Переход Мэддисона из «Лестера» в «Тоттенхэм» – лучший трансфер летнего окна по мнению агентов, опрошенных The Athletic. Райс – 2-й, Беллингем и Кейн – в топ-4
Агенты считают переход Джеймса Мэддисона из «Лестера» в «Тоттенхэм» лучшим.
The Athletic опросил агентов, участвовавших в крупнейших трансферных сделках лета, и составил рейтинг лучших переходов окна.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Джеймс Мэддисон (из «Лестера» в «Тоттенхэм») – 9 голосов
2. Деклан Райс (из «Вест Хэма» в «Арсенал») – 3 голоса
3-4. Джуд Беллингем (из «Боруссии» в «Реал») – 2 голоса
3-4. Харри Кейн (из «Тоттенхэма» в «Баварию») – 2 голоса
5-10. Мусса Диаби (из «Байера» в «Астон Виллу») – 1 голос
5-10. Джеймс Уорд-Проуз (из «Саугемптона» в «Вест Хэм») – 1 голос
5-10. Доминик Собослаи (из «Лейпцига» в «Ливерпуль») – 1 голос
5-10. Виктор Бонифасе (из «Униона» в «Байер») – 1 голос
5-10. Дейвид Вашингтон (из «Сантоса» в «Челси») – 1 голос
5-10. Микки ван де Вен (из «Вольфсбурга» в «Тоттенхэм») – 1 голос
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