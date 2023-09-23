Бонгонда забил впервые за 1,5 месяца. Он лучший бомбардир «Спартака» с 4 голами в Мир РПЛ
Тео Бонгонда прервал свою безголевую серию в матчах за «Спартак».
27-летний игрок сборной ДР Конго открыл счет в дерби с «Динамо» (1:0, первый тайм).
На 7-й минуте матча 9-го тура Мир Премьер-лиги Бонгонда воспользовался передачей нападающего Александра Соболева и завершил контратаку точным ударом.
До сегодняшнего матча легионер «Спартака» не забивал в течение примерно полутора месяцев – его предыдущий гол датирован 11 августа.
Бонгонда остается лучшим бомбардиром московской команды в текущем чемпионате. В активе Тео уже четыре гола в Мир Премьер-лиге, еще один мяч он забил в Фонбет Кубке России. Подробную статистику игрока атаки «Спартака» можно посмотреть здесь.
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а Черданцев как будто ослеп в это время и слышит только свой бред
Кандидатуры хоть и не в любимчиках у общественности, но для РПЛ хватит