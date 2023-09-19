Нагельсманн готов поступиться миллионами евро ради сборной Германии. Переговоры о расторжении контракта с «Баварией» идут успешно

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Немецкий футбольный союз Юлиан Нагельсманн деньги Футбол

Юлиан Нагельсманн готов отказался от нескольких миллионов ради сборной Германии.

Как сообщает журналист Sport1 Керри Хау, тренер и «Бавария» пока не согласовали расторжение договора, но переговоры продвигаются успешно.

36-летний специалист согласен пойти на уступки в плане компенсации, чтобы возглавить сборную Германии.

Ранее сообщалось, что Нагельсманн мог претендовать на получение от «Баварии» в общей сложности примерно 20 млн евро за период до лета 2026 года. Немецкий футбольный союз будет платить ему 400 тысяч евро в месяц.

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4 комментария

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Асан Каримов
Ответ DJIGURDEZ
только сейчас осознал его возраст, да он же младше меня, а ведь еще недавно я выигрывал кубок кожаного мяча
Гена?
+1
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+1
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SaintsInformed
Знатоки статистики, подскажите, у топ-сборных был тренер моложе или Нагельсманн рекорд поставит?
0
0
0
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DJIGURDEZ
только сейчас осознал его возраст, да он же младше меня, а ведь еще недавно я выигрывал кубок кожаного мяча
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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петрович сектор1
Ответ SaintsInformed
Знатоки статистики, подскажите, у топ-сборных был тренер моложе или Нагельсманн рекорд поставит?
А Тедеско сколько?
Лень гуглить)
0
0
0
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