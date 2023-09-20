«Ты не только плох, но еще и делаешь мне больно». L’Equipe написала, что Месси оскорбил Витинью после столкновения на тренировке «ПСЖ» в начале 2023-го, хавбек опроверг

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Витинья Футбол

L’Equipe написала о конфликте Лионеля Месси с Витиньей.

Как передает Foot Mercato, в статье утверждается, что на одной из тренировок в начале 2023 года форвард заявил хавбеку после жесткого столкновения: «Ты не только плох, но еще и делаешь мне больно».

При этом португалец сегодня заявил, что данная информация является выдумкой.

«Обычно я не комментирую то, что пишет пресса, но на этот раз я вынужден сказать: это абсолютно не соответствует действительности», – написал Витинья.

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17 комментариев

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el ruso guapo
Журналюги конечно такие дебилы. Ну кто реально на тренировках после жёстких подкатов говорит так культурно?)) ты не только плох, но и ещё делаешь мне больно. Аххх. Витинья наверное ответил в этот момент. Вздор!
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Отец Абду
Какой здравомыслящий человек верит в L’Equipe?:)

1) Всегда ставили нижние оценки даже тогда, когда Месси играл хорошо
2) Говорили, что именно ПСЖ не собирается продлить контракт с Месси ( а по факту все было наоборот)
3) Говорили, что после отстранения больше не будет играть за ПСЖ, но он извинился и выполнил свои обязательства
4) Написали про стычки о конфликте Месси с Витиньей, но щас сам Витинья опровергает
5) Поливали грязью даже после его ухода из ПСЖ ( и до сих пор продолжают)

Лекип давно уже превратился в Лефейк:)
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Domian
Ответ el ruso guapo
Журналюги конечно такие дебилы. Ну кто реально на тренировках после жёстких подкатов говорит так культурно?)) ты не только плох, но и ещё делаешь мне больно. Аххх. Витинья наверное ответил в этот момент. Вздор!
Витинья уже у себя в твиттере призвал Лекип перестать врать.
Он буквально пять минут назад опроверг ложь лягушачьих сми.
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Domian
Витинья только что опроверг у себя в твиттере.
Лекип конечно до базарной бабки опустились.
Теперь игроки вынуждены им показывать средний палец, что пять минут назад и сделал Витинья.
Разоблачил вранье.
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Caterina
Французская спортивная пресса - чиста паноптикум. И когда Месси был там, и даже когда ушел, они не устают пробивать дно.
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Александр Суряев
Ответ Domian
Витинья только что опроверг у себя в твиттере. Лекип конечно до базарной бабки опустились. Теперь игроки вынуждены им показывать средний палец, что пять минут назад и сделал Витинья. Разоблачил вранье.
Об этом и написано в новости, собственно говоря.
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milky way
Очередной транш от шейхов дошёл до Лекип.
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Tore2016
Месси лишил французов титула Чемпионов мира, вот и пытаются отыграться.
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Detsch Raumdeuter
Ответ Отец Абду
Какой здравомыслящий человек верит в L’Equipe?:) 1) Всегда ставили нижние оценки даже тогда, когда Месси играл хорошо 2) Говорили, что именно ПСЖ не собирается продлить контракт с Месси ( а по факту все было наоборот) 3) Говорили, что после отстранения больше не будет играть за ПСЖ, но он извинился и выполнил свои обязательства 4) Написали про стычки о конфликте Месси с Витиньей, но щас сам Витинья опровергает 5) Поливали грязью даже после его ухода из ПСЖ ( и до сих пор продолжают) Лекип давно уже превратился в Лефейк:)
Еще говорили что Мбаппе продлит контракт аж в марте 22 года. Все таки полезная инфа тоже есть
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Евгений Теличко
Сейчас бы верить французской прессе
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хавбек+
пхаха
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Domian
Ответ Александр Суряев
Об этом и написано в новости, собственно говоря.
Не дочитал до конца.
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Caterina
Ответ Leon Betov
Если бы такое сказал Роналду, местные хомячки уже прыгали от счастья. Но это же святой мальчик Месси, значит такого не могло быть
Но он же этого не сказал?
Вот и Месси этого не сказал.
Так о чем вы тут воркуете?
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