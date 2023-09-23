Бонгонда забил впервые за 1,5 месяца. Он лучший бомбардир «Спартака» с 4 голами в Мир РПЛ

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Тео Бонгонда Александр Соболев Футбол

Тео Бонгонда прервал свою безголевую серию в матчах за «Спартак».

27-летний игрок сборной ДР Конго открыл счет в дерби с «Динамо» (1:0, первый тайм).

На 7-й минуте матча 9-го тура Мир Премьер-лиги Бонгонда воспользовался передачей нападающего Александра Соболева и завершил контратаку точным ударом.

До сегодняшнего матча легионер «Спартака» не забивал в течение примерно полутора месяцев – его предыдущий гол датирован 11 августа.

Бонгонда остается лучшим бомбардиром московской команды в текущем чемпионате. В активе Тео уже четыре гола в Мир Премьер-лиге, еще один мяч он забил в Фонбет Кубке России. Подробную статистику игрока атаки «Спартака» можно посмотреть здесь.

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11 комментариев

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Doubler
поймал кураж сегодня, пасы и финты на загляденье:)

а Черданцев как будто ослеп в это время и слышит только свой бред
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Hunt13
Ну тут Соболю похвала, так вырезал
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6tspey7tb5
Как я люблю когда на играх Спартака ВАР такой молниеносный. Соболь первый на мече бьют под шипы нет пенальти, Денисова в романтичном объятие валят и выбивают рукой тоже нет. Красота а не ВАР
+6
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+3
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Точный_пас_Ещенко
Ответ Doubler
поймал кураж сегодня, пасы и финты на загляденье:) а Черданцев как будто ослеп в это время и слышит только свой бред
Чердак в принципе слушает только себя и, похоже, с рукой в штанах.
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Вячеслав Припузов
Так держать! Нужно чтобы больше игроков забивали...
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Любитель пожрать
Епрст, нам срочно нужен правый защитник. Денисов вообще ничего не может. Он что есть что нет, все едино - соперник просто делает что хочет не обращая на него внимания. :(
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Stanislav Orlov
удар по ноге уже игровой эпизод...
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Геральи из Ривии
Пока молодцы
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Илья Богданов
Ответ Любитель пожрать
Епрст, нам срочно нужен правый защитник. Денисов вообще ничего не может. Он что есть что нет, все едино - соперник просто делает что хочет не обращая на него внимания. :(
Тавареш восстановится зимой, Маслов есть, Хлусевича можно перевести. Еще бы Зобнин не держался за центр полузащиты - из него бы вышел отличный правый защитник
Кандидатуры хоть и не в любимчиках у общественности, но для РПЛ хватит
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Pucheslav
Ответ Doubler
поймал кураж сегодня, пасы и финты на загляденье:) а Черданцев как будто ослеп в это время и слышит только свой бред
Он Карраскаля и Смолова путать умудряется
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