Орлов о Дзюбе: «Не джентльмен, мягко говоря. Кажется, что Артем остался в школе, уровень 10-го класса. С годами человек мудреет, но здесь ничего не происходит»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак Геннадий Орлов Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов считает, что Артем Дзюба ведет себя как школьник.

Сегодня форвард «Локомотива», отвечая на вопрос о примирении с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, спросил: «А кто это?»

– Что тут сказать. Это на совести Дзюбы. Мягко говоря, не джентльмен. Дзюба есть Дзюба.

Хочется говорить о нем как о футболисте, о том, что он делает на поле. Когда он играет хорошо, мы его хвалим. У него есть достижения в спорте. А вот это вот все... Мат, участие в шоу... Не знаю.

Мне иногда кажется, что он остался в школе. Так вести себя, так говорить – уровень 10-го класса, ей-богу.

– Есть ли у него основания быть обиженным на Семака?

– Да пусть обижается на весь мир! Мне страшно представить, что с ним будет, когда он закончит карьеру! Что он тогда будет говорить?

С годами человек вообще-то мудреет. Но здесь, увы, ничего не происходит. Ну что поделать... – отметил комментатор.

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40 комментариев

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Streetbor
Когда попросят из Локо, много нового о себе узнает Галактионов)
+74
0
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Карп Валерин
В Спартаке такой плохой Валера был, в Зените такой-сякой Богданыч, может дело все-таки не в окружающих тебя людях, а, Мастурбиньо?
+61
-2
+59
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T622222
Он и школу не закончил 🤣🤣🤣
+26
-1
+25
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Тайосич
Спартаковцы про этого персонажа всё давно поняли. Теперь это понимание приходит и к зенитовцам. Хотя совсем недавно на руках его носили.
+26
-5
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Дмитрий9779
Семак справедливо не ставил Дзюбу в основу,не тянул,мальчик обиделся,теперь "не знает" кто такой Семак,сам при этом сегодня на поле отсутствовал,непонятно зачем Медведев его обеляет(типа он не видел,устал ..),он все равно не поймет ничего.
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Александр Воронцов
Комментарий удален модератором
Будь мужчиной Артём, регайся под своим именем
+13
-1
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Виктор
Ответ Сергей Лепехин
Комментарий скрыт
Зенит его до пенсии кормить должен был?
+11
-1
+10
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wlad wasew
С годами мудреют не все. Вы правы, Геннадий Сергеевич.
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Василий Потемкин
Ответ Карп Валерин
В Спартаке такой плохой Валера был, в Зените такой-сякой Богданыч, может дело все-таки не в окружающих тебя людях, а, Мастурбиньо?
Валера был потом,а сначала Эмери...
+7
0
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Руслан Платонов
Ответ madjer163
Артём удивительный персонаж конечно , он легко набирает волну хейта и вполне справедливо
Сказочный.....)
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134572784@vkontakte.ru
В школе, причем в коррекционной...
+5
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Кузбасс
Когда Дзюба жучил Азмуна в раздевалке и запомоился с известным видео - вроде Орлов про джентельменство помалкивал.
Ведь тогда Артемка играл за Зенитушку. А значит - априори вел себя как высокоморальная личность.
+19
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madjer163
Артём удивительный персонаж конечно , он легко набирает волну хейта и вполне справедливо
+4
0
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NIK7478
У Дзюбы обыкновенная задержка умственного развития. И он не один такой среди футболистов, к сожалению. Недавнее интервью с Давыдовым тому подтверждение.
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Artmann
Ответ Руслан Алиеров
Дзюба это обиженная женщина он тогда обиделся на Спартака перешёл Зенит когда его посадили на скамейку Он обиделся на Семака уехал Локомотив скоро на Локомотив будет обижаться скажет что не знает Локомотива
К чему сексизм? Я немало поработал на бракоразводных процессах, так по собственному (это важно, у других и опыт мог быть другим) опыту скажу, что бОльших обиженок, чем мужья, с которыми разводятся, даже представить сложно.
Мужья, которые разводятся, понятно, ни на что не обижаются. Ну, кроме "абсурдного" закона, обязывающего делить имущество и платить алименты.)
А Дзюба - просто незрелый, очень легко обижающийся человек, который при этом богат и популярен. Хоумлендер российского футбола.)
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neputevyy
У игрочишки все тренеры рано или поздно становятся тренеришками
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neputevyy
У игрочишки все тренеры рано или поздно становятся тренеришками
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Император Плутона
так ты тоже просто постарел
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Остап Задунайский
Когда Рукастый играл в Зените, Гена в комментариях ему постоянно подлизывал, теперь переобулся,… во как…
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Док Аксель
Как есть недообследованные, необучаемые так и неисправимые в лице игрочишки Дзюбы.
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Сергей Лепехин
Ответ Виктор
Зенит его до пенсии кормить должен был?
Я написал о деньгах ?
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GarbaXosa
Ответ Виктор
Зенит его до пенсии кормить должен был?
И что теперь ему всю жизнь дифирамбы зениту петь???
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Циник Петербургский
"...Так вести себя, так говорить – уровень 10-го класса..."

Может, всё-таки, 4-го? Ну, 6-7-го, максимум :)
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Artmann
Ответ Кузбасс
Когда Дзюба жучил Азмуна в раздевалке и запомоился с известным видео - вроде Орлов про джентельменство помалкивал. Ведь тогда Артемка играл за Зенитушку. А значит - априори вел себя как высокоморальная личность.
А при чём тут "джентельменство"? Постель - это одно дело, а мyдaцкoe поведение - совсем другое.
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Александр Воронцов
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