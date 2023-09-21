Черчесов о совете Карпина уезжать из РПЛ: «В том, что игроки выступают за границей, минусов нет. Но это не говорит, что сборная России обязательно что‑то выиграет»

Теги Иван Саенко Владимир Габулов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Игорь Шалимов Игорь Добровольский Андрей Канчельскис Валерий Карпин Сергей Овчинников Денис Черышев Дмитрий Харин Футбол

Станислав Черчесов прокомментировал совет Валерия Карпина для российских игроков.

После товарищеского матча с Катаром (1:1) главный тренер сборной России заявил: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет».

– Как вы относитесь к высказыванию Карпина о том, что лучше российскому футболисту ехать за рубеж?

– Во‑первых, от этого хуже не будет, если футболист будет играть в Бундеслиге или в АПЛ, испанской или французской лигах. Но есть все‑таки факты.

Наше поколение, допустим, вратари… Станислав Черчесов приезжает из Бундеслиги, Сергей Овчинников из португальской лиги, Дмитрий Харин – из английской лиги. Это три вратаря только. Плюс Андрей Канчельскис из «Манчестер Юнайтед», Игорь Шалимов из «Интера», Игорь Добровольский из «Марселя», другие из «Реал Сосьедад» и «Овьедо». Но это же не сделало нас чемпионами мира.

А вот два турнира, где мы более‑менее выглядели. В Австрии и Швейцарии [на Евро‑2008] третье‑четвертое место заняли, там только один Иван Саенко был, который выступал за границей. На ЧМ‑2018 знаете, сколько таких было? Два! Денис Черышев и Владимир Габулов, который выступал в «Брюгге». Вот вам пожалуйста! От этого ничего ж не изменилось, что якобы игроки играют за границей, а сборная становится сильнее.

Еще раз повторяю: то, что игроки выступают за границей, это плюс, минусов нет, но это не говорит, что сборная России или другая национальная команда обязательно что‑то выиграет. Россия или любая другая сборная – тоже команда. Ее надо создавать, чтобы она выглядела командой.

– А для личного прогресса отдельно взятого игрока?

– Прогрессировать можно везде. Опять же, какой клуб, какие требования, какие тренерские установки и на что ты сам нацелен. В наше время было выражение «тренируйте меня, тренеры». Вы, мол, меня тренируйте, а там как получится. Нет! Ты же сам должен какие‑то цели ставить. Можно уезжать – надо пробовать. Я сам такое решение в свое время принял – это факт! Но для хорошего выступления сборной гарантий нет! – сказал бывший главный тренер сборной России.

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16 комментариев

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Stanislav Cherchesov
В середине 00х у нас был сильный чемпионат, брали еврокубки даже, поэтому неудивительно что в 2008м был результат и без игроков в Европе.
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T622222
Хоть один все верно понял и растолковал для непонятливых
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Давид Agabekyan
Ответ Очки Дани Алвеса
Ну как это не становится, если львиную долю голов сделали на ЧМ Головин (тогда уже почти был в Европе), Черышев и Марио. А еще Саламыч сам подтягивал европеизированных, типа Рауша или Нойштедтера. Даже ок, если это было ради чего-то там стороннего агентского, все равно же они в сборной выходили. Так что какая-то реплика ради реплики. Как обычно у Черчесова)
Почти в Европе это как? Он был игроком ЦСКА не имевшим опыта игры в Европе, Фернандес в Европе тоже не играл. И многое на ЧМ Дзюба сделал, Акинфеев много спасал, Игнашевич как в лучшие времена играл и никто из них в Европе не играл
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Ебздрогыч
В 2008 году был довольно сильный чемпионат, были нормальные легионеры. В 2018 - лютый фарт с группой и с испанцами после 120 минут мучений и игры на отбой. Сейчас в чемпионате все довольно печально. Так что да, гарантий что сборная станет сильнее при отъезде игроков в другие чемпионаты нет, но шансы на это гораздо выше, чем если все останутся в своем уютном болотце.
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Lordine
Мангал остался без присмотра
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ВладимирНеПутин
Все верно про сборную. В 90е много, кто играл заграницей и что показывала сборная? Локальные победы были и все. В 00-е играли на 2 евро, на одном из которых заняли 3-4 место и в 10-е на двух чм и трех евро. Понятно, что где-то и проходить стало легче, но играли в основном игроки внутреннего чемпионата и почему многим хочется, чтоб приезжали сильные легионеры на большие деньги, но российские игроки лучшие, что уезжали?
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igls54
Во-первых, я вас приветствую.
Во-вторых, минусов нет.
В- третьих, сборная России никогда ничего не выиграет
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добрый грек
Ну вообще правильно говорить не "ехать" а менять локацию
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a2wai
Усатый по делу говорит.
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Spaten
Габулов не выступал , а залёг на дно в Брюгге - 9(-17)
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technic
ААА что сборная выиграет? Матч у Египта?
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