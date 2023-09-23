«Спартак» не проигрывает «Динамо» дома с 2018-го. Красно-белые победили в 5 из 8 последних дерби

«Динамо» потерпело от «Спартака» 5-е поражение за последние 8 игр.

Сегодня команда уступила красно-белым на выезде со счетом 0:1 в 9-м туре Мир .

Начиная с 13 марта 2021 года « » победил в дерби 5 раз, дважды сыграл вничью и один раз проиграл.

Что касается игр на стадионе красно-белых, то там « » не выигрывает с 13 мая 2018 года.

Команды снова встретятся 4 октября в рамках Фонбет Кубка России.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS