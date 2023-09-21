Дюков о словах Карпина про отъезд из РПЛ: «Ответ вырван из контекста. Это был футбольный вопрос, а не политический. Он говорил о том, что нужно пытаться выходить из зоны комфорта»
Александр Дюков отреагировал на слова Валерия Карпина.
После товарищеского матча с Катаром (1:1) главный тренер сборной России заявил: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет».
– Как вы отреагировали на резонансные слова Валерия Карпина, который посоветовал молодым футболистам уезжать за границу при возможности?
– Комментарии давались. Соответственно, этот ответ вырван из контекста. Это был футбольный вопрос, а не политический. Был вопрос – был дан ответ. А Валерий Георгиевич говорил о том, что футболистам нужно пытаться выходить из зоны комфорта. И каким-то футболистам стараться вылезти из теплой ванны, в которой они находятся.
Что касается РФС, то мы, безусловно, заинтересованы, чтобы футболисты оставались здесь. Играли, прогрессировали и развивались. Безусловно, все заинтересованы в развитии игроков.
В августе задавали вопрос, что я думаю после отъезда Захаряна. Помните, я сказал, что мне жаль, потому что он сильный, перспективный игрок. Было бы здорово, если бы он развивался здесь и мог быть одним из украшений нашего чемпионата, – сказал глава РФС.
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