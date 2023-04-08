Ари: «Черчесова недооценили. Он был сильнее Карпина, если говорить о сборной России»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Унаи Эмери Мурад Мусаев Футбол

Ари считает, что Станислав Черчесов был сильнее Валерия Карпина, работая в сборной России

«Лучшие тренеры, при ком я играл в России – Эмери, Мусаев и Карпин. Причем Валерий Георгиевич тогда был не только тренером, но и директором. Играл сразу несколько ролей. Но от этого качество его работы с командой никак не снижалось.

Он удивительный человек и очень грамотный специалист. Думаю, Карпин может успешно работать где угодно.

Но если говорить о сборной, то Черчесов однозначно был сильнее и опытнее Карпина. Если бы ему дали больше времени, он бы добился высоких результатов с командой. В свое время его недооценили», – сказал бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара».

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10 комментариев

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Куй Бышевец
Не все от тренера зависит, от игроков больше.
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Ильдар Фарукшин
Конечно тренерский цех у нас так себе, по моему мнению
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Slavnov
черчесов конечно сильнее,но справедливости ради, валере показать то себя негде,слил хорватии и грубо говоря больше матчей не было,товарищеские,сложно оценивать
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Andrew Petrov
футбол двух тренеров похож,терпеть и отбиваться с сильными,главное не пропустить и напустить после игры туман
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Ollagir
Ответ adamxx
в чем сильнее? результаты примерно одинаковые.
Ты хотел сказать результаты как небо и земля?
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xa-xa
Черсесу просто повезло
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CriminalJoint62
Черчесов - хороший отработал в сборной. Оглядываясь назад, это можно смело сказать
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adamxx
в чем сильнее? результаты примерно одинаковые.
+1
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-3
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Артём Амирджанян
Вот при мне бы сборная выиграла ЧМ и ЧЕ добавил Ари,я лучше их обоих
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Лёха Максимов
подлизывает в каждом вью))
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