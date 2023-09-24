«Дзюбу сковали, «съели», «Зенит» справился. Он устал во втором тайме». Аршавин о матче с «Локо»

Андрей Аршавин заявил, что «Зенит» сдержал Артема Дзюбу.

Экс-футболист петербургского клуба поделился мыслями о поражении команды от « » (1:2).

– Про Изидора сложно что‑то сказать. Он некомфортно себя чувствовал что в центре, что в двойке. Он старался, но опасных моментов у него особо не было.

– ?

– Дзюбу сковали, «съели». У него был хороший эпизод, но он выбрал неправильное решение, нужно было бить в касание.

Во втором тайме он устал. «Зенит» справился с Дзюбой.

– Свист ему тут – это нормально?

– Кто на что учился, как говорится… Его здесь не любят, несмотря на то, что он тут играл. Что тут скажешь? – сказал бывший футболист « » .

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