Селихов получил травму спины. Максименко заменил его в перерыве матча «Спартак» – «Динамо»
Вратарь «Спартака» Александр Селихов получил травму в матче с «Динамо».
Селихов начал московское дерби в стартовом составе, но после перерыва его заменил Александр Максименко.
Комментатор Александр Аксенов в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил, что Селихов получил повреждение, он пожаловался на боли в спине.
Статистика Селихова доступна здесь, Максименко – тут.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо» (1:0, второй тайм).
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Максименко постоянно нервирует защитников и часто не выручает
Свинов... к сожалению, просто не его уровень. 10 мячей пропущенных в 3 играх... это слишком много, даже с не лучшей обороной