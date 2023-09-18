Анри о Месси, Неймаре и Мбаппе в «ПСЖ»: «В сборной Аргентины нет трех Месси, он босс. Играть с ними одновременно – головная боль»

Тьерри Анри объяснил, почему Лионелю Месси было трудно играть в «ПСЖ».

– , ты, должно быть, разочарован двумя годами Месси в « », верно?

– Нет, и я объясню, почему. Напомню, что когда-то в эфире Amazon я сказал: «Заставить эту команду играть – это головная боль». Я тоже говорил о структуре, организации. Я знаю, вы будете смеяться, но как играть со всеми тремя (речь о , и – Sports.ru) одновременно?

– В любом случае, они могли бы добиться большего успеха? Все дело в его поведении.

– Я бы так не сказал. Почему? Потому что такое происходило со мной. Когда он играл в сборной Аргентины, там была структура. У них не три Месси, а только один. Его поместили в систему, где он босс, – сказал бывший форвард «Барселоны» в шоу Жерома Ротена Rothen S’Enflamme.

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