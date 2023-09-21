Месси не забил в 3 матчах МЛС подряд. У него 11 голов в 12 играх за «Интер Майами»

Лионель Месси не забил в третьем подряд матче в МЛС.

«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата обыграл « » со счетом 4:0. Месси был заменен в 1-м тайме из-за травмы, результативными действиями аргентинец не успел отметиться.

Ранее Месси не забил в матчах с « » (3:1), но отдал 2 ассиста, а также с « » (0:0).

В 12 матчах за « » во всех турнирах у аргентинца 11 голов и 5 голевых передач.

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