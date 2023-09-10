Черчесов о топ-3 отечественных вратарей: «Дасаев, Акинфеев, Овчинников, если в моем поколении. Игорь гениален, но Ринат был признан лучшим в мире – это дает бонус»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Игорь Акинфеев Станислав Черчесов премьер-лига Россия Ринат Дасаев Сборная России по футболу рейтинги Сергей Овчинников Дмитрий Харин Футбол

Станислав Черчесов включил Игоря Акинфеева в число лучших вратарей России.

– Топ-3 вратарей в истории отечественного футбола, на ваш взгляд?

– Если брать мое поколение – Дасаев, Акинфеев, Овчинников. Еще – Харин.

– Вы ставите Дасаева выше Акинфеева?

– Они разные по стилю, темпераменту. Я бы не ставил сейчас кого-то ниже, кого-то выше… Просто Ринат официально был признан лучшим вратарем мира, и это дает какой-то бонус. Ну и мы играли вместе, я старался на него смотреть.

А Игорь – гениальный вратарь. Есть партнер по команде, Ринат Дасаев, а есть твой игрок, когда ты руководишь командой. И Игорь в этом плане был незаменим в моей команде, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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56 комментариев

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bro0da
Ответ Шурум-Бурум
М-да, выбор, конечно стоящий, никто не спорит....Но, учитывая, что Лев Иванович Яшин номер 1 в большинстве мировых "сборных всех времен и народов", то такая невнимательность или забывчивость немного напрягает.
Яшин за скобками. Он сказал "если брать мое поколение".
+26
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Bartez1986
сам играю в воротах. Дасаева не видел, в силу возраста. Из нынешнего поколения Игорь вне конкуренции, конечно. Но и Босс на пике был хорош
+22
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+21
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savik-A.M.
Дасаев был несколько лет был лучшим вратарём Европы так однозначно , два шестых места и одно девятое в результатах " золотой мяч " для вратаря это большое достижение
+23
-5
+18
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ikhsanov.kenes@mail.ru
Дасаев и в 1982 на Чемпионате Мира, был одним из лучших
+18
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+15
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Vovker
Ответ Pertinax Gandi
Комментарий скрыт
Не болельщик Спартака ни разу, но минус лови.
+17
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rodjer22
Ринат Дасаев!!! вообще без вопросов.
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interested
Там и Черчесов где-то недалеко должен быть!
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soldat2212
Ответ Shuller18
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А конефея лучшим в мире не называли ни по какой версии. Есть разница
+12
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Dirk13
Ответ Shuller18
А где он провалился в 2016? Один из немногих, к кому минимум претензий было за тот позор.
Он занял в тот год только второе место в рейтинге УЕФА на лучший сейв сезона(в матче с англичанами). Чем не провал?
https://www.youtube.com/watch?v=RV9Up85h2uo
Вот, кстати, тот провальный сейв.
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Сергей48
Ответ nikitosdaipoltos
У него как много крутых сейвов и матчей, так и достаточно памятных косяков
Ошибки есть у любого игрока, в том числе бывают к сожалению и у вратарей. Не ошибается только тот, кто и не играет!)
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savik-A.M.
Ответ Честный контроль
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если не в курсе так сходи в Википедию
+7
-3
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savik-A.M.
Ответ Честный контроль
Комментарий удален пользователем
для малолеток : По результатам опроса журнала France Football занимал следующие места в списке лучших футболистов Европы: 6-е место 1982, 6-е место 1983, 22-е место 1984, 9-е место 1985, 16-е место 1986, 21-е место 1987, 13-е место 1988
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Shuller18
Ответ versus_
Ну мы же сравниваем с Акинфеевым, тоже классным вратарем, но тоже не суперзвездой. Его кто-то приглашал из больших западных клубов? Он не проваливался в больших мировых турнирах (14, 16)? Не он ли является антирекордсменом ЛЧ по пропущенным голам в каждом матче?
А где он провалился в 2016? Один из немногих, к кому минимум претензий было за тот позор.
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Честный контроль
Что за выдумки про Дасаева?) Никогда он не признавался лучшим вратарем в мире!
Вернее признавался, но по принципу "Господин выбрал меня любимой женой"(С).Помню как Сов.Спорт разнес эту басню по всем головам в СССР.А на деле то пшик вышел с мифической конторой МФФИИС.
Так то и Игоря Акинфеева признавали лучшим в мире вратарем издание Goal.com
И пожалуй Goal.com то по статусней будет чем МФФИИС
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Вера Алексеевна
Ответ rodjer22
Ринат Дасаев!!! вообще без вопросов.
Нигматуллин конечно и рядом не стоит, но, блин, как же он божил одно время)
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il buono
Ответ Вера Алексеевна
Нигматуллин конечно и рядом не стоит, но, блин, как же он божил одно время)
Я был удивлен тем, как Нигматуллин быстро потух. В 2001 году он тащил все.
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Shuller18
