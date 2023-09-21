Месси о соцсетях: «Я не ставлю лайки и не пишу комментарии – ты публикуешь что-то глупое, и это разлетается повсюду»

Теги МЛС Лионель Месси соцсети Интер Майами Футбол

Лионель Месси объяснил, почему старается ничего не комментировать в соцсетях.

«Я часто бездельничаю с мобильным телефоном в руках. Но я не ставлю лайки и не пишу комментарии. Ты публикуешь что-то глупое, и это разлетается повсюду.

Есть вещи, которых я предпочитаю избегать из-за того, что может произойти дальше. Но в повседневной жизни со своей семьей и друзьями я ни в чем себе не отказываю», – сказал нападающий «Интер Майами» в интервью OLGA.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дзмітрый Фарботка
это надо делать с телефона сестры!
+72
-5
+67
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Особенный1
А я юзер спортс ру…
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Зря:) Мог бы у кринжа под фоткой в инсте спросить: "Где твой Кубок Мира?":)
+30
-9
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Blaumerc
тем временем Роналду всегда по поводу и без
вперёд...💪💪🙏🙏🦾🦾🧠🧠🙅‍♂️👬👬🔥💧🍓🍓🍓
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hunt13
Ответ Гвардиола-мл.
типа, намек, что он Каррагеру про осла не писал?
возможно про это и говорит. типа пишешь глупость и это разлетается
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Кришти: ставлю лайки на фотки Бадра, а он мне в ответ ставит палки
+12
-10
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доброжелатель98
Авейру : Зато я не отказываю себе в глупостях. Поэтому и страдаю. 😄😄😄🤭🤭🤭
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис Александрович
Ответ Avenaro
Наибольшее количество подписчиков как-никак. Ну это так к слову...
Не зря инстасамкой тут называют )
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Avenaro
Ответ Леня Клевер
Ну это так и работает. Кому-то достаточно просто доказать, что он гений в своей сфере и подписчики приходят сами по себе, а кто-то усирается и лезет из каждой дыры, чтоб этих подписчиков заработать
Ознакомьтесь, пожалуйста, кто к кому и за сколько приходит. Это всегда реклама и бабло. https://myfin-by.turbopages.org/turbo/myfin.by/s/stati/view/skolko-stoit-reklama-u-ronaldu-messi-ili-bekhema-i-kto-ee-pokupaet
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Ответ Avenaro
Комментарий скрыт
И что можно ожидать от кринжа на чм? Пукнет от злости?)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
курский вокзал. стою
Кстати, приврал на счёт лайков) не раз видел его лайки на постах Суареза, Нея и других его близких друзей)
Вот комментария да, никогда не видел
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Ответ Avenaro
Комментарий скрыт
Выиграет три ЗМ и две ЗБ? Станет лучшим игроком двух ЧМ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доброжелатель98
Ответ rigobersong
Зря:) Мог бы у кринжа под фоткой в инсте спросить: "Где твой Кубок Мира?":)
Авейру : Ну как где? Милинкович не отдал. 😄🤭
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Ответ GuruFutbola
И что можно ожидать от кринжа на чм? Пукнет от злости?)
Даст интервью очередное интервью Моргану)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tfrgvhhhvb Gyyhv
Ответ Игорь Климов
Лео Месси просто некогда писать в инстаграме, как это делает один гламурный португалец, у Месси есть любимая жена и трое детей рождённых естественным образом, а их нужно правильно воспитывать и прививать традиционные ценности.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zakir0561
Ответ rigobersong
Зря:) Мог бы у кринжа под фоткой в инсте спросить: "Где твой Кубок Мира?":)
Первый лайк, который ставлю Ригоберсу за год ☝️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pb-SE
Ответ GuruFutbola
И что можно ожидать от кринжа на чм? Пукнет от злости?)
Пукнет Бруно, Кринж попросит на него пук переписать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
курский вокзал. стою
Ответ Дамир Айчараков
Все слышат, он не слышит...
😆😆😆всё подряд удаляют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kit244098
Ответ Avenaro
Комментарий удален модератором
Дзюба вошёл в чат?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
курский вокзал. стою
Ответ Дзмітрый Фарботка
это надо делать с телефона сестры!
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Особенный1
Ответ Давид Agabekyan
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леня Клевер
Ответ Avenaro
Наибольшее количество подписчиков как-никак. Ну это так к слову...
Ну это так и работает. Кому-то достаточно просто доказать, что он гений в своей сфере и подписчики приходят сами по себе, а кто-то усирается и лезет из каждой дыры, чтоб этих подписчиков заработать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доброжелатель98
Ответ Копатель морей
Фанаты Месси так стараются - тысячи комментариев в день про своего кумира, а он даже ни лайка, ни плюсика им не поставит)))
Лучший лайк - это КМ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
Ответ Копатель морей
Фанаты Месси так стараются - тысячи комментариев в день про своего кумира, а он даже ни лайка, ни плюсика им не поставит)))
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Гущин
Глупость какая-то, разлетелась теперь по всему свету.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий