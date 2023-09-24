«Зенит» проиграл «Локомотиву» впервые с 2019 года, дома – с 2017-го

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» обыграл «Зенит» впервые с 2019 года.

Команда Михаила Галактионова вырвала победу со счетом 2:1 в конце матча 9-го тура Мир РПЛ.

Петербуржцы уступили железнодорожникам впервые за 10 матчей. 28 сентября 2019 года «Локомотив» выиграл 1:0, после чего началась его серия без побед.

Дома «Зенит» уступил московскому клубу впервые с 29 октября 2017 года – тогда счет был 0:3 в пользу гостей.

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18 комментариев

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bevooch
Ответ раскаявшийся жиробас
Последние два раза, когда Зенит проигрывал дома Локомотиву, железнодорожники становились чемпионами)
Ну вот... Чемпион уже определен... Спасибо за спойлеры, теперь смотреть РПЛ не интересно... :(
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раскаявшийся жиробас
Последние два раза, когда Зенит проигрывал дома Локомотиву, железнодорожники становились чемпионами)
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Иван Новиков
Паровоз - проиграть фарму дома, обыграть матку в гостях.
+12
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Валерий Ролдугин
Пора значит было уже!!!!!паравозы респект
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Roman
Ответ LokoMasteR
та банда 2017 года с Денисовым, Фарфаном, Крыховяком, Чорлукой, Алексеем Миранчуком, Рыбусом была топовой
Крыховяка не было еще в Локо в 2017)
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Alex8007
Империя Зла повержена сегодня,
Поздравляю всех россиян с этим!
+11
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LokoMasteR
та банда 2017 года с Денисовым, Фарфаном, Крыховяком, Чорлукой, Алексеем Миранчуком, Рыбусом была топовой
+6
-1
+5
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Nick Crosier
Дзюба всех пошел обнимать,целовать. Все таки Артем уникальный персонаж.
+4
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Nick Crosier
Ответ раскаявшийся жиробас
Последние два раза, когда Зенит проигрывал дома Локомотиву, железнодорожники становились чемпионами)
При всем уважении к Локо,это не так работает)
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тот самый Кадрус
Ответ Иван Новиков
Паровоз - проиграть фарму дома, обыграть матку в гостях.
Это была тактика такая, на пустить пыли в глаза.
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Мукунку хороший
Дай бог не последний.. У страны праздник..
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Циник Петербургский
Локо сегодня зажег! Я еще в концовке прошлого сезона ждал от них заметного улучшения игры. Правда, я никак не ожидал, что такую азартную игру они начнут показывать в игре именно против Зенита (а не с начала чемпионата, например) 😏

Но как ты там ни было, паровозов с победой!

P S. Надеюсь, что Зенит возьмет реванш во втором круге ;)
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Railway/
Мои хорошие, вот это игра, вот это подарок! Где ж вы с Оренбургом были? Команда-настроение, ей-богу. Но оставить Зенит в дураках всегда приятно! С победой нас!
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IceBear27
Ответ Alex8007
Империя Зла повержена сегодня, Поздравляю всех россиян с этим!
Радуйся на здоровье. Твой клуб тебе такой повод для радости предоставить не в состоянии :)
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Alex8007
Ответ IceBear27
Радуйся на здоровье. Твой клуб тебе такой повод для радости предоставить не в состоянии :)
К сожалению пока да
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