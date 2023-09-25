Соболев об ассисте на Бонгонда: «Да я бил. Верите, что дельфин, дрова и кто-то еще может так отдать?»
Александр Соболев пошутил о голевом пасе на Тео Бонгонда в матче с «Динамо».
«Спартак» победил в дерби, которое состоялось в рамках 9-го тура Мир РПЛ, со счетом 1:0.
– Шикарный голевой пас – в касание, точно. Что это было?
– Да я бил по воротам. Верите, что я мог такой отдать? Верите, что дельфин, дрова и кто-то еще может вот так отдать?
– Мы пошутили, но надо собраться и серьезно ответить на вопрос.
– Когда Квинси только бежал с мячом, я уже видел Тео и знал, что буду делать. Просил у Квинси мяч, и хорошо, что он точно покатил, чтобы мне в касание удобно было отдать, – сказал нападающий «Спартака».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Извините, пирожки?
Уплывают в океан, океан, океан.
Лишь один из них отстал, шалу - лалу - ла,
Лишь один ассист отдал, о е - е - е.