Черчесов о топ-3 отечественных вратарей: «Дасаев, Акинфеев, Овчинников, если в моем поколении. Игорь гениален, но Ринат был признан лучшим в мире – это дает бонус»

Станислав Черчесов включил Игоря Акинфеева в число лучших вратарей России.

– Топ-3 вратарей в истории отечественного футбола, на ваш взгляд?

– Если брать мое поколение – Дасаев, , . Еще – .

– Вы ставите выше Акинфеева?

– Они разные по стилю, темпераменту. Я бы не ставил сейчас кого-то ниже, кого-то выше… Просто Ринат официально был признан лучшим вратарем мира, и это дает какой-то бонус. Ну и мы играли вместе, я старался на него смотреть.

А Игорь – гениальный вратарь. Есть партнер по команде, Ринат Дасаев, а есть твой игрок, когда ты руководишь командой. И Игорь в этом плане был незаменим в моей команде, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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