Ответ Slavnov
Кто это чановы? и что выиграл акинфеев,чемпионат водокачки?титулы того же дасаева,в ссср,в разы сильнее,чемп ссср тогда,это топ 3 чемпионата в мире,в то время и дасаева лучшим признали не свои из ссср,а на мировом уровне,кто акинфеева и кем признал,за пределами россии?признание дасаева лучшим,от IFFHS,это раз так в сто перевешивает карьеру акинфеева
Кубок УЕФА Акинфеева тоже чемпионат водокачки? Тогда почему Дасаев его не выиграл? К слову, когда Ринат ушёл из Спартака, клуб до полуфинала КЧ дошёл, а с ним вылетал в первых раундах.
Чемпионат СССР был в разы сильнее в чем конкретно? Точнее, давай так, чем сложнее было вратарю в том чемпионате? По крайней мере, Акинфеев в РПЛ противостоял Халку, Вальбуэна, Кураньи, ЭтоО, а Дасаев сильнее Протасова никого не видел в СССР.
Ну и по фактам: 2 трофея и 20 трофеев, Игорь более чем на 100 матчей превзошёл рекорд Дасаева по сухарям. Короче говоря, вполне сопоставимые фигуры в своих поколениях. У Игоря разве что нет международного признания, только это все субъективизм. А, ну и в испанском середняке Акинфеев тоже не лажал, это да)
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ivashka
Ответ Вера Алексеевна
Нигматуллин конечно и рядом не стоит, но, блин, как же он божил одно время)
Особенно в матчах с Тиролем))) Воспоминания...
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Не уверен!!
Ответ bro0da
Яшин за скобками. Он сказал "если брать мое поколение".
Ну для кого как. У меня есть знакомые болелы ЦСКА, которые недавно поднимаю тему, а интересно Акинфеев по своей культовости уже на одном уровне с Яшиным))
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Evincive
Ответ Гоша Петров
для блаженных повторим еще раз : По результатам опроса журнала France Football занимал следующие места в списке лучших футболистов Европы: 6-е место 1982, 6-е место 1983, 22-е место 1984, 9-е место 1985, 16-е место 1986, 21-е место 1987, 13-е место 1988.И как вишенка на торте приз лучшему вратарю мира в 1988 году.Ну что обтекай товарищ.
Больше Дасаева в опросах France Football за «Золотой мяч» среди вратарей упоминались только Яшин и Буффон.
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Честный контроль
Вообще смешно когда мне, воочию наблюдавшего игру Дасаева практически в каждом матче, пытаются доказать какими то заоблачными цифрами, что Дасаев крутой вратарь))) Да оба Чановы на голову были его талантливее. А то и на две.Я уж о Харине времен Торпедо не говорю. Алмаз неограненный. Недаром потом из ЦСКА уехал не как Дасаев на периферию футбола бороться за выживание, а в АПЛ.
Смешно. В мясе любят слепить легенду из говна.
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Slavnov
Ответ Честный контроль
Вообще смешно когда мне, воочию наблюдавшего игру Дасаева практически в каждом матче, пытаются доказать какими то заоблачными цифрами, что Дасаев крутой вратарь))) Да оба Чановы на голову были его талантливее. А то и на две.Я уж о Харине времен Торпедо не говорю. Алмаз неограненный. Недаром потом из ЦСКА уехал не как Дасаев на периферию футбола бороться за выживание, а в АПЛ. Смешно. В мясе любят слепить легенду из говна.
Кто это чановы? и что выиграл акинфеев,чемпионат водокачки?титулы того же дасаева,в ссср,в разы сильнее,чемп ссср тогда,это топ 3 чемпионата в мире,в то время и дасаева лучшим признали не свои из ссср,а на мировом уровне,кто акинфеева и кем признал,за пределами россии?признание дасаева лучшим,от IFFHS,это раз так в сто перевешивает карьеру акинфеева
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ta-tosha
Дасаев был отличным вратарем, много раз видел его живьем в прайме.
Но он ни разу не признавался официально ни фифа ни уефа лучшим кипером ни мира, ни Европы - это факт. И не было за что - Спартак всегда был проходной командой в Еврокубках, а за сборную все, что он выиграл значимого - серебро Евро - было умножено на ноль тем финалом с Нидерландами и голом Бан Бастена за уши.
В сборной он стоял по квоте от РФ - Лобановский когда то говорил, что единственный русский игрок, которого он ставил сам был Хидиатуллин. Да, тогда в сборной должны были играть представители всех республик, где были более менее игроки при памяти. А Чанов и Габелия стали жертвой этой политики.
Подтверждением этому стало то, что он еще в рабочем возрасте застал 90е и не один топ клуб на него не позарился, Севилья была командой второй половины таблицы Испании и звезд он там не хватал, мягко говоря.
Но опять же - Дасаев дном не был, но и какой то суперзвездой тоже
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Vankouver
Ответ Shuller18
Сайт гол.ком в 2013 году)
Следуя твоей незатейливой логике (МФФИИС - шаражка, при том эта шаражка официально признается ФИФА), сайт goal.com - это шаражка в десятой степени. И в этой связи непонятно, какими "достижениями" Акинфеева подобного рода ты гордишься в сравнении с Дасаевым!
И, кстати, за что Дасаева МФФИИС признала лучшим голкипером мира в 1988г., я более-менее понимаю (даже несмотря на то, что ван Брекелен заслужил в том сезоне это звание больше), а вот за какие такие "заслуги" в 2013г. твоя любимая шаражка предпочла Акинфеева всем остальным топ-вратарям мира, мне решительно непонятно.
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Vovker
Ответ Сергей48
Комментарий удален пользователем
Если брать все поколения, то лучший - Яшин.
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