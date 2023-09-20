Собослаи признан лучшим игроком «Ливерпуля» в августе, опередив Аллисона и Дарвина. Доминик сыграл три матча

Доминик Собослаи назван лучшим футболистом «Ливерпуля» в августе.

Венгерский полузащитник занял первое место в голосовании болельщиков на официальном сайте клуба.

опередил в опросе вратаря и полузащитника .

В прошлом месяце Собослаи принял участие в трех матчах « », в которых мерсисайдцы набрали семь очков из девяти возможных. Во всех матчах Доминик провел на поле 90 минут.

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