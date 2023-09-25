Соболев об ассисте на Бонгонда: «Да я бил. Верите, что дельфин, дрова и кто-то еще может так отдать?»

Александр Соболев пошутил о голевом пасе на Тео Бонгонда в матче с «Динамо».

«Спартак» победил в дерби, которое состоялось в рамках 9-го тура Мир , со счетом 1:0.

– Шикарный голевой пас – в касание, точно. Что это было?

– Да я бил по воротам. Верите, что я мог такой отдать? Верите, что дельфин, дрова и кто-то еще может вот так отдать?

– Мы пошутили, но надо собраться и серьезно ответить на вопрос.

– Когда Квинси только бежал с мячом, я уже видел Тео и знал, что буду делать. Просил у Квинси мяч, и хорошо, что он точно покатил, чтобы мне в касание удобно было отдать, – сказал нападающий « ».

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