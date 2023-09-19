Кожевников о тренерах: «Я против иностранцев! Как будто у нас в хоккее и футболе своих нет. Ищут причины, чтобы их не назначать»
Александр Кожевников выступил против иностранных тренеров в хоккее и футболе.
«Как отношусь, когда иностранный тренер возглавляет российский хоккейный клуб? Да никак! У нас своих специалистов хватает, просто некоторые люди смотрят не туда, куда нужно.
Люди смотрят в другую сторону, им нравятся другие специалисты, как будто у нас и в хоккее, и в футболе нет своих тренеров. Но на них не обращают внимания. Я против иностранцев! У нас хорошая школа и тренеры.
Ищут причины, чтобы не назначать российских тренеров. Может быть, некоторые просто неудобны руководству. Надо спрашивать у советов директоров, почему они принимают непонятные решения», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
На данный момент в российских клубах, выступающих в Фонбет Чемпионате КХЛ, работают 2 тренера-иностранца – Леонид Тамбиев (Латвия) в «Адмирале» и Дэвид Немировски (Канада) в «Сибири». При этом у второго есть российское гражданство.
Во главе клубов Мир РПЛ насчитывается 3 иностранных специалиста – Гильермо Абаскаль (Испания, «Спартак»), Владимир Ивич (Сербия, «Краснодар»), Марцел Личка (Чехия, «Динамо»). Иржи Ярошик (Чехия, «Оренбург») уже покинул свой пост.
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Я за паспорт, и за отсутствие ответственности принятия решения.
Что за бред то , Я конечно много не понимаю, но эти шишки которые так высказываются 🧐и тянут везде своих, а тех кто действительно достоин и должен тренировать за двигают, мне тоже не особо симпатизируют иностранные тренеры, а выход то какой в этой ситуации?
Начинать с 0 но увы у Нас в стране такое не практикуется.
Поэтому и Боженька нас оберегает)