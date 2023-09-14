Переход Мэддисона из «Лестера» в «Тоттенхэм» – лучший трансфер летнего окна по мнению агентов, опрошенных The Athletic. Райс – 2-й, Беллингем и Кейн – в топ-4

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Агенты считают переход Джеймса Мэддисона из «Лестера» в «Тоттенхэм» лучшим.

The Athletic опросил агентов, участвовавших в крупнейших трансферных сделках лета, и составил рейтинг лучших переходов окна.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Джеймс Мэддисон (из «Лестера» в «Тоттенхэм») – 9 голосов

2. Деклан Райс (из «Вест Хэма» в «Арсенал») – 3 голоса

3-4. Джуд Беллингем (из «Боруссии» в «Реал») – 2 голоса

3-4. Харри Кейн (из «Тоттенхэма» в «Баварию») – 2 голоса

5-10. Мусса Диаби (из «Байера» в «Астон Виллу») – 1 голос

5-10. Джеймс Уорд-Проуз (из «Саугемптона» в «Вест Хэм») – 1 голос

5-10. Доминик Собослаи (из «Лейпцига» в «Ливерпуль») – 1 голос

5-10. Виктор Бонифасе (из «Униона» в «Байер») – 1 голос

5-10. Дейвид Вашингтон (из «Сантоса» в «Челси») – 1 голос

5-10. Микки ван де Вен (из «Вольфсбурга» в «Тоттенхэм») – 1 голос

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22 комментария

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Егор Годин
Трансфер честной судьбы
+26
-1
+25
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Антимосковский
выпьем же гиннесса за это!
+14
-1
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Holy Diver
Ну а как вы хотели? Лучший стример десятилетия.
+10
-1
+9
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Noxxx Leon
играет лучше чем в Лестере
+6
-1
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
У Мэддисона тут нет конкурентов. Он перешёл за жалкие, по нынешним меркам, 46 миллионов евро. Это просто ограбление, брать такого игрока за такую цену. Он уже главный игрок Тоттэнхема, на котором всё строится, и может выиграть награду игрока месяца в АПЛ. А это он только 4 матча сыграл.
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Тухель
Ответ Hi Hi
а он забивает столько же как и Джуд?
Если главная роль десятки это забивать голы, то ок. Но Мэддисон контролирует игру и Шпоры выглядели отлично против сильных соперников, а РМ на последних минутах обыгрывает бичей. Для эмоций может это прикольно, но если РМ настолько сильно пал что котирует себя ниже Шпор и считает что просто забивать на последних минутах, лучше чем контролировать игру и обыгрывать на классе. То ок.
Тоттенхэм на классе обыгрывает МЮ. РМ отскакивает от Хетафе.
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Born is the King
Объективно Мэд усилил Тоттенхэм и разнообразил игру. Проверенный и стабильный игрок ,как и Уорд Проуз
+6
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mars
А Куплинова не взяли. Думайте
+2
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charly001
Мэдисон , Уорд-проуз и Бонифасе
+2
0
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<~Inter~>
по мне лучшие трансферы это те кто стоили меньше 40-50 млн. Макаллистер и Уорд-Проуз наверное лучшие в АПЛ
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Тухель
Ответ Filipp Gorski
Мэддисон пока что выглядит шикарно Но как по мне начало сезона выдал лучше Джуд. Притом он не форвард а забивает в каждом матче так еще и победные голы! Очень крутое приобретение с учетом того что у Реала нападающего топового нет
Мэддисона купили за 100 млн?
+3
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NottinghamForest79
Ответ Filipp Gorski
Мэддисон пока что выглядит шикарно Но как по мне начало сезона выдал лучше Джуд. Притом он не форвард а забивает в каждом матче так еще и победные голы! Очень крутое приобретение с учетом того что у Реала нападающего топового нет
у них одно и тоже амплуа на поле
+2
-2
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Hi Hi
а он забивает столько же как и Джуд?
Жесть ты гений. Биллингем играет за Реал, который сильнейший с отрывом по составу в Ла Лиге. А Мэддисон играет в сильнейшей АПЛ, за клуб который в прошлом сезоне занял 8 место. Анчелотти специально наградил Биллингема функциями подключения в штрафную, и по сути, быть оттянутым форвардом, потому что форварад у Реала нет(Хоселу это смешно, и тем более Хоселу не играл первые 3 матча в старте). У Тоттэнхема, Меддисон вообще по другому играет. У них на форварде играет Ришарлисон, а в последнем матче там топовый Сон играл. В Тоттэнхеме есть кому забивать. Даже при таких условиях, у Мэддисона 2 2 за 4 матча в АПЛ, а у Биллингема 5 1. Играй Мэддисон за Реал в Ла Лиге, при отсутствии у Реала нападающего, и исполнении той-же Роли, что и Биллингем, мне кажется он бы смог забить даже больше, потому-что это Более опытный, стабильный и состоявшийся игрой. По Биллингему видно, что он теряет концентрацию, и стабильность прямо во время матча. За сборную это было особенно заметно. Хотя, изначально тупо сравнивать Биллингема и Мэддисона. Это просто разные игроки. Это как Де Брюйне и Мак Аллистера сравнивать.
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