Защитник «Урала» Филипенко о совете Карпина: «Его назвали предателем Родины – странно читать. Зовут тебя менеджером в топ‑компанию США или Европы – смысл оставаться здесь?»

Егор Филипенко согласился со словами Валерия Карпина об отъезде из РПЛ.

После товарищеского матча сборных России и Катара (1:1) Карпин посоветовал российским игрокам уезжать из Мир РПЛ в более сильные лиги.

– Карпин сказал, что стоит уезжать при наличии предложений из топ‑5 чемпионатов Европы. Согласен?

– Согласен на 100%. А что в этом плохого? Слышал, что Карпина за такие слова кто‑то назвал предателем Родины… Странно подобное читать. Если есть объективно сильнейший чемпионат по сравнению с РПЛ и если есть предложение, то надо ехать.

И это касается не только футбола. Допустим, зовут тебя работать менеджером в топ‑компанию в США или Европу – какой смысл оставаться здесь, когда есть шанс вырасти профессионально? Да, возможно, в деньгах в России выиграть можно, но есть же еще спортивная составляющая, – сказал защитник «Урала».

Осуждение Карпина за слова про Европу – бред

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