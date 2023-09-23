«Спартак» не проигрывает «Динамо» дома с 2018-го. Красно-белые победили в 5 из 8 последних дерби

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Марцел Личка Гильермо Абаскаль Футбол

«Динамо» потерпело от «Спартака» 5-е поражение за последние 8 игр.

Сегодня команда Марцела Лички уступила красно-белым на выезде со счетом 0:1 в 9-м туре Мир РПЛ.

Начиная с 13 марта 2021 года «Спартак» победил в дерби 5 раз, дважды сыграл вничью и один раз проиграл.

Что касается игр на стадионе красно-белых, то там «Динамо» не выигрывает с 13 мая 2018 года.

Команды снова встретятся 4 октября в рамках Фонбет Кубка России.

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47 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Всех с заслужиной победой. ❤️❤️❤️❤️. Дуарте зверь. Соболь пас от бога. Лучший нап России
+29
-8
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T622222
Борьба в матче была 95 минут! Всех в Победой 🔥
+24
-3
+21
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Гриша
Максименко тигр ваще
+16
-2
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Ебздрогыч
Огненный матч, на одном дыхании. Динамо молодцы, старались. У Спартака третий, третий матч подряд на ноль - это что-то! И как раз когда присел на лавку Джикия! Красно-белых с победой, динамовцам не унывать!
+13
-2
+11
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Мукунку хороший
Ответ sbuivol
Дуарте- лучший сегодня...
Жора прости.. Но он с Бабичем реально лучше..
+9
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sbuivol
Дуарте- лучший сегодня...
+9
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Марксово Поле
Дуарте начал показыват то что я от него ждал с весны. Все его говном поливали, а я говорил, и тут тоже, что то парня шикарные данные, надо адаптироваться. Отбор, перехват, игра головой, подкат, неплохой и быстрый короткий пас. Это было видно сразу. Но "эксперты" видели только ипозодические ошибки свойственный не адаптированном и да, он ещё не адаптировался до конца
+11
-2
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Илья Деньгин
Просто удовольствие наблюдать за Соболевым с мячом сейчас
Ощущение, будто прибавил и в футбольном интеллекте и ментально. Матч отличный! 🔥🔥
+5
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Slavnov
Ответ naspartaks ru
еле обыграли мёртвое динамо и рады!))))))) Зенит бы, обыграли. но там тонкая кишка!
не давно трешку ему грузили,не напрягаясь....
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ДИОНИС
Максименко - молодец! Несколько раз спас от верного гола!
+4
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onegin2007
Динамо клиенты Спартака.
+5
-2
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Мукунку хороший
С заслуженной и честной победой! Вперёд Спартак!
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-2
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Вячеслав Припузов
Дайте Промесу отдохнуть немного...
+3
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Вячеслав Припузов
Вперёд Спартак! Дальше только победы и главное на ноль!
+3
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ДИОНИС
Наконец-то хорошую игру показал Дуарте! Был одним из лучших сегодня!
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Геннадий Швецов
Динамо молодцы!
После поражения 1:4 от Спартака, игроки обещали исправиться.
Обещание выполнили!
Проиграли всего 0:1.
+3
-1
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Ильдар Фарукшин
Что за дуры - эксперты матч тв
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БолельщикСоСтажем
Объективно сильнее КБ
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S. A.
1:0 вообще не по игре. Динамо могло забить мяча 3 точно. Спартак тоже, но Промес стареет
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Дмитрий Дмитриев
у сенитовцев траур😄
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bamboocha
После второго тайма честно уже не знаю огорчаться травме Селихова или нет. Селе здоровья но Максименко вышел в огне
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Direct free kick
Знай главный клуб России!
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bamboocha
Ответ S. A.
1:0 вообще не по игре. Динамо могло забить мяча 3 точно. Спартак тоже, но Промес стареет
Вообще не его день сегодня был, по идее он выходы 1 в 1 реализует всегда
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Пользователь Huawei
Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
Два.
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Slavnov
Ответ Skip
Отскочили в эпизодах
не говори,выходы один на один надо реализовывать,тем более если их два
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