Черчесов о топ-3 отечественных вратарей: «Дасаев, Акинфеев, Овчинников, если в моем поколении. Игорь гениален, но Ринат был признан лучшим в мире – это дает бонус»
Станислав Черчесов включил Игоря Акинфеева в число лучших вратарей России.
– Топ-3 вратарей в истории отечественного футбола, на ваш взгляд?
– Если брать мое поколение – Дасаев, Акинфеев, Овчинников. Еще – Харин.
– Вы ставите Дасаева выше Акинфеева?
– Они разные по стилю, темпераменту. Я бы не ставил сейчас кого-то ниже, кого-то выше… Просто Ринат официально был признан лучшим вратарем мира, и это дает какой-то бонус. Ну и мы играли вместе, я старался на него смотреть.
А Игорь – гениальный вратарь. Есть партнер по команде, Ринат Дасаев, а есть твой игрок, когда ты руководишь командой. И Игорь в этом плане был незаменим в моей команде, – сказал бывший главный тренер сборной России.
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Вот, кстати, тот провальный сейв.
Вернее признавался, но по принципу "Господин выбрал меня любимой женой"(С).Помню как Сов.Спорт разнес эту басню по всем головам в СССР.А на деле то пшик вышел с мифической конторой МФФИИС.
Так то и Игоря Акинфеева признавали лучшим в мире вратарем издание Goal.com
И пожалуй Goal.com то по статусней будет чем МФФИИС
Чемпионат СССР был в разы сильнее в чем конкретно? Точнее, давай так, чем сложнее было вратарю в том чемпионате? По крайней мере, Акинфеев в РПЛ противостоял Халку, Вальбуэна, Кураньи, ЭтоО, а Дасаев сильнее Протасова никого не видел в СССР.
Ну и по фактам: 2 трофея и 20 трофеев, Игорь более чем на 100 матчей превзошёл рекорд Дасаева по сухарям. Короче говоря, вполне сопоставимые фигуры в своих поколениях. У Игоря разве что нет международного признания, только это все субъективизм. А, ну и в испанском середняке Акинфеев тоже не лажал, это да)
Смешно. В мясе любят слепить легенду из говна.
Но он ни разу не признавался официально ни фифа ни уефа лучшим кипером ни мира, ни Европы - это факт. И не было за что - Спартак всегда был проходной командой в Еврокубках, а за сборную все, что он выиграл значимого - серебро Евро - было умножено на ноль тем финалом с Нидерландами и голом Бан Бастена за уши.
В сборной он стоял по квоте от РФ - Лобановский когда то говорил, что единственный русский игрок, которого он ставил сам был Хидиатуллин. Да, тогда в сборной должны были играть представители всех республик, где были более менее игроки при памяти. А Чанов и Габелия стали жертвой этой политики.
Подтверждением этому стало то, что он еще в рабочем возрасте застал 90е и не один топ клуб на него не позарился, Севилья была командой второй половины таблицы Испании и звезд он там не хватал, мягко говоря.
Но опять же - Дасаев дном не был, но и какой то суперзвездой тоже
И, кстати, за что Дасаева МФФИИС признала лучшим голкипером мира в 1988г., я более-менее понимаю (даже несмотря на то, что ван Брекелен заслужил в том сезоне это звание больше), а вот за какие такие "заслуги" в 2013г. твоя любимая шаражка предпочла Акинфеева всем остальным топ-вратарям мира, мне решительно непонятно.