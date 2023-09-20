Собослаи признан лучшим игроком «Ливерпуля» в августе, опередив Аллисона и Дарвина. Доминик сыграл три матча

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия рейтинги Аллисон Доминик Собослаи Дарвин Нуньес Футбол

Доминик Собослаи назван лучшим футболистом «Ливерпуля» в августе.

Венгерский полузащитник занял первое место в голосовании болельщиков на официальном сайте клуба.

Доминик Собослаи опередил в опросе вратаря Аллисона и полузащитника Дарвина Нуньеса.

В прошлом месяце Собослаи принял участие в трех матчах «Ливерпуля», в которых мерсисайдцы набрали семь очков из девяти возможных. Во всех матчах Доминик провел на поле 90 минут.

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3 комментария

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bimurzayevb@icloud.com
с каких пор Дарвин полузащитник?
+4
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+4
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Эдвард Газарян
ожидаемо, Собо очень хорош, он как будто везде, главное чтоб хватило физухи до конца сезона
+3
0
+3
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13ыйРычагЛапорты
Ответ bimurzayevb@icloud.com
с каких пор Дарвин полузащитник?
Зная спортс надо сказать спасибо что не вратарь.
+2
0
+2
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