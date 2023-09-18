Анри о Месси, Неймаре и Мбаппе в «ПСЖ»: «В сборной Аргентины нет трех Месси, он босс. Играть с ними одновременно – головная боль»
Тьерри Анри объяснил, почему Лионелю Месси было трудно играть в «ПСЖ».
– Тьерри, ты, должно быть, разочарован двумя годами Месси в «ПСЖ», верно?
– Нет, и я объясню, почему. Напомню, что когда-то в эфире Amazon я сказал: «Заставить эту команду играть – это головная боль». Я тоже говорил о структуре, организации. Я знаю, вы будете смеяться, но как играть со всеми тремя (речь о Лионеле Месси, Неймаре и Килиане Мбаппе – Sports.ru) одновременно?
– В любом случае, они могли бы добиться большего успеха? Все дело в его поведении.
– Я бы так не сказал. Почему? Потому что такое происходило со мной. Когда он играл в сборной Аргентины, там была структура. У них не три Месси, а только один. Его поместили в систему, где он босс, – сказал бывший форвард «Барселоны» в шоу Жерома Ротена Rothen S’Enflamme.
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Просто надо интересы команды ставить превыше, а не интересы одного француза )
Не понять, обосрали Месси или защитили))
Луис Энрике не тренировал клуб 6 лет! Многое за 6 лет поменялось. Я могу сказать что Энрике не развивался как тренер после этого. Полная стагнация продолжилась и в сборной.
Вылеты в сезонах 2015/2016 и 2016/2017 в ЛЧ как раз таки из за того, что Луис продолжал гнуть свою линию.
Многие сейчас не вспомнят, но в сезоне 2015/2016 начиная с середины марта команда просела жестко в физическом плане. На перерыв сборных ушли с 10 очковым отрывом от Реала до классико.
После возвращение с перерыва сборных (частая боль Барсы и при Гвардиоле) команду было не узнать.
Первого апреля матч с Реалом (проиграли) далее 2 матча 1/4 с Атлетико между которыми был тяжелый выезд к Реал Сосьедаду и крепким к тому моменту Валенсией.
Барса проиграла 3 матча подряд в Ла Лиге и отрыв сократился до 1 очка. Из ЛЧ вылетели от Атлетико. В ответном матче Луис не предпринял ничего видя, что у команды ничего не получается в атаке. Правда в скамейке тоже никого не было кто мог бы усилить атаку. Но в ответке можно было кого то из трио МСН оставить в запасе и насытить центр поля, которую Барса проиграла в чистую. У тебя до ответного матча с АТМ 3 поражения в Ла Лиге в которых трио МСН ходили как будто бы вернулись из Южной Америки с грузом на плечах.
Сезон 2016/2017.
Этот сезон апогей падения Луиса Энрике. Были пару ярких вспышек такие как камбэк с ПСЖ и победа над Реалом в гостях (тот самый гол Месси в концовке). В остальном и здесь Луис не стал изобретать велосипед. Был период когда перешли играть по другой схеме с Неймаром в роли левого фулбека, но матч с Юве опять таки Энрике провалил. Ты только что влетел ПСЖ 4-0. Теперь едешь к другому топу (на тот момент) Ювентусу с теми же идеями. Как итог 3-0 и в ответке уже чуда не случилось.
К слову, в тот момент Суарес не забивал в гостевых матчах ЛЧ с прошлого сезона.
В том матче жестко провалились Матье и Маскерано. И вот. ты едешь к еще одному топу. За спиной опыт 4-0 от ПСЖ, едешь без Бускетса. Что можно сделать? Ай вместо Бускетса пусть играет Маскерано.
У тебя на банке Альба и Люка Динь, но выбор пал именно на Матье. Бускетса решил заменить другим игроком вместо того, чтобы замаскировать его отсутствие с изменением формации полузащиты.
Испания Луиса показывал унылый футбол. Да, нет скопления звезд в рассвете сил как это было в период 2008-2012, но играли при нем не последние игроки своих клубов.
Сейчас этот унылый футбол он прививает в ПСЖ. Полузащита ПСЖ не соответствует его стилю, который он прививает клубу.
Вообщем для меня Луис оставил двоякое впечатление как тренер.
Самый бездарный трансфер в истории парижан!!!
Я думаю все разрушил именно Мбаппе, а вот Луис подчинил себя команде.