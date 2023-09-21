Дюков не гарантировал, что Камерун снова не откажется от матча со сборной России

Александр Дюков высказался о возможной товарищеской игре России и Камеруна.

– Какова вероятность, что Камерун снова не откажется?

– Не могу это гарантировать, – сказал президент РФС.

Ранее Дюков сообщил, что матч России и Камеруна запланирован на 12 октября. Скорее всего, игра пройдет в Москве.

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