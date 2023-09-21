Месси о «Золотом мяче»: «ЛЧ, Кубок Америки, ЧМ – важные награды, а индивидуальные призы второстепенны»
Лионель Месси ответил на вопрос о возможном 8-м «Золотом мяче» в его карьере.
«Я уже говорил, это хорошая награда. Но мне повезло выиграть все: я выиграл Лигу чемпионов, Кубок Америки, национальные лиги и чемпионат мира, это важные награды, а индивидуальные призы второстепенны.
И хотя приятно их получать, важно другое», – сказал нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины в интервью OLGA.
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Не получит.
Я ждал с 1986 года.
Что на Копе-21, что на ЧМ-22, Месси был в огне и выдал два сильных индивидуальных перфоманса. Плюс ко всему этому он выдал сильные сезоны на клубном уровне в эти годы. За что Модричу дали ЗМ-2018, во многом за ЧМ, где он блистал.
Поэтому напомни пож та про зм 2013,за что его дали? А то я уже старый, память плохая(