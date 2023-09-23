«Спартак» не проигрывает «Динамо» дома с 2018-го. Красно-белые победили в 5 из 8 последних дерби
«Динамо» потерпело от «Спартака» 5-е поражение за последние 8 игр.
Сегодня команда Марцела Лички уступила красно-белым на выезде со счетом 0:1 в 9-м туре Мир РПЛ.
Начиная с 13 марта 2021 года «Спартак» победил в дерби 5 раз, дважды сыграл вничью и один раз проиграл.
Что касается игр на стадионе красно-белых, то там «Динамо» не выигрывает с 13 мая 2018 года.
Команды снова встретятся 4 октября в рамках Фонбет Кубка России.
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Ощущение, будто прибавил и в футбольном интеллекте и ментально. Матч отличный! 🔥🔥
После поражения 1:4 от Спартака, игроки обещали исправиться.
Обещание выполнили!
Проиграли всего 0:1.