Доминик Собослаи: «Ливерпуль» – мечта для каждого футболиста, один из величайших клубов в мире»

Доминик Собослаи назвал свой переход в «Ливерпуль» сбывшейся мечтой.

«Я много работал, чтобы стать игроком « ». Это было мечтой.

Но я думаю, что играть за «Ливерпуль» – мечта для каждого футболиста. Это один из величайших клубов в мире.

А кроме того, из-за болельщиков, клуба, истории и из-за возможности играть вместе с этими легендами, с теми футболистами, с которыми я играю, – мне в удовольствие находиться здесь. Речь просто о фанатах, об арене, о команде и истории клуба – обо всем.

Я хочу добиться многого в этом сезоне и не только в этом сезоне, но и за пару следующих лет тоже», – сказал полузащитник.

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