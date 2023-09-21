Месси о «Золотом мяче»: «ЛЧ, Кубок Америки, ЧМ – важные награды, а индивидуальные призы второстепенны»

Лионель Месси ответил на вопрос о возможном 8-м «Золотом мяче» в его карьере.

«Я уже говорил, это хорошая награда. Но мне повезло выиграть все: я выиграл Лигу чемпионов, Кубок Америки, национальные лиги и чемпионат мира, это важные награды, а индивидуальные призы второстепенны.

И хотя приятно их получать, важно другое», – сказал нападающий « » и сборной Аргентины в интервью OLGA.

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