Нагельсманн готов поступиться миллионами евро ради сборной Германии. Переговоры о расторжении контракта с «Баварией» идут успешно
Юлиан Нагельсманн готов отказался от нескольких миллионов ради сборной Германии.
Как сообщает журналист Sport1 Керри Хау, тренер и «Бавария» пока не согласовали расторжение договора, но переговоры продвигаются успешно.
36-летний специалист согласен пойти на уступки в плане компенсации, чтобы возглавить сборную Германии.
Ранее сообщалось, что Нагельсманн мог претендовать на получение от «Баварии» в общей сложности примерно 20 млн евро за период до лета 2026 года. Немецкий футбольный союз будет платить ему 400 тысяч евро в месяц.
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