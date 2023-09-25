Тео Бонгонда: «Когда играешь за «Спартак» и не побеждаешь, должны возникать серьезные вопросы к себе. Меняем ситуацию в правильную сторону»

Тео Бонгонда поделился эмоциями после победы «Спартака» над «Динамо» (1:0).

– У нас получается отличная серия из побед! Мы сделаем все, чтобы продолжить ее.

– Что случилось со «Спартаком» после паузы на матчи сборных?

– Мы поговорили друг с другом внутри команды. До этого у нас была неудачная серия, но когда играешь за «Спартак» и не побеждаешь, у тебя должны возникать серьезные вопросы к себе. Мы все вместе поговорили и начали менять ситуацию в правильную сторону.

Я очень рад победе в московском дерби. Мы забили классный гол и смогли в очередной раз сыграть на ноль. Это важно для всей нашей команды. Безумно рад тому, что мне снова удалось забить.

Не знаю, можно ли назвать меня джокером, но мне очень нравится забивать и приносить пользу «Спартаку». Победа в дерби – это всегда особенные эмоции. В таких матчах важно забрать себе три очка.

Считаю, что «Спартак» полностью заслужил победу в дерби с «Динамо»! У нас продолжается победная серия. Нужно продолжать в том же духе! – сказал автор единственного гола в матче 9-го тура Мир .

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