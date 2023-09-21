Дюков не гарантировал, что Камерун снова не откажется от матча со сборной России

Теги Сборная России по футболу РФС сборная Камеруна по футболу Александр Дюков Футбол

Александр Дюков высказался о возможной товарищеской игре России и Камеруна.

– Какова вероятность, что Камерун снова не откажется?

– Не могу это гарантировать, – сказал президент РФС.

Ранее Дюков сообщил, что матч России и Камеруна запланирован на 12 октября. Скорее всего, игра пройдет в Москве.

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3 комментария

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Ковид 07.10.52
Это типа ...
- что-то опять захотелось в Париж..
- а вы давно там были?
- нет...просто опять хочется...
+2
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+2
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ivan Morozov 20
Откажутся, потому что камерун это колония франции
+1
0
+1
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La Gushka
Если Вагнеры в Камеруне переворот устроят, то состоится.
0
0
0
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