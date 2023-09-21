Месси не забил в 3 матчах МЛС подряд. У него 11 голов в 12 играх за «Интер Майами»

Теги МЛС ФК Торонто Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Лос-Анджелес ФК Нэшвилл Футбол

Лионель Месси не забил в третьем подряд матче в МЛС.

«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Торонто» со счетом 4:0. Месси был заменен в 1-м тайме из-за травмы, результативными действиями аргентинец не успел отметиться.

Ранее Месси не забил в матчах с «Лос-Анджелесом» (3:1), но отдал 2 ассиста, а также с «Нэшвиллом» (0:0).

В 12 матчах за «Интер Майами» во всех турнирах у аргентинца 11 голов и 5 голевых передач.

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97 комментариев

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Zed_patriot
Ответ Эрнандес Эрнандес
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ты про финал Евро 2016? 😁
+80
-22
+58
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Zed_patriot
а то что Месси сыграл полчаса мы кончено же не напишем
+52
-22
+30
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Бритва Борисович
Из 32 комментариев под веткой о Месси 24 - от фанов Роналду (три четверти из которых от различных воплощений Артёмки) 😄 Как же это смешно))
+24
-13
+11
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Бритва Борисович
Ответ Leon Betov
А что случилось? защитникам разрешили отбирать у него мячи?
С травмой он играет, Артёмка)
+14
-6
+8
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2vdhrvmmzf
Ответ Дени Сыч
Зм, срочно
Через месяц будет, не переживай, можешь подготовить заранее гневные комментарии)
+19
-13
+6
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Станислав Л
Ответ Leon Betov
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2013
+10
-4
+6
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Михаил Хромаков
Ответ S1rAlex
ну, сейчас он хотя бы чм выиграл. А вот когда ему дали зм, украв его у Левандовского, - это был позор и пятно на репутации франс футбол. Им потом даже объясняться пришлось))
Левандовски то за что, за победу в Бундеслиге с Баварий и вылет от Вильярреала. У него украли когда не проводили голосование
+7
-3
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Руслан Арапханов
А что он каждый матч забивать обязан? Тем более сыграл полчаса всего. Новость из ничего.
+6
-3
+3
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Бритва Борисович
Ответ Станислав Л
он всегда врет в комментах, не обращайте внимания, а лучше добавьте в ЧС
Так и сделал)
+3
-1
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Бритва Борисович
Ответ Эрнандес Эрнандес
ЧМ - новый тренд, для кулесов 😁 Раньше этот турнир не был показателем… стоило гному забить 5 пенальти на нем, и сразу поменяли свое мнение 😆 Раньше ягодичные писали - ЧМ это турнир одного месяца, и он никак не влияет на ЗМ… но сейчас мода другая 😁
А что это за новомодный бред среди криштобздни про то, что фаны Месси только недавно стали котирвать чемпионат мира? Вообще-то для любого фана Месси чемпионат мира всегда был особым турнирном, где Лео играл в финале и становился лучшим игроком (2014 год). Всегда в спорах с фанами Роналду это приводилось в качестве большого аргумента. Откуда эта байка про то, что раньше для фанов Месси ЧМ не был показателем? Новая методичка вышла?
+3
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Доброжелатель98
Ответ Зизуха
ну и за что ему золотой мяч?
Хорошо, что ты понимаешь, что он его получит. 😄😄
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Бритва Борисович
Ответ Зизуха
ну и за что ему золотой мяч?
За сезон 2022/2023, за который и вручается Золотой Мяч. А сейчас идёт сезон 2023/2024 😄
+4
-2
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VERBLYUD
Ответ KING_OF_RUSSIA
Можете на ютубе посмотреть подборку голов за ИМ, это смехопанарама - защитники боятся к нему прикоснуться, куча свободных зон, бегать никто не хочет, вот это уровень лиги😁😁
Посмотрел, шикарные голы на индивидуальном мастерстве, в Европе тоже такие забивал.
+4
-2
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VERBLYUD
Ответ Men77
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Он просто сбежал вместе с Эрнандесом
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Доброжелатель98
Заметно, что любители мистера 0+0 желают Месси травмы и нездоровья. Очень заметно.. 😄😄.
+5
-3
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Станислав Л
Ответ VERBLYUD
В прошлом матче сделал 2 ассиста, в этом сыграл только 30 минут. Тупо новость для кринжофанов, которые уже не знают, за что хейтить Лео)
похоже, анна сунцова и есть ромашка
+1
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Abdul Aziz
Ответ Zed_patriot
ты про финал Евро 2016? 😁
а ты хорош)
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Отец Абду
Что празднуют фанаты Месси: победу на ЧМ, The Best, первого трофея в истории Интера Майами, как одного из главных претендентов на ЗМ и тд

А что празднуют фанаты Роналду: Месси отлетел в 1/8 ЛЧ, Месси получил травму, Месси в 3 играх не забивает, наш Роналду выиграл товарищеский турнир:)
+18
-17
+1
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Станислав Л
Ответ Бритва Борисович
А что это за новомодный бред среди криштобздни про то, что фаны Месси только недавно стали котирвать чемпионат мира? Вообще-то для любого фана Месси чемпионат мира всегда был особым турнирном, где Лео играл в финале и становился лучшим игроком (2014 год). Всегда в спорах с фанами Роналду это приводилось в качестве большого аргумента. Откуда эта байка про то, что раньше для фанов Месси ЧМ не был показателем? Новая методичка вышла?
он всегда врет в комментах, не обращайте внимания, а лучше добавьте в ЧС
+3
-2
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KING_OF_RUSSIA
Ответ VERBLYUD
Посмотрел, шикарные голы на индивидуальном мастерстве, в Европе тоже такие забивал.
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Кефтеме
Ответ Leon Betov
Комментарий скрыт
Ты так решил, Месси самый лучший обладатель ЗМ23
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МОНТЁР ТуПи
Надо в промоушен "Наше дело" устроить бои: "Гном против Фрукта и Мбаппе против Холланда" вот будет потеха. А победители выходят в полуфиналы против Черкасова и Мурада легенды соответственно!!!!!!!!!
0
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Кефтеме
Ответ Leon Betov
А что случилось? защитникам разрешили отбирать у него мячи?
А что , они отбирают?
Смешно
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Кефтеме
Ответ Отец Абду
Что празднуют фанаты Месси: победу на ЧМ, The Best, первого трофея в истории Интера Майами, как одного из главных претендентов на ЗМ и тд А что празднуют фанаты Роналду: Месси отлетел в 1/8 ЛЧ, Месси получил травму, Месси в 3 играх не забивает, наш Роналду выиграл товарищеский турнир:)
Классические лицемеры
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QWertY
Ответ Бритва Борисович
Из 32 комментариев под веткой о Месси 24 - от фанов Роналду (три четверти из которых от различных воплощений Артёмки) 😄 Как же это смешно))
А это еще главная кристинабойка «реалка в душе» не пришла. Ждемс
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