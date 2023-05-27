Орещук о сборной России: «При Черчесове никакого агентского лобби не было. С Карпиным я не работал, знаю его как хорошего мужчину»

Теги Владислав Радимов Сергей Семак Дмитрий Хохлов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Валерий Карпин Роман Орещук агенты Футбол

Роман Орещук заявил, что при Станиславе Черчесове в сборной России не было агентского лобби.

– Насколько, по вашему мнению, правомерны резкие обвинения последних составов сборной России в агентском влиянии? Якобы, через вызов в сборную задирают ценник на игроков?

– А что, оно было? Я знаю Станислава Саламовича Черчесова. Вся грязь, которая лилась, льется и будет литься, никакого отношения к сборной не имеет. Мы помогали ему трудоустраиваться в «Легию», работали вместе с ним и ни копейки не заработали, а просто помогали человеку.

И ни одного моего футболиста в сборной не играло, хотя на тот момент у меня были игроки, которые могли претендовать на вызов. Я ни разу не попросил хотя бы вызвать футболиста на сбор. Я дружил и буду дружить с Семаком, Радимовым, Хохловым. И ни один мой футболист не был взят из-за наших отношений. Хочет тренер – окей, не хочет – не возьмут его. Нужно делить личное и работу.

В сборную даже на сборы должны ехать сильнейшие на данный момент. При Черчесове никакого агентского лобби не было.

С Карпиным я не работал, знаю его как хорошего мужчину. Может, он так видит футбол. Ему работать и отвечать за результат, – сказал бывший спортивный директор «Динамо», сейчас работающий агентом. 

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