«Дзюбу сковали, «съели», «Зенит» справился. Он устал во втором тайме». Аршавин о матче с «Локо»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Андрей Аршавин премьер-лига Россия Матч ТВ Вильзон Изидор Футбол

Андрей Аршавин заявил, что «Зенит» сдержал Артема Дзюбу.

Экс-футболист петербургского клуба поделился мыслями о поражении команды от «Локомотива» (1:2).

– Про Изидора сложно что‑то сказать. Он некомфортно себя чувствовал что в центре, что в двойке. Он старался, но опасных моментов у него особо не было.

А Дзюба?

– Дзюбу сковали, «съели». У него был хороший эпизод, но он выбрал неправильное решение, нужно было бить в касание.

Во втором тайме он устал. «Зенит» справился с Дзюбой.

– Свист ему тут – это нормально?

– Кто на что учился, как говорится… Его здесь не любят, несмотря на то, что он тут играл. Что тут скажешь? – сказал бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин.

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21 комментарий

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dreamstep
дзюбу вообще нигде не любят - ни в Зените по итогам стольких лет ни в Спартаке. сколько голов не забей, так и останется человечишкой.
+50
-8
+42
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nurlan-zenit
Дзюба: Аршавин? А кто это?
+24
-2
+22
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Spartakus1984
Ответ belikovda.90
Комментарий скрыт
фантазируй дальше
+13
-3
+10
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раскаявшийся жиробас
ок, счёт на табло)
+7
-1
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Sergey Sviridov
Сковали, съели. Проиграли. Так и дальше фокусируйтесь на нем пока другие вам забивают)
+5
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Антон Лукашов
Спасибо, хоть Кержа не угробил своими копытами
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Сергей Ефимов
А толку, если проиграли ?)
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nurlan-zenit
Ответ T622222
Потому что он никого не любит и не уважает
…кроме Слуцкого)
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Sergey Sviridov
Ответ dreamstep
дзюбу вообще нигде не любят - ни в Зените по итогам стольких лет ни в Спартаке. сколько голов не забей, так и останется человечишкой.
Прям как с Зенитом…))
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Juriy_FCZ
Ответ nurlan-zenit
Дзюба: Аршавин? А кто это?
Игрочишка заминусовал тебя)
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Дмитрий Махаев
да ладно)))
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T622222
Комментарий удален пользователем
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Jadie James
Солома, его несколько людей держали. Это тоже задача столба. По сути, признание хорошей игры Дзюбы - отвлек защей
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T622222
Ответ dreamstep
дзюбу вообще нигде не любят - ни в Зените по итогам стольких лет ни в Спартаке. сколько голов не забей, так и останется человечишкой.
Потому что он никого не любит и не уважает
+2
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