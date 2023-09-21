Месси о соцсетях: «Я не ставлю лайки и не пишу комментарии – ты публикуешь что-то глупое, и это разлетается повсюду»

Лионель Месси объяснил, почему старается ничего не комментировать в соцсетях.

«Я часто бездельничаю с мобильным телефоном в руках. Но я не ставлю лайки и не пишу комментарии. Ты публикуешь что-то глупое, и это разлетается повсюду.

Есть вещи, которых я предпочитаю избегать из-за того, что может произойти дальше. Но в повседневной жизни со своей семьей и друзьями я ни в чем себе не отказываю», – сказал нападающий « » в интервью OLGA.

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