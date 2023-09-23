Селихов получил травму спины. Максименко заменил его в перерыве матча «Спартак» – «Динамо»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов получил травму в матче с «Динамо».

Селихов начал московское дерби в стартовом составе, но после перерыва его заменил .

Комментатор Александр Аксенов в эфире телеканала « » сообщил, что Селихов получил повреждение, он пожаловался на боли в спине.

Статистика Селихова доступна здесь, Максименко – тут.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча « » – « » (1:0, второй тайм).

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