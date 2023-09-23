«Спартак» выиграл 3 матча подряд с общим счетом 5:0. Дальше – выезд к «Крыльям»

«Спартак» одержал третью победу подряд.

Команда Гильермо Абаскаля обыграла « » в матче 9-го тура Мир (1:0).

Ранее красно-белые одержали победы над «Сочи» (1:0) и «Пари НН» (3:0).

1 октября « » сыграет с «Крыльями Советов» на выезде.

После 9 туров чемпионата России «Спартак» набрал 16 очков. В данный момент команда занимает 4-е место в турнирной таблице.

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