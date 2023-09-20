Собослаи признан лучшим игроком «Ливерпуля» в августе, опередив Аллисона и Дарвина. Доминик сыграл три матча
Доминик Собослаи назван лучшим футболистом «Ливерпуля» в августе.
Венгерский полузащитник занял первое место в голосовании болельщиков на официальном сайте клуба.
Доминик Собослаи опередил в опросе вратаря Аллисона и полузащитника Дарвина Нуньеса.
В прошлом месяце Собослаи принял участие в трех матчах «Ливерпуля», в которых мерсисайдцы набрали семь очков из девяти возможных. Во всех матчах Доминик провел на поле 90 минут.
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