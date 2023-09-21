Дюков о словах Карпина про отъезд из РПЛ: «Ответ вырван из контекста. Это был футбольный вопрос, а не политический. Он говорил о том, что нужно пытаться выходить из зоны комфорта»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Александр Дюков Арсен Захарян Футбол

Александр Дюков отреагировал на слова Валерия Карпина.

После товарищеского матча с Катаром (1:1) главный тренер сборной России заявил: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет».

– Как вы отреагировали на резонансные слова Валерия Карпина, который посоветовал молодым футболистам уезжать за границу при возможности?

– Комментарии давались. Соответственно, этот ответ вырван из контекста. Это был футбольный вопрос, а не политический. Был вопрос – был дан ответ. А Валерий Георгиевич говорил о том, что футболистам нужно пытаться выходить из зоны комфорта. И каким-то футболистам стараться вылезти из теплой ванны, в которой они находятся.

Что касается РФС, то мы, безусловно, заинтересованы, чтобы футболисты оставались здесь. Играли, прогрессировали и развивались. Безусловно, все заинтересованы в развитии игроков.

В августе задавали вопрос, что я думаю после отъезда Захаряна. Помните, я сказал, что мне жаль, потому что он сильный, перспективный игрок. Было бы здорово, если бы он развивался здесь и мог быть одним из украшений нашего чемпионата, – сказал глава РФС.

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14 комментариев

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Саша Пушкин
В этой истории симптоматично и показательно как раз то, что это более чем безобидное и верное с профессиональной точки зрения высказывание, вызвало такую болезненную реакцию у охраноты режима и прочих прикорытников.
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Spartakus1984
Ответ SMART789
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Чем это высказывание образно говоря отличается от того,что в 90-е люди хотели уезжать из страны за границу на заработки и говорили,что там лучше и больше платят и жизнь комфортнее?Почем сами люди из власти посылают своих детей учиться и работать за границу?
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Spartakus1984
Отмените лимит,потолок ЗП для молодых и они естественным путем выйдут из зоны комфорта.
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tony
Ответ SMART789
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Чем же оно позорное и глупое? Если хочешь развиваться как спортсмен, то должен выступать в сильной среде против лучших соперников, РПЛ далеко не того уровня. Да и Карпин тренер сборной, в его интересах чтобы было больше игроков хорошего уровня. Увы, но наша лига никогда не станет на уровне Ла Лиги или Серии А, поэтому и сильная сборная из игроков РПЛ может быть только случайным удачным стечением обстоятельств в рамках одного отдельного турнира, но никак не закономерностью.
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alexey102rus
Хватило смелости сказать слова поддержки Карпину. Уже хотя бы что-то
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