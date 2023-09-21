Месси о «Золотом мяче»: «ЛЧ, Кубок Америки, ЧМ – важные награды, а индивидуальные призы второстепенны»

Теги МЛС Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Лионель Месси ответил на вопрос о возможном 8-м «Золотом мяче» в его карьере.

«Я уже говорил, это хорошая награда. Но мне повезло выиграть все: я выиграл Лигу чемпионов, Кубок Америки, национальные лиги и чемпионат мира, это важные награды, а индивидуальные призы второстепенны.

И хотя приятно их получать, важно другое», – сказал нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины в интервью OLGA. 

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49 комментариев

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Барберис
Ответ А. Мостовой
Если король пенальти опять получит "заслуженный" ЗМ награду можно официально закрывать
У Роналду в этом году шансов нет, не волнуйтесь.
Не получит.
+63
-17
+46
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Барберис
А так, спасибо великому аргентинцу за подарок- победу Аргентины на чемпионате мира.
Я ждал с 1986 года.
+31
-14
+17
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Джон Иваныч
деликатно напомнил )
+19
-6
+13
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курский вокзал. стою
Ответ Ярик01
А что за OLGA которой эти интервью даёт?
BUZOVA
+11
-1
+10
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Экспертное мнение
ЛЧ, Кубок Америки, ЧМ - важные награды, но пента-трик Эстонии это нечто особенное, хотел бы против них играть также часто, как и Криштиану Роналду, эх... - вздохнул Месси
+17
-8
+9
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Кашшай Чакырович
Ответ 20!8
Что то не видел ни одного зм за кубок Америки за всю историю, кроме недавнего случая, а сколько раз зм подумал Месси в год когда барса с треском вылетала в плей офф, тогда у Лео должно 5 золотых мячей по его расчётам)
Зато ты видел зм за 0 титулов одной плаксе в 2013 ,когда у Роббена и Рибери были треблы ! Ты видел как зм поучал один плакса за офсайдные голы, почему про эти зм ты молчишь ?
+13
-8
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StepJuve
Сашенька Кокорин в основе на лигу европы! Алё. Первая полоса где?
+4
0
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Vinnipukh Vinni
Ответ Оригинальный Ник
Напомните, за что Месси получил зм 2010?
За то, что лучше всех в мире играл ив футбол.
+5
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aza_inso
Ответ Доброжелатель98
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Ставлю минус, не являясь фанатом Роналду, по причине того, что благодаря таким персонажам как вы, на новостных ветках постоянно срачи между Месси и Роналду фанами. От которых порядком многие устали .Просто порадуйтесь за своего кумира , не принижая заслуг других футболистов. Я надеюсь, вы на это способны.
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Alexandr Turner
Ответ Кашшай Чакырович
Зато ты видел зм за 0 титулов одной плаксе в 2013 ,когда у Роббена и Рибери были треблы ! Ты видел как зм поучал один плакса за офсайдные голы, почему про эти зм ты молчишь ?
ты не понимаешь, это же другое))) классика
+6
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tampa-bay
О, уже соломку постелил
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Сикарио
Расположил в порядке важности. Понимает, что подаренный зимний ЧМ - дутый.
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Ярик01
А что за OLGA которой эти интервью даёт?
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Domian
Ответ 20!8
Что то не видел ни одного зм за кубок Америки за всю историю, кроме недавнего случая, а сколько раз зм подумал Месси в год когда барса с треском вылетала в плей офф, тогда у Лео должно 5 золотых мячей по его расчётам)
Ривалдо за КА получал, Зубастик тоже за КА получал первый ЗМ.
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Экспертное мнение
Ответ 20!8
Что то не видел ни одного зм за кубок Америки за всю историю, кроме недавнего случая, а сколько раз зм подумал Месси в год когда барса с треском вылетала в плей офф, тогда у Лео должно 5 золотых мячей по его расчётам)
ЗМ Ривалдо 1999 года за Кубок Америки. Никто не виноват что ты родился двадцать лет спустя и не знаешь об этом.
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Shuba Jr.
Ответ Кашшай Чакырович
Зато ты видел зм за 0 титулов одной плаксе в 2013 ,когда у Роббена и Рибери были треблы ! Ты видел как зм поучал один плакса за офсайдные голы, почему про эти зм ты молчишь ?
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Marslan Akmataliev
Ответ 20!8
Что то не видел ни одного зм за кубок Америки за всю историю, кроме недавнего случая, а сколько раз зм подумал Месси в год когда барса с треском вылетала в плей офф, тогда у Лео должно 5 золотых мячей по его расчётам)
Мало кто выдавал такой перфоманс как Лео на крупных турнирах, важность его фигуры на поле не сравнима ни с одним игроком в мире.
Что на Копе-21, что на ЧМ-22, Месси был в огне и выдал два сильных индивидуальных перфоманса. Плюс ко всему этому он выдал сильные сезоны на клубном уровне в эти годы. За что Модричу дали ЗМ-2018, во многом за ЧМ, где он блистал.
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marchellinos
Ответ Джон Иваныч
деликатно напомнил )
Его спросили, он ответил. Он же на сами пишет.
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Ярик01
Ответ Domian
Передача называется OLGA, а журналиста зовут Гастон Эдул)))
Нашёл. Названо в честь любимой собаки О’Грэйди Ольга, никогда не встречал такое имя для собаки, извращенные британцы
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Доброжелатель98
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Men77
Ответ Оригинальный Ник
Напомните, за что Месси получил зм 2010?
Раз ты спрашиваешь про Месси 2010, значит про остальные помнишь
Поэтому напомни пож та про зм 2013,за что его дали? А то я уже старый, память плохая(
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