Ари: «Черчесова недооценили. Он был сильнее Карпина, если говорить о сборной России»

Ари считает, что Станислав Черчесов был сильнее Валерия Карпина, работая в сборной России

«Лучшие тренеры, при ком я играл в России – Эмери, Мусаев и . Причем Валерий Георгиевич тогда был не только тренером, но и директором. Играл сразу несколько ролей. Но от этого качество его работы с командой никак не снижалось.

Он удивительный человек и очень грамотный специалист. Думаю, Карпин может успешно работать где угодно.

Но если говорить о сборной, то однозначно был сильнее и опытнее Карпина. Если бы ему дали больше времени, он бы добился высоких результатов с командой. В свое время его недооценили», – сказал бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара».