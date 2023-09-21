Месси не забил в 3 матчах МЛС подряд. У него 11 голов в 12 играх за «Интер Майами»
Лионель Месси не забил в третьем подряд матче в МЛС.
«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Торонто» со счетом 4:0. Месси был заменен в 1-м тайме из-за травмы, результативными действиями аргентинец не успел отметиться.
Ранее Месси не забил в матчах с «Лос-Анджелесом» (3:1), но отдал 2 ассиста, а также с «Нэшвиллом» (0:0).
В 12 матчах за «Интер Майами» во всех турнирах у аргентинца 11 голов и 5 голевых передач.
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А что празднуют фанаты Роналду: Месси отлетел в 1/8 ЛЧ, Месси получил травму, Месси в 3 играх не забивает, наш Роналду выиграл товарищеский турнир:)
Смешно