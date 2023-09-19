Нагельсманн готов поступиться миллионами евро ради сборной Германии. Переговоры о расторжении контракта с «Баварией» идут успешно

Юлиан Нагельсманн готов отказался от нескольких миллионов ради сборной Германии.

Как сообщает журналист Sport1 Керри Хау, тренер и « » пока не согласовали расторжение договора, но переговоры продвигаются успешно.

36-летний специалист согласен пойти на уступки в плане компенсации, чтобы возглавить сборную Германии.

Ранее сообщалось, что мог претендовать на получение от «Баварии» в общей сложности примерно 20 млн евро за период до лета 2026 года. Немецкий футбольный союз будет платить ему 400 тысяч евро в месяц.

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