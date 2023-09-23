Тихонов считает, что «Спартак» крупно победит «Динамо»: «Будем верить, что Абаскаль провел работу над ошибками»

Теги Спартак Андрей Тихонов Федор Смолов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Тихонов считает, что «Спартак» крупно обыграет «Динамо» в Мир РПЛ.

«Спартак» наконец-то смог победить в РПЛ, хотя в домашнем матче с «Сочи» счет мог быть и покрупнее. Хромала реализация моментов, но будем верить, что Абаскаль провел работу над ошибками и команда начнет выступать более стабильно.

«Динамо» в последних матчах не радует. Если бы не пенальти от Смолова, могли бы проиграть «Пари НН» в последнем матче. В Кубке на выезде проиграли «Краснодару» опять же. В целом в гостях бело-голубые играют очень нестабильно – из десяти матчей на выезде проиграли в четырех и еще два отыграли вничью.

Счет будет крупным. В последний раз соперники встречались в Кубке России, тогда красно-белые победили со счетом 4:1. Думаю, здесь будет похожий матч. Обе команды забивные, но при этом часто допускают ошибки в обороне», – заявил экс-игрок «Спартака».

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33 комментария

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dreamstep
Главное чтоб игроки Спартака не думали что будет легкий матч, а то все знают что после 2х побед подряд Спартак начинает примерять золотые медали, а потом жесткий удар например от Урала.
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red hikkikomori
А я рискну предположить что победа будет за Динамо
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Древний спартач
Я так и не понял , на чем основывается эта уверенность Андрея . Чего-чего , а такого прогноза от него я не ожидал , судя по последним играм Спартака и непредсказуемому Абаскалю . Было бы хорошо , но .....
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Михаил НН
Тихонов, как и другие бывшие мясные, за редким исключением, неадекват. Достаточно вспомнить, как он в проигранных матчах с Динамо, ставит лучшими игроков проигравших команд. Динамо для него, как красная тряпка для быка.
почему в проигравшей команде не может быть игрока который стал лучшим на поле?:)))
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Древний спартач
Ответ dreamstep
Главное чтоб игроки Спартака не думали что будет легкий матч, а то все знают что после 2х побед подряд Спартак начинает примерять золотые медали, а потом жесткий удар например от Урала.
А когда у Спартака были лёгкие матчи ? Даже с выходцами из ФНЛ были проблемы , особенно в обороне . Я не помню за последние 20 лет лёгких игр в Спартака . Всегда все через задницу . 😊
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okkervil
Во-во, именно крупно. И получат сразу 6 очков и ленточки для медалек.
Одну игру выиграли, и то не без везения, и сразу попёрло.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
может быть так и будет, если начнёт залетать всё подряд, что не шло с Сочи и Ахматом, так бывает, но нужно уметь реализовывать свои моменты, а нападающего с инстинктом убийцы как не было, так и нет
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lovec23
Личка старается играть в атаку , Спартаку с такими командами проще играть . После поражения в кубке динамовцы будут умирать на поле . Матч ожидается очень интересным , в обороне у обоих клубов бардак
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ИваннИванов
Вот такое вот набросят, а потом будут сами же заявлять, что Абаскаль провалил матч, если не сбудется. Динамо проиграло в чемпионате один раз. В первом туре. И сделало это дома. Ну а ожидать от матча такой же игры, как была вторыми составами (а в кубке играли вторые составы) - даже не знаю, что на это сказать..
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goga70
Последние игры Спартака, лично мне - не внушают такого оптимизма. Даже игра с Сочи.
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dimur
Ответ Xell
Пахан считает что Динамо крупно победит Спартак. Интересно если Тихонов проиграет прогноз снова, будет ли он специалистом или нет.
На Матч ТВ обязательно. Там все такие специалисты.
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okkervil
Ответ lovec23
Личка старается играть в атаку , Спартаку с такими командами проще играть . После поражения в кубке динамовцы будут умирать на поле . Матч ожидается очень интересным , в обороне у обоих клубов бардак
Поэтому и есть надежда на весёлое и результативное зрелище!
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lemming
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
может быть так и будет, если начнёт залетать всё подряд, что не шло с Сочи и Ахматом, так бывает, но нужно уметь реализовывать свои моменты, а нападающего с инстинктом убийцы как не было, так и нет
А что Промес уже не катит, вам настоящего Чигура подавай?
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Михаил НН
Ответ Pok_Toholo
Непрерывная цепочка Рейнгольд (rip) - Кавазашвили - Тихонов Кто будет следующий
Там ещё Ловчев удачно вписывается.
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Spartakus1984
Какие предпосылки для крупной победы?Один раз победили,это не закономерность.
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Xell
Пахан считает что Динамо крупно победит Спартак. Интересно если Тихонов проиграет прогноз снова, будет ли он специалистом или нет.
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Nekrasof
Вряд ли Абаскаль опять учудит
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argentina10
Андрей, конечно, чел авторитетный в футболе, но.....говорил бы лучше после матча по счету на табло..
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pav11k
От Спартака все, что угодно, можно ожидать, раз на то пошло
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MikGera
У Динамо в Краснодаре в начале было столько моментов что могли и крупно выиграть а не проиграть, с Пари НН, трудно всем играть против команд заточенных на оборону, так что я бы не торопился с выводами. Спартаку победы, любой победы, но на крупную я бы не рискнул ставить. Поставил на ОЗ
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waleri
🤩🤩🤩
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Konstantin Zorin
При всём уважении к Андрею, но похоже, что он не следит за ситуацией. Сейчас Динамо уже не та команда, которая была в Кубке. Нужно уважать соперника и готовиться к тяжёлой игре. И, конечно, Спартаку победы!
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Вячеслав Припузов
Прогноз штука неблагодарная особенно со Спартаком
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snork
Может Спартак выиграть, но не крупно, а может и проиграть, ничья результативная наиболее вероятна.
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Zhasulan Telgarayev
Зарема тоже так считает, а если проиграет, то найдут крайнего)
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