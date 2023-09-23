Тихонов считает, что «Спартак» крупно победит «Динамо»: «Будем верить, что Абаскаль провел работу над ошибками»

Андрей Тихонов считает, что «Спартак» крупно обыграет «Динамо» в Мир РПЛ.

«Спартак» наконец-то смог победить в РПЛ, хотя в домашнем матче с «Сочи» счет мог быть и покрупнее. Хромала реализация моментов, но будем верить, что Абаскаль провел работу над ошибками и команда начнет выступать более стабильно.

«Динамо» в последних матчах не радует. Если бы не пенальти от Смолова, могли бы проиграть «Пари НН» в последнем матче. В Кубке на выезде проиграли «Краснодару» опять же. В целом в гостях бело-голубые играют очень нестабильно – из десяти матчей на выезде проиграли в четырех и еще два отыграли вничью.

Счет будет крупным. В последний раз соперники встречались в Кубке России, тогда красно-белые победили со счетом 4:1. Думаю, здесь будет похожий матч. Обе команды забивные, но при этом часто допускают ошибки в обороне», – заявил экс-игрок «Спартака».

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