Геннадий Орлов: «Карпин открыт для критики, Черчесов – нет. История с ЗМС после ЧМ – сделка с совестью!»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Геннадий Орлов ЗМС Футбол

Геннадий Орлов сравнил Валерия Карпина и Станислава Черчесова.

«Карпин – демократ, современный человек. Он открыт для критики. Плюс к нему тянется молодежь, потому что он честен с игроками и болельщиками. За это его и уважают. Черчесов же не был открыт к критике. Вспомните, как он на нее реагировал.

Я поддерживал Черчесова, когда он начал работать. Потому что он – тренер. Но потом случилась история с ЗМС после чемпионата мира. Сделка с совестью! Они ничего не выиграли, а им дали такие звания. Как после этого смотреть в глаза остальным спортсменам нашей страны?

После чемпионата мира наш народ повернулся, был настоящий праздник. Футболисты сделали свой вклад в это дело. Их можно было наградить медалями, орденами, премиями.

Но квалификационный критерий нельзя подменять политическим. Черчесов должен был первым воспрепятствовать этому», – сказал комментатор. 

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5 комментариев

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Pok_Toholo
Стареет дед
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Ковид 07.10.52
А как оценить , что твои земляки распоряжаются народным достоянием по понятиям, а ты Гена им песни поешь....Это с чем сделка?
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rigobersong
Более чем заслуженно получили ЗМС. В той же Англии игрокам за полуфинал ЧМ и финал Евро, давали Ордена Британской Империи. Уэльсу за полуфинал Евро.
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igls54
ЗМС после ЧМ-2018 - откровенный зашквар и дискредитация высокого звания
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Кирилл.С-Пб
Чего-то ГСО тут намудрил
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