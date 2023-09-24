Орлов о Дзюбе: «Не джентльмен, мягко говоря. Кажется, что Артем остался в школе, уровень 10-го класса. С годами человек мудреет, но здесь ничего не происходит»

Геннадий Орлов считает, что Артем Дзюба ведет себя как школьник.

Сегодня форвард « », отвечая на вопрос о примирении с главным тренером « » , спросил: «А кто это?»

– Что тут сказать. Это на совести . Мягко говоря, не джентльмен. Дзюба есть Дзюба.

Хочется говорить о нем как о футболисте, о том, что он делает на поле. Когда он играет хорошо, мы его хвалим. У него есть достижения в спорте. А вот это вот все... Мат, участие в шоу... Не знаю.

Мне иногда кажется, что он остался в школе. Так вести себя, так говорить – уровень 10-го класса, ей-богу.

– Есть ли у него основания быть обиженным на Семака?

– Да пусть обижается на весь мир! Мне страшно представить, что с ним будет, когда он закончит карьеру! Что он тогда будет говорить?

С годами человек вообще-то мудреет. Но здесь, увы, ничего не происходит. Ну что поделать... – отметил комментатор.

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