Доминик Собослаи: «Ливерпуль» – мечта для каждого футболиста, один из величайших клубов в мире»

Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Доминик Собослаи Футбол

Доминик Собослаи назвал свой переход в «Ливерпуль» сбывшейся мечтой.

«Я много работал, чтобы стать игроком «Ливерпуля». Это было мечтой.

Но я думаю, что играть за «Ливерпуль» – мечта для каждого футболиста. Это один из величайших клубов в мире.

А кроме того, из-за болельщиков, клуба, истории и из-за возможности играть вместе с этими легендами, с теми футболистами, с которыми я играю, – мне в удовольствие находиться здесь. Речь просто о фанатах, об арене, о команде и истории клуба – обо всем.

Я хочу добиться многого в этом сезоне и не только в этом сезоне, но и за пару следующих лет тоже», – сказал полузащитник.

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13 комментариев

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Эдвард Газарян
очень быстро Собо становится ведущим полузащитником и может стать одним из лидеров команды
+13
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QWertY
Кайседо и Лавия покинули чат
+10
-7
+3
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eftomolgy
Ответ QWertY
Кайседо и Лавия покинули чат
Лавиа изначально хотел как раз таки перейти в Ливерпуль.
+3
-2
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хавбек+
вчера в ютубе попал на тот знаменитый матч с угловым где помимо прочего пороли и Суареса с Коутиньо
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
Красавчик парень ! Так держать !!
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angry horse
хозяин нашего спартака😎
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ман сити фейк
Ответ llolishe
Мне кажется в спортивном плане он жалеют что не перешли в Ливерпуль
думаю через 3-4 года Челси может вернуться
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eftomolgy
Ответ QWertY
Изначально, когда Челси им не интересовался
Даже когда интересовался Челси
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amigo.from.syk@icloud.com
Ответ rigobersong
Но Беллингем вместо топ клуба выбрал мешок денег:)) Да еще и оказалось реал у нас любит с теми кто помладше:))
Чушь, Писали что ЛФК вышел из гонки . Я не говорю что он непременно выбрал бы красных. Но тогда никто и подумать не мог что будет распродажа и будут финансы.
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