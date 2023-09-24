«Зенит» проиграл «Локомотиву» впервые с 2019 года, дома – с 2017-го
«Локомотив» обыграл «Зенит» впервые с 2019 года.
Команда Михаила Галактионова вырвала победу со счетом 2:1 в конце матча 9-го тура Мир РПЛ.
Петербуржцы уступили железнодорожникам впервые за 10 матчей. 28 сентября 2019 года «Локомотив» выиграл 1:0, после чего началась его серия без побед.
Дома «Зенит» уступил московскому клубу впервые с 29 октября 2017 года – тогда счет был 0:3 в пользу гостей.
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Поздравляю всех россиян с этим!
Но как ты там ни было, паровозов с победой!
P S. Надеюсь, что Зенит возьмет реванш во втором круге ;)