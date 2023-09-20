L’Equipe написала о конфликте Лионеля Месси с Витиньей.

Как передает Foot Mercato, в статье утверждается, что на одной из тренировок в начале 2023 года форвард заявил хавбеку после жесткого столкновения: «Ты не только плох, но еще и делаешь мне больно».

При этом португалец сегодня заявил, что данная информация является выдумкой.

«Обычно я не комментирую то, что пишет пресса, но на этот раз я вынужден сказать: это абсолютно не соответствует действительности», – написал .

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