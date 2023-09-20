Защитник «Урала» Филипенко о совете Карпина: «Его назвали предателем Родины – странно читать. Зовут тебя менеджером в топ‑компанию США или Европы – смысл оставаться здесь?»
Егор Филипенко согласился со словами Валерия Карпина об отъезде из РПЛ.
После товарищеского матча сборных России и Катара (1:1) Карпин посоветовал российским игрокам уезжать из Мир РПЛ в более сильные лиги.
– Карпин сказал, что стоит уезжать при наличии предложений из топ‑5 чемпионатов Европы. Согласен?
– Согласен на 100%. А что в этом плохого? Слышал, что Карпина за такие слова кто‑то назвал предателем Родины… Странно подобное читать. Если есть объективно сильнейший чемпионат по сравнению с РПЛ и если есть предложение, то надо ехать.
И это касается не только футбола. Допустим, зовут тебя работать менеджером в топ‑компанию в США или Европу – какой смысл оставаться здесь, когда есть шанс вырасти профессионально? Да, возможно, в деньгах в России выиграть можно, но есть же еще спортивная составляющая, – сказал защитник «Урала».
Осуждение Карпина за слова про Европу – бред
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Например, Алексей Пажитнов. Москвич. Закончил МАИ. Уехал в США. Придумал "Тетрис". Работал в Miscrosoft. Имеет две свои компании в IT. Живет не тужит.
Или Сергей Брин основатель Google. Именно его детище поможет тебе найти еще кучу успешных кейсов.
Но лучше не знать, ты прав. Так легче живется 😏
А какие есть рычаги, чтоб все перечисленное сделать лучше?
Я знаю только одну опцию... Это кланяться барину и просить. Видеообращения там писать и всё такое...
Попасть на прием к наместнику феода крайне проблематично.
Не, вспомнил вторую опцию. Надо и платить налоги, и скидываться улицей, чтоб дорогу заасфальтировали?
В обычные времена никто бы и не обратил внимания на такие высказывания...
Кому это надо?
Карпин сказал дежурную фразу.
три человека по незнанию на него ополчилась.
Всем остальным до лампочки, что сказал Карпин.
так как примеров "про прокачку по Карпину" в Европе для российских игроков не было и нет. только красиввае слова