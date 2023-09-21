Дюков не гарантировал, что Камерун снова не откажется от матча со сборной России
Александр Дюков высказался о возможной товарищеской игре России и Камеруна.
– Какова вероятность, что Камерун снова не откажется?
– Не могу это гарантировать, – сказал президент РФС.
Ранее Дюков сообщил, что матч России и Камеруна запланирован на 12 октября. Скорее всего, игра пройдет в Москве.
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- что-то опять захотелось в Париж..
- а вы давно там были?
- нет...просто опять хочется...