По крайней мере, влияния никакого вышедшие на замену футболисты не оказали. Замена Бонгонда мне непонятна, например», – сказал экс-тренер «Динамо» и «Локомотива».

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