Собослаи хочет выиграть все с «Ливерпулем»: «Мы очень хороши, у нас отличный тренер и игроки»

Доминик Собослаи хочет выиграть все возможные трофеи с «Ливерпулем».

«Мне нравится побеждать, нравится делать все для команды.

Если меня спросят, хочу ли я выиграть АПЛ, мой ответ: «Да». Хочу ли я взять Лигу Европы и Кубок Англии? Аналогично. Я хочу выиграть все, потому что никто не спросит тебя, каково быть вторым.

Я всегда так думаю. Пусть это тяжело, и в АПЛ есть очень хорошие команды, но мы тоже очень хороши, у нас отличный тренер и игроки. Мы сделаем все, что в наших силах. В конце концов я хочу быть первым», – сказал хавбек «Ливерпуля».

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