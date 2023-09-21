Александр Бородюк: «Сборная России должна научиться играть на результат. Игроки, не соответствующие уровню команды, не должны вызываться»

Теги Александр Бородюк Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу Футбол

Александр Бородюк считает, что сборной России нужно обыгрывать Камерун.

– Нормальный соперник. Единственное, хочется договоренности, что Камерун приедет основным составом. Тогда, думаю, матч будет достаточно интересным. РФС правильно делает, что договаривается о матчах, сборная должна играть. Хотелось бы, чтобы сборная уже сыграла на результат.

Если кто-то говорит, что результат не важен – это абсолютно неправильно. Сборные всегда должны играть на результат. Игроки национальной сборной должны проявлять себя.

Должны приезжать мотивированные профессионалы, которые четко понимают, что национальная команда – это престиж российского футбола, и только по национальной сборной оценивается развитие нашего футбола.

Те футболисты, которые не соответствуют уровню национальной сборной, не должны вызываться. Должны приезжать те, которые будут биться на футбольном поле. В футболе есть такой афоризм: «Многое прощается, кроме равнодушия». И футболисты, которые приезжают в сборную, должны это понимать.

Сборная должна научиться играть на результат. Только от побед появляется хорошая атмосфера и психология победителя. Даже если ты сыграешь очень хорошо, но проиграешь, будет критика. А если ты выиграешь матч, то счет останется на табло.

– Валерий Карпин вновь пригласит много игроков?

– У нас будет одна игра, и я не вижу смысла вызывать много футболистов. Должны приехать 23 футболиста как на обычные международные матчи. Возможно, плюс-минус 1-2 игрока, если кто-то получит травму.

Надеюсь, что будут игроки, которые заслуживают попадания в основной состав сборной России. Нужно порадовать болельщиков победой. А если еще и хорошей игрой, то мы все порадуемся за сборную, – сказал бывший тренер сборной России.

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2 комментария

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Ебздрогыч
А тренеры, не соответствующие уровню, не должны назначаться в команды. Да, Александр Генрихович?
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