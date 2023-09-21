Тренер «Интер Майами»: «Месси – главный герой, а мы актеры второго плана. Партнерам лучшего в мире приятно знать, что они могут побеждать без него»

Тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о лидерской роли Лионеля Месси.

был заменен на 37-й минуте матча с « » при счете 0:0. « » выиграл со счетом 4:0.

«Футболистам, которые так усердно работают и являются товарищами лучшего игрока мира, приятно осознавать, что они могут побеждать, когда он не играет. Месси – главный герой, а мы актеры второго плана, которые получают удовольствие.

Проводить такие матчи очень важно, потому что они оставляют нас в гонке [за место в плей-офф]. Если мы побеждаем, то, конечно, поднимаемся выше в таблице. В нее мы посмотрим, когда настанет подходящий момент. Мы набрали 10 очков из 12 возможных, но нам еще далеко до плей-офф. Нужно продолжать», – сказал .

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