Селихов получил травму спины. Максименко заменил его в перерыве матча «Спартак» – «Динамо»

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Александр Селихов Александр Максименко Матч ТВ Александр Аксенов (комментатор) Футбол

Вратарь «Спартака» Александр Селихов получил травму в матче с «Динамо».

Селихов начал московское дерби в стартовом составе, но после перерыва его заменил Александр Максименко.

Комментатор Александр Аксенов в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил, что Селихов получил повреждение, он пожаловался на боли в спине.

Статистика Селихова доступна здесь, Максименко – тут.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо» (1:0, второй тайм).

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11 комментариев

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камикадзе
Здоровья
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Вячеслав Припузов
Ну пока они равноценны, здоровья Селихову....
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За_909!
Ответ Барыга блинами
надеюсь, Селихов как можно скорее вернется в раму Максименко постоянно нервирует защитников и часто не выручает Свинов... к сожалению, просто не его уровень. 10 мячей пропущенных в 3 играх... это слишком много, даже с не лучшей обороной
Пока Максименко жжёт
+12
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Ход_Конём
Пора с Селиховым расставаться, к сожалению травма за травмой
+5
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SuperCombain
Селихов пусть уже завершит карьеру, хватит мучать и себя, и других. Рыжий мб хотя бы сейчас поймёт, что нельзя делать ставку в воротах на этот хрусталь
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Любитель пожрать
Очень не понравился Селихов. Просто стоит и смотрит как мяч летит в угол, даже не прыгает.
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Андрюша Стародуб
Макси очень здорова вышел на замене в очень непростом матче. Несколько раз по-настоящему выручил. Молодец Саша!
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Барыга блинами
надеюсь, Селихов как можно скорее вернется в раму

Максименко постоянно нервирует защитников и часто не выручает

Свинов... к сожалению, просто не его уровень. 10 мячей пропущенных в 3 играх... это слишком много, даже с не лучшей обороной
+9
-9
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Skip
Спас матч
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Спартак Чемпион
селихов опять хрусталь...
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Алексей Ненахов
Селихов из лазарета не вылазить , стал вообще кристальным
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