Кожевников о тренерах: «Я против иностранцев! Как будто у нас в хоккее и футболе своих нет. Ищут причины, чтобы их не назначать»

Теги Спартак Сибирь Дэвид Немировски премьер-лига Россия Динамо Москва КХЛ Владимир Ивич Краснодар Александр Кожевников Леонид Тамбиев Адмирал Марцел Личка Гильермо Абаскаль Хоккей

Александр Кожевников выступил против иностранных тренеров в хоккее и футболе.

«Как отношусь, когда иностранный тренер возглавляет российский хоккейный клуб? Да никак! У нас своих специалистов хватает, просто некоторые люди смотрят не туда, куда нужно.

Люди смотрят в другую сторону, им нравятся другие специалисты, как будто у нас и в хоккее, и в футболе нет своих тренеров. Но на них не обращают внимания. Я против иностранцев! У нас хорошая школа и тренеры. 

Ищут причины, чтобы не назначать российских тренеров. Может быть, некоторые просто неудобны руководству. Надо спрашивать у советов директоров, почему они принимают непонятные решения», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

На данный момент в российских клубах, выступающих в Фонбет Чемпионате КХЛ, работают 2 тренера-иностранца – Леонид Тамбиев (Латвия) в «Адмирале» и Дэвид Немировски (Канада) в «Сибири». При этом у второго есть российское гражданство. 

Во главе клубов Мир РПЛ насчитывается 3 иностранных специалиста – Гильермо Абаскаль (Испания, «Спартак»), Владимир Ивич (Сербия, «Краснодар»), Марцел Личка (Чехия, «Динамо»). Иржи Ярошик (Чехия, «Оренбург») уже покинул свой пост. 

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22 комментария

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Сергей Галынский
А перспективнейшего финна почему не упомянул с двойным российским гражданством?
+31
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+31
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Тухель
Хоккей не смотрю не могу сказать, но что 16 хороших тренеров по футболу для клубов РПЛ не наберется это факт. У Англичан нет 20 тренеров для всех клубов АПЛ, а у наших и подавно нет для РПЛ. Пусть и нужны классом ниже.
+16
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+16
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Mikl_5555
так правильно,иностранцы ему рюмаху не нальют..
+7
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viktorpavlov70
Ответ nurlan-zenit
Боюсь, что мир пока не готов увидеть талант этого специалиста))) Поэтому и Боженька нас оберегает)
Мир может и не готов, а Кожевников вполне)))) А после пятого стакана вообще однозначно)))
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Roman Araslanov
Так и запишем. Кожевников против вротенберга)
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Антон Некрасов
я против читать статьи с тобой , про тебя ,про твоего любимого рр, про ска , каждый день ...каааааждый мать вашу день
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Viktor Martunov
Да какой-то мизер тренеров получается на два вида спорта, следующий спич, вообщем то хорошего хоккеиста, будет про игроков, их-то уж точно перебор, нет?
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Recreated
Если чел не в теме, зачем рот раскрывает!?
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viktorpavlov70
Ответ nurlan-zenit
Ну привел бы в пример кого-то из российской школы тренеров, только из современных, да еще бы и без влияния иностранной школы или опыта(всё-таки на работу Семака большое влияние оказали западные тренеры, в штабе которых он работал), раз там всё так плохо. А то постоянный круговорот этих «специалистов» как-то не особо добавляет веры в его слова…
Просто удивительно, что он не назвал Светлова в хоккее (может фамилия кореша просто из головы вылетела?). А в футболе на подходе есть один отечественный специалист, не запятнавший свою тренерскую репутацию от слова совсем. Но он ждёт приглашения исключительно из Спартака. Фамилия на М, а зовут Александр)))
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avcgloronalduMU
мостового, чтобы поржать и выплатить неустойку?
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Локоть Артеста
Кожевникову не наливать. Хорошо, уберут всех иностранцев. Много у нас нормальных тренеров, именно нормальных, а не физруков вроде Талалаева, Рахимова, Евсеева и прочих? Кто из наших тренеров проповедует современный футбол, а не "бей, беги и толкайся"?
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Старый Сухи
Особенно в футболе очень много своих хороших тренеров.
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Роман Тарасов
Напишите в заголовке:
Я за паспорт, и за отсутствие ответственности принятия решения.
Что за бред то , Я конечно много не понимаю, но эти шишки которые так высказываются 🧐и тянут везде своих, а тех кто действительно достоин и должен тренировать за двигают, мне тоже не особо симпатизируют иностранные тренеры, а выход то какой в этой ситуации?
Начинать с 0 но увы у Нас в стране такое не практикуется.
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валя_стакан
Мостовой зашел в чат
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Do Cent
Кожевников это как Мостовой, только в хоккее?
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sled
А сам зачем тогда в НХЛ поперся?
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Серый
Вот был в Авангарде временщик Хартли, взял да и сделал Омск чемпионом (мне до сих пор не верится в это, не в обиду, друзья). До этого Авангард доходил до финала лишь дважды... и оба раза с иностранцами во главе клуба.
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Алексей Ненахов
Ответ Mikl_5555
так правильно,иностранцы ему рюмаху не нальют..
Божевич нальёт
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viktorpavlov70
Ответ Алексей Ненахов
Божевич нальёт
Божовича он побаивается. Тот может ему сексуальный футбол организовать.
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nurlan-zenit
Ответ viktorpavlov70
Просто удивительно, что он не назвал Светлова в хоккее (может фамилия кореша просто из головы вылетела?). А в футболе на подходе есть один отечественный специалист, не запятнавший свою тренерскую репутацию от слова совсем. Но он ждёт приглашения исключительно из Спартака. Фамилия на М, а зовут Александр)))
Боюсь, что мир пока не готов увидеть талант этого специалиста)))
Поэтому и Боженька нас оберегает)
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nurlan-zenit
Ну привел бы в пример кого-то из российской школы тренеров, только из современных, да еще бы и без влияния иностранной школы или опыта(всё-таки на работу Семака большое влияние оказали западные тренеры, в штабе которых он работал), раз там всё так плохо. А то постоянный круговорот этих «специалистов» как-то не особо добавляет веры в его слова…
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