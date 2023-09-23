«Спартак» выиграл 3 матча подряд с общим счетом 5:0. Дальше – выезд к «Крыльям»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» одержал третью победу подряд.

Команда Гильермо Абаскаля обыграла «Динамо» в матче 9-го тура Мир РПЛ (1:0). 

Ранее красно-белые одержали победы над «Сочи» (1:0) и «Пари НН» (3:0).

1 октября «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» на выезде. 

После 9 туров чемпионата России «Спартак» набрал 16 очков. В данный момент команда занимает 4-е место в турнирной таблице.

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50 комментариев

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T622222
Всех КБ с победой 🔴⚪️✌️
+66
-9
+57
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Любитель пожрать
Отличный матч. Если бы еще Промес реализовал один из двух своих моментов в конце - было бы вообще шикарно.
+30
-2
+28
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Demyan Grachev
что мешало раньше купить Бабича?((
+20
-2
+18
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Roman Araslanov
Всех КБ с победой!
+21
-7
+14
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Shumi-jr
Ответ T622222
Всех КБ с победой 🔴⚪️✌️
Ещё и хоккей сегодня выиграли )
Москва 🔴⚪️
+13
-1
+12
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Гриша
Максименко красавчик
+11
-2
+9
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Din Tin
Игра Дуарте сегодня - топ
+9
0
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Агитатор
Джикии в первых турах не было. Были победы. потом вернулся - начался цирк в обороне. Сейчас 3 матча не играет - 3 матча на ноль. Тренер сделал выводы, похоже
+6
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+6
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ZECA
Ответ Demyan Grachev
что мешало раньше купить Бабича?((
Согласен. Парень оооочень уверенно играет
+6
-1
+5
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Вован Азаров
Вот сегодня Максименко супер, когда молодец тогда молодец
+4
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Сергей Жиронкин
хотелось бы отметить работу судьи лишних свистков не было игра получилась зрелищной Максименко респект.
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ДИОНИС
Поздравляю "Спартак" с победой в дерби!
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Кирилл Дубасов
Спартачей с победой, но как противно слушать как вас облизывает Черданцев...
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pav11k
Бабич радует, с таким ЦЗ никому косячить не захочется. Дуарте остаётся только равняться на него, потому что сам пока играет слишком рискованно, нежели хладнокровный Бабич.
Тео - красавчик, играет не только красиво, но и практично.
Соболев тяжелый всё-таки для резких рывков возле чужой штрафной, так еще и иногда оказывается в каких-то странных позициях.
Динамо точно не выглядело безнадёжным, просто немного не повезло. Моментов было предостаточно
+3
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Хамыч
Ответ error505
Вернулись, чтобы править!
У меня вопрос один - Когда вернётся мозг тех , кто это пишет....
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Lux_Vid Александров
Ответ error505
Вернулись, чтобы править!
Так теперь снова чемпионы, или пора снимать физрука?
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Давид Золотов
Ответ Hipper
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смешно что ты подписался))
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Водяра
Траурный вечер у мостового.
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Александр Тараканов
С победой всех болельщиков СПАРТАКА!!!
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Михон Мясной
Ответ Агитатор
Джикии в первых турах не было. Были победы. потом вернулся - начался цирк в обороне. Сейчас 3 матча не играет - 3 матча на ноль. Тренер сделал выводы, похоже
Лишь бы Свинова снова не вернул на раму...
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Evengar
С победой, КБ!!!
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Шухрат Казыев
В студии матча как в басне Крылова
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bedLaM
Ответ ZECA
Комментарий удален модератором
Они уже налетели на ветку Спартака гадить) типичный Питер)
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Альфред
Игра на ноль не может не радовать. 👍🏻Особенно в свете извечных проблем в обороне.
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Вова Пупкин
Как это знакомо!🤣 После первых 3-х туров и 5 побед подряд, КБ посредственность уже в чемпионы отправляли. А потом бах и 10-е место.😂 Сейчас КБ глупцы снова воспряли духом. 5:0 по мячам. Не пора ли снова клоунам начинать примерять золотые медали после 8 тура?🤣🤣🤣
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