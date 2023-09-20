«Ты не только плох, но еще и делаешь мне больно». L’Equipe написала, что Месси оскорбил Витинью после столкновения на тренировке «ПСЖ» в начале 2023-го, хавбек опроверг
L’Equipe написала о конфликте Лионеля Месси с Витиньей.
Как передает Foot Mercato, в статье утверждается, что на одной из тренировок в начале 2023 года форвард заявил хавбеку после жесткого столкновения: «Ты не только плох, но еще и делаешь мне больно».
При этом португалец сегодня заявил, что данная информация является выдумкой.
«Обычно я не комментирую то, что пишет пресса, но на этот раз я вынужден сказать: это абсолютно не соответствует действительности», – написал Витинья.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
1) Всегда ставили нижние оценки даже тогда, когда Месси играл хорошо
2) Говорили, что именно ПСЖ не собирается продлить контракт с Месси ( а по факту все было наоборот)
3) Говорили, что после отстранения больше не будет играть за ПСЖ, но он извинился и выполнил свои обязательства
4) Написали про стычки о конфликте Месси с Витиньей, но щас сам Витинья опровергает
5) Поливали грязью даже после его ухода из ПСЖ ( и до сих пор продолжают)
Лекип давно уже превратился в Лефейк:)
Он буквально пять минут назад опроверг ложь лягушачьих сми.
Лекип конечно до базарной бабки опустились.
Теперь игроки вынуждены им показывать средний палец, что пять минут назад и сделал Витинья.
Разоблачил вранье.
Вот и Месси этого не сказал.
Так о чем вы тут воркуете?