Тео Бонгонда: «Когда играешь за «Спартак» и не побеждаешь, должны возникать серьезные вопросы к себе. Меняем ситуацию в правильную сторону»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Тео Бонгонда Чемпионат.com Футбол

Тео Бонгонда поделился эмоциями после победы «Спартака» над «Динамо» (1:0).

– У нас получается отличная серия из побед! Мы сделаем все, чтобы продолжить ее.

– Что случилось со «Спартаком» после паузы на матчи сборных?

– Мы поговорили друг с другом внутри команды. До этого у нас была неудачная серия, но когда играешь за «Спартак» и не побеждаешь, у тебя должны возникать серьезные вопросы к себе. Мы все вместе поговорили и начали менять ситуацию в правильную сторону.

Я очень рад победе в московском дерби. Мы забили классный гол и смогли в очередной раз сыграть на ноль. Это важно для всей нашей команды. Безумно рад тому, что мне снова удалось забить.

Не знаю, можно ли назвать меня джокером, но мне очень нравится забивать и приносить пользу «Спартаку». Победа в дерби – это всегда особенные эмоции. В таких матчах важно забрать себе три очка.

Считаю, что «Спартак» полностью заслужил победу в дерби с «Динамо»! У нас продолжается победная серия. Нужно продолжать в том же духе! – сказал автор единственного гола в матче 9-го тура Мир РПЛ.

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4 комментария

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mnogokotin3
удачи ) классный гол забил
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6tspey7tb5
Вспомнил слова Карпина. Они профессиональные футболисты что значит они не настроились. Вот вам надо было собраться поговорить. А до этого не делали так? У нас уже валерьянка на исходе ребят. Давайте уже делать свою работу как надо.
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Alea Jacta-Est
выделяется на фоне нашей тайги в рпл, мало бы кто смог так приянть, обработать и пробить
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Spartakus1984
Бонгонда должен играть полный матч,заменил его Абаскаль и не могли минут 15 нормальную атаку провести
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