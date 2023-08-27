Собослаи хочет выиграть все с «Ливерпулем»: «Мы очень хороши, у нас отличный тренер и игроки»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Доминик Собослаи Футбол

Доминик Собослаи хочет выиграть все возможные трофеи с «Ливерпулем».

«Мне нравится побеждать, нравится делать все для команды.

Если меня спросят, хочу ли я выиграть АПЛ, мой ответ: «Да». Хочу ли я взять Лигу Европы и Кубок Англии? Аналогично. Я хочу выиграть все, потому что никто не спросит тебя, каково быть вторым.

Я всегда так думаю. Пусть это тяжело, и в АПЛ есть очень хорошие команды, но мы тоже очень хороши, у нас отличный тренер и игроки. Мы сделаем все, что в наших силах. В конце концов я хочу быть первым», – сказал хавбек «Ливерпуля».

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18 комментариев

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AntonKra
вот это отличный настрой, я думаю многие игроки боятся играть в команде клоппа, предпочитая более спокойный футбол. Ливерпуль в этом году поборется за место в тройке.
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Артём Клагиш
вам бы хоть один трофей выиграть, в Англии то..
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avcgloronalduMU
апл для слабаков, сейчас у всех мечта одна - азиатская лига чемпионов
+3
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+3
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Mykytka
Ответ AntonKra
согласен бро. но как обычно хочется мечтать о чем-то большем. верю что прошлый сезон был исключением из правил.
Сейчас просто конкуренция еще больше.
АПЛ как никогда интересна, кажется. Помимо классических претендентов, есть еще Сороки, Брайтон, Вилла.
Прям круть)
+3
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+3
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Mykytka
Ответ AntonKra
вот это отличный настрой, я думаю многие игроки боятся играть в команде клоппа, предпочитая более спокойный футбол. Ливерпуль в этом году поборется за место в тройке.
Без опорника(новичок пока непонятен совсем), без глубины в защите(сломайся кто из основных - это беда), да еще и с большой вероятностью потери Салаха - мечта Ливерпуля должна быть зацепиться за 4 место.
Таковы реалии, но сезон долгий.
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AntonKra
Ответ Mykytka
Без опорника(новичок пока непонятен совсем), без глубины в защите(сломайся кто из основных - это беда), да еще и с большой вероятностью потери Салаха - мечта Ливерпуля должна быть зацепиться за 4 место. Таковы реалии, но сезон долгий.
согласен бро. но как обычно хочется мечтать о чем-то большем. верю что прошлый сезон был исключением из правил.
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+1
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Buba
Ответ ман сити фейк
Какой нахрен Дордой? Я болельщик Алая вообще-то
Дордой круче😁
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Buba
Ответ ман сити фейк
Я и есть Манся)
Поздравляю!
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ман сити фейк
Ответ Buba
До уровня Манси скатываешься, Дордой.
Какой нахрен Дордой? Я болельщик Алая вообще-то
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ман сити фейк
Ответ Buba
До уровня Манси скатываешься, Дордой.
Я и есть Манся)
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Buba
Ответ ман сити фейк
Ахаха кто ты такой? Раньше тебя не было же
До уровня Манси скатываешься, Дордой.
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ман сити фейк
Ответ Buba
Много тебя стало, фейк.
Ахаха кто ты такой? Раньше тебя не было же
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Buba
Ответ ман сити фейк
Квадрупл давно оформили. С этим тоже попробовать стоит
Много тебя стало, фейк.
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Mykytka
Ответ Чёрный тюльпан
Может ещё ВХЮ взбодрится после предыдущего сезона, всё таки Мойес забил тогда на чемпионат в угоду ЛК, а сейчас они хоть и скинули Райса, но на эти деньги можно будет усилить несколько позиций. Может Сити ещё за Пакета отслюнявит больше 100 по итогу, потому что ТО к завершению подходит, а они с покупками что-то и не торопятся, особенно на фоне травмы Де Брюйне.
Да, Молотобойцев тоже нельзя списывать. Вчера Брайтон в гостях как прибили. Все может быть)
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Чёрный тюльпан
Ответ Mykytka
Сейчас просто конкуренция еще больше. АПЛ как никогда интересна, кажется. Помимо классических претендентов, есть еще Сороки, Брайтон, Вилла. Прям круть)
Может ещё ВХЮ взбодрится после предыдущего сезона, всё таки Мойес забил тогда на чемпионат в угоду ЛК, а сейчас они хоть и скинули Райса, но на эти деньги можно будет усилить несколько позиций. Может Сити ещё за Пакета отслюнявит больше 100 по итогу, потому что ТО к завершению подходит, а они с покупками что-то и не торопятся, особенно на фоне травмы Де Брюйне.
0
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Матвей Суицидин
Ответ Mykytka
Без опорника(новичок пока непонятен совсем), без глубины в защите(сломайся кто из основных - это беда), да еще и с большой вероятностью потери Салаха - мечта Ливерпуля должна быть зацепиться за 4 место. Таковы реалии, но сезон долгий.
похоже, что так
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PIT-BUL
и уже сегодня Сороки опустят тебя на землю
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-3
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