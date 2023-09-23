«Стык Соболева и Фернандеса – игровой эпизод, не пенальти». Экс-судья Николаев о 1-м тайме дерби «Спартак» – «Динамо»
Экс-судья прокомментировал спорный эпизод из матча «Спартак» – «Динамо».
В первом тайме московского дерби (0:0, перерыв) форвард красно-белых Александр Соболев упал в штрафной площади бело-голубых после стыка с защитником Роберто Фернандесом.
– Момент с Соболевым и Фернандесом. Есть ли повод для пенальти?
– Абсолютно игровой эпизод. О пенальти говорить не приходится.
– А на крупном повторе кажется, что был пенальти.
– У нас нет понятия «кажется». Есть касание защитника и форварда, но это игровой эпизод.
Кукуян незаметен и появляется только тогда, когда это нужно.
– В первом тайме не было желтых карточек.
– Это говорит о том, что у Павла все под контролем, – сказал Алексей Николаев в эфире «Матч ТВ».
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Ну не поставил, так не поставил.
Что бы сказал этот клоун у сменной обуви?