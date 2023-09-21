Черчесов о совете Карпина уезжать из РПЛ: «В том, что игроки выступают за границей, минусов нет. Но это не говорит, что сборная России обязательно что‑то выиграет»

Станислав Черчесов прокомментировал совет Валерия Карпина для российских игроков.

После товарищеского матча с Катаром (1:1) главный тренер сборной России заявил: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из , даю совет».

– Как вы относитесь к высказыванию о том, что лучше российскому футболисту ехать за рубеж?

– Во‑первых, от этого хуже не будет, если футболист будет играть в Бундеслиге или в АПЛ, испанской или французской лигах. Но есть все‑таки факты.

Наше поколение, допустим, вратари… приезжает из Бундеслиги, из португальской лиги, Дмитрий Харин – из английской лиги. Это три вратаря только. Плюс Андрей из «Манчестер Юнайтед», Игорь Шалимов из «Интера», Игорь Добровольский из «Марселя», другие из «Реал Сосьедад» и «Овьедо». Но это же не сделало нас чемпионами мира.

А вот два турнира, где мы более‑менее выглядели. В Австрии и Швейцарии [на Евро‑2008] третье‑четвертое место заняли, там только один Иван Саенко был, который выступал за границей. На ЧМ‑2018 знаете, сколько таких было? Два! Денис Черышев и Владимир Габулов, который выступал в «Брюгге». Вот вам пожалуйста! От этого ничего ж не изменилось, что якобы игроки играют за границей, а сборная становится сильнее.

Еще раз повторяю: то, что игроки выступают за границей, это плюс, минусов нет, но это не говорит, что сборная России или другая национальная команда обязательно что‑то выиграет. Россия или любая другая сборная – тоже команда. Ее надо создавать, чтобы она выглядела командой.

– А для личного прогресса отдельно взятого игрока?

– Прогрессировать можно везде. Опять же, какой клуб, какие требования, какие тренерские установки и на что ты сам нацелен. В наше время было выражение «тренируйте меня, тренеры». Вы, мол, меня тренируйте, а там как получится. Нет! Ты же сам должен какие‑то цели ставить. Можно уезжать – надо пробовать. Я сам такое решение в свое время принял – это факт! Но для хорошего выступления сборной гарантий нет! – сказал бывший главный тренер сборной России.

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