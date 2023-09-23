«Спартак» выиграл 3 матча подряд с общим счетом 5:0. Дальше – выезд к «Крыльям»
«Спартак» одержал третью победу подряд.
Команда Гильермо Абаскаля обыграла «Динамо» в матче 9-го тура Мир РПЛ (1:0).
Ранее красно-белые одержали победы над «Сочи» (1:0) и «Пари НН» (3:0).
1 октября «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» на выезде.
После 9 туров чемпионата России «Спартак» набрал 16 очков. В данный момент команда занимает 4-е место в турнирной таблице.
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Тео - красавчик, играет не только красиво, но и практично.
Соболев тяжелый всё-таки для резких рывков возле чужой штрафной, так еще и иногда оказывается в каких-то странных позициях.
Динамо точно не выглядело безнадёжным, просто немного не повезло. Моментов было предостаточно