Соболев об ассисте на Бонгонда: «Да я бил. Верите, что дельфин, дрова и кто-то еще может так отдать?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Тео Бонгонда Александр Соболев ахахаха Футбол

Александр Соболев пошутил о голевом пасе на Тео Бонгонда в матче с «Динамо».

«Спартак» победил в дерби, которое состоялось в рамках 9-го тура Мир РПЛ, со счетом 1:0.

– Шикарный голевой пас – в касание, точно. Что это было?

– Да я бил по воротам. Верите, что я мог такой отдать? Верите, что дельфин, дрова и кто-то еще может вот так отдать?

– Мы пошутили, но надо собраться и серьезно ответить на вопрос.

– Когда Квинси только бежал с мячом, я уже видел Тео и знал, что буду делать. Просил у Квинси мяч, и хорошо, что он точно покатил, чтобы мне в касание удобно было отдать, – сказал нападающий «Спартака».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
panfiiiiil
Так это вообще Денисов или Пруцев отдавали. © Черданцев
+44
-2
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iomov
Ну не знаю. Видел в цирке дельфинов,так они такое с мячом вытворяли, что тебе надо заново родиться чтобы повторить. И желательно дельфином!
+36
-6
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DancePunk
такой же как дзюба - одно удачное действие, и неделю не заткнуть будет
+37
-16
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джиза
Ответ panfiiiiil
Так это вообще Денисов или Пруцев отдавали. © Черданцев
Да это и не важно. Важно, что в фамилии Бонгонда ударение на последнюю гласную. © Черданцев
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Федот Евграфович
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ DancePunk
такой же как дзюба - одно удачное действие, и неделю не заткнуть будет
Ладно неделю, тебя так с 3 марта 2009 не заткнуть! Всё несёшь пургу и несёшь!
+13
-8
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Пора уже счётчик запускать сколько раз Соболев "пошутил", что он дельфин
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Araslanov
Саш, не обращай на обиженных внимания. Собаки лают, караван идёт
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Федот Евграфович
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ maks44
В Соболеве на мгновение проснулся Бэкхем, а потом опять дельфин, дрова...
А вот у тебя дрова по жизни! И на мгновенье ни кто не просыпается!
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rooney pers
Ответ Федот Евграфович
Ладно неделю, тебя так с 3 марта 2009 не заткнуть! Всё несёшь пургу и несёшь!
Хорошо
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Кузнецов
техника, на самом деле, у Соболева - классная! как он защитников накрутил в штрафной во втором тайме - уровень!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lol Ko
Ответ Roman Araslanov
Саш, не обращай на обиженных внимания. Собаки лают, караван идёт
Тут обиженный как раз Саша.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DrDro
Ответ DancePunk
такой же как дзюба - одно удачное действие, и неделю не заткнуть будет
А что ему ответить надо было на вопрос про этот момент?
Извините, пирожки?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N23
Ответ DancePunk
такой же как дзюба - одно удачное действие, и неделю не заткнуть будет
Ему задают вопрос, он должен молчать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Aleksey Yashin
Пора уже счётчик запускать сколько раз Соболев "пошутил", что он дельфин
Правильная тактика, но так часто её использовать не нужно. Становится понятно, что его это задевает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
369
А мне понравился удар Чавеса в крестовину. Если б попал, шикарный был гол.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Павлов
Фонтанчик с дельфином
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adjusted
Ого, говорящий дельфин!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
дикийоскар
Саня, на заметку: дельфины умеют общаться, не открывая рта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kuryanin
Все дельфины в ураган, в ураган, в ураган
Уплывают в океан, океан, океан.
Лишь один из них отстал, шалу - лалу - ла,
Лишь один ассист отдал, о е - е - е.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
faddey
Вовремя остановили поток сознания дельфина и вернули на землю.
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий