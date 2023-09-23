«Стык Соболева и Фернандеса – игровой эпизод, не пенальти». Экс-судья Николаев о 1-м тайме дерби «Спартак» – «Динамо»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Алексей Николаев Матч ТВ Александр Соболев Павел Кукуян Роберто Фернандес Футбол

Экс-судья прокомментировал спорный эпизод из матча «Спартак» – «Динамо».

В первом тайме московского дерби (0:0, перерыв) форвард красно-белых Александр Соболев упал в штрафной площади бело-голубых после стыка с защитником Роберто Фернандесом.

– Момент с Соболевым и Фернандесом. Есть ли повод для пенальти?

– Абсолютно игровой эпизод. О пенальти говорить не приходится.

– А на крупном повторе кажется, что был пенальти.

– У нас нет понятия «кажется». Есть касание защитника и форварда, но это игровой эпизод.

Кукуян незаметен и появляется только тогда, когда это нужно.

– В первом тайме не было желтых карточек.

– Это говорит о том, что у Павла все под контролем, – сказал Алексей Николаев в эфире «Матч ТВ».

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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36 комментариев

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Сергей Сурков
Ответ White Bone
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у Спартака так то только один пенальти за весь чемп
+55
-5
+50
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Caniball
По-моему это все-таки пенальти. По крайней мере в нашей лиге такие ставят.
Ну не поставил, так не поставил.
+50
-10
+40
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Hakuna Matata!
Опять эти неакцентированые наступы/удары
+42
-8
+34
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Андрей Хабибуллин
по идеи удар по ноге был.но это почему то не пендаль.😔
+29
-2
+27
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Никому_никабельный
Так любое нарушение игровым моментом назвать можно. Аргументация конечно на высоте
+31
-5
+26
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pztpzhmx66
Это пенальти , ну почему эти стандарты двойные
+22
-5
+17
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Wiley Fox
Представьте, что так Денисов бьёт Касьеру

Что бы сказал этот клоун у сменной обуви?
+22
-7
+15
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bedLaM
Ответ Гусеконь
вы хотите такие пенальти в футболе видеть?
Нет, но сколько таких пенок уже было поставлено ранее!?
+14
-1
+13
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bedLaM
От создателей "Нет крови, значит нет фола".
+11
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Никому_никабельный
Ответ Hipper
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Какой наброс? Удар по ноге в штрафной. Что не так?
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Водяра
Если наши слепые судьи говорят что не пеналь значит стопроцентный пеналь.
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Bleffinho
а момент, где защитник Динамо в борьбе локтём матч выбил, почему не рассматривают?
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nCuXpalata13
Если цвет футболок поменять на условно светло голубой, то решение может быть диаметрально противоположным, как и 100% нижеотписавшихся о том, что в эпизоде нет фола (история выдуманная, а все совпадения-случайны)
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Денис Оськин
Аргументации 0. Это не пенальти. Так и судят
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Дмитрий Тихонов
Несмотря на абсолютно равную игру, "Спартак" победил по делу, а "Динамо" стоит серьёзно задуматься о том, кто у них играет в нападении, потому что так бестолково разбазаривать голевые моменты - это просто немыслимо!
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Крокодила гены
Вот такие у нас судьи. Ну, что называется, что есть...
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Fedor Moroz
Крови не было
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Антиглор17
Да ну не точка это, ну бред же уже совсем...
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Гусеконь
вы хотите такие пенальти в футболе видеть?
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marchellinos
Ответ White Bone
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Спартаку как раз не дают. Когда надо.
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Моё Моя
Клоун!!!
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Hakuna Matata!
Ответ Ice Vorya
Опять судейский заговор, да?
Я где-то упомянул заговор!? Трактовки всегда разные, и нет последовательности.
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Валерий Салтыков
Ответ vuka
Удар по лицу Александрова тоже бы, но для мясных это не красная.
только такие как ты могли там удар, нужно было этому симулянту жёлтую дать.
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Никому_никабельный
Ответ Hipper
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Игорь Горочкин
ну на фото Фернандес играем в мяч. так о каком пенальти вообще речь?
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