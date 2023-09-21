Тренер «Интер Майами»: «Месси – главный герой, а мы актеры второго плана. Партнерам лучшего в мире приятно знать, что они могут побеждать без него»

Теги МЛС ФК Торонто Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о лидерской роли Лионеля Месси.

Месси был заменен на 37-й минуте матча с «Торонто» при счете 0:0. «Интер Майами» выиграл со счетом 4:0.

«Футболистам, которые так усердно работают и являются товарищами лучшего игрока мира, приятно осознавать, что они могут побеждать, когда он не играет. Месси – главный герой, а мы актеры второго плана, которые получают удовольствие.

Проводить такие матчи очень важно, потому что они оставляют нас в гонке [за место в плей-офф]. Если мы побеждаем, то, конечно, поднимаемся выше в таблице. В нее мы посмотрим, когда настанет подходящий момент. Мы набрали 10 очков из 12 возможных, но нам еще далеко до плей-офф. Нужно продолжать», – сказал Мартино.

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24 комментария

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Абдул Абакаев
в заголовке не написано имя тренера, как будто он какой то ноунейм а не тренировал Барсу и Аргентину
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Покерный Футбол
Когда уже переименуют лигу в Месси Лига Соккер? Чего мелочится то.
+13
-8
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Demyan Grachev
Ответ Джанлука Нальюка
Культ Месси. Уже тошнит от подобной лести
реально бტльные люди,создающие себе иконы. держи 5🤝
+4
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Джанлука Нальюка
Культ Месси. Уже тошнит от подобной лести
+8
-6
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20!8
Ответ Demyan Grachev
реально бტльные люди,создающие себе иконы. держи 5🤝
Видимо это в контракте прописано 🤣
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Артем Русанов
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Великий Алонсо
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Foma T
Месси конечно же топище, но с обожествлением уже перебор идет
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Роман
Пепси провалился в МЛС.
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Andrey Yaroslavtsev
Конченый.
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