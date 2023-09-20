Защитник «Урала» Филипенко о совете Карпина: «Его назвали предателем Родины – странно читать. Зовут тебя менеджером в топ‑компанию США или Европы – смысл оставаться здесь?»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Урал Валерий Карпин Егор Филипенко Матч ТВ Футбол

Егор Филипенко согласился со словами Валерия Карпина об отъезде из РПЛ.

После товарищеского матча сборных России и Катара (1:1) Карпин посоветовал российским игрокам уезжать из Мир РПЛ в более сильные лиги.

– Карпин сказал, что стоит уезжать при наличии предложений из топ‑5 чемпионатов Европы. Согласен?

– Согласен на 100%. А что в этом плохого? Слышал, что Карпина за такие слова кто‑то назвал предателем Родины… Странно подобное читать. Если есть объективно сильнейший чемпионат по сравнению с РПЛ и если есть предложение, то надо ехать.

И это касается не только футбола. Допустим, зовут тебя работать менеджером в топ‑компанию в США или Европу – какой смысл оставаться здесь, когда есть шанс вырасти профессионально? Да, возможно, в деньгах в России выиграть можно, но есть же еще спортивная составляющая, – сказал защитник «Урала».

Осуждение Карпина за слова про Европу – бред

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33 комментария

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Forrest Gamp
там только дорогую недвижимость можно покупать, вот тогда ты патриот и защитник скреп
+105
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ОттоДракула
Ответ Forrest Gamp
там только дорогую недвижимость можно покупать, вот тогда ты патриот и защитник скреп
Еще желательно отправить детей учиться в Лондон или Париж.
+70
-4
+66
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Michael Scott
Ответ belwrestler
Сказал Филипенко, который паспорт Израиля получал чтобы играть там и в сборную РБ не ездить.
Это плохо?
+31
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romanisti89
зачем вообще читать тех маразматиков, кто назвал Карпина предателем? там поголовно обладатели белых билетов
+26
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Peter Parker
Сперва они жалуются, что наши футболисты не востребованы в лучших лигах, затем они жалуются на совет уезжать в лучшие лиги.
+12
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Atsuktuvas
Потому что сейчас правильно не хотеть жить хорошо, а хотеть умереть за Родину.
+10
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iPatrick
Ответ CaSpeR-13
не беря футбол кто сказал что в сша можно вырасти профессионально в какойто компании?
А надо чтоб кто-то сказал по телевизору? Иначе не правда?
Например, Алексей Пажитнов. Москвич. Закончил МАИ. Уехал в США. Придумал "Тетрис". Работал в Miscrosoft. Имеет две свои компании в IT. Живет не тужит.
Или Сергей Брин основатель Google. Именно его детище поможет тебе найти еще кучу успешных кейсов.
Но лучше не знать, ты прав. Так легче живется 😏
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Lavochkin12
Ответ CaSpeR-13
не беря футбол кто сказал что в сша можно вырасти профессионально в какойто компании?
некоторым-то и в России не дается свой родной язык выучить, судя по всему
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iPatrick
Ответ Ярополк Окаянный
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Вот вы пишите: "...ты хочешь сделать лучше свой район, город, регион."
А какие есть рычаги, чтоб все перечисленное сделать лучше?
Я знаю только одну опцию... Это кланяться барину и просить. Видеообращения там писать и всё такое...
Попасть на прием к наместнику феода крайне проблематично.
Не, вспомнил вторую опцию. Надо и платить налоги, и скидываться улицей, чтоб дорогу заасфальтировали?
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Lavochkin12
Ответ Galaktika
Подрастешь Филипенко, поумнеешь. Пока не о чем говорить.
ну ты вот подрос, а толку-то?
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Mukunku 64
Ответ CaSpeR-13
не беря футбол кто сказал что в сша можно вырасти профессионально в какойто компании?
Дуров, Волож, Цукерберг...
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bilbiveter
Мне кажется, что это должен быть личный выбор самого человека, никто не имеет права навязывать ему свое суждение, запрещая уезжать или же оставаться здесь
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devran sadik
Адекватное, я бы сказал нормальное мнение разумного человека!
В обычные времена никто бы и не обратил внимания на такие высказывания...
+5
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Lol Ko
Ответ bilbiveter
Мне кажется, что это должен быть личный выбор самого человека, никто не имеет права навязывать ему свое суждение, запрещая уезжать или же оставаться здесь
Так и мнение высказывать любой может. Следовать-то ему необязательно.
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Eljza
Это настолько очевидно, что какие-то пояснения выглядят смешно. Будь чемп Индии более топовым, логично было бы ехать туда
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ЖУЛИК
Ну ты пацик патриот
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Lavochkin12
Ответ Ярополк Окаянный
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расскажи подробно, как ты делаешь свой регион лучше. И как тебе в этом помогают власти региона
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Песчанка
Одно и тоже вторую неделю мусолят.
Кому это надо?
Карпин сказал дежурную фразу.
три человека по незнанию на него ополчилась.
Всем остальным до лампочки, что сказал Карпин.
так как примеров "про прокачку по Карпину" в Европе для российских игроков не было и нет. только красиввае слова
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Сергей Лепехин
Карпин не говорил про топ 5... Интервью выложено, ни слова о топ5
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igor.igorev
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Ansu Fati
Ответ Тюменец
Так можно не в США, а в Салехард уехать. Надолго
В Соледар))
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iPatrick
Ответ SMART789
если зовут в топ компанию конечно можно ехать, но если зовут мыть посуду в задницу стоит подумать дважды
Вряд ли если требуется мойщик посуды или кассир в Walmart, то будет использоваться международный рынок труда 😉
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iPatrick
Ответ devran sadik
Адекватное, я бы сказал нормальное мнение разумного человека! В обычные времена никто бы и не обратил внимания на такие высказывания...
Согласен. Времена нынче необычные. Невероятно прекрасные. Страшно вспомнить в каком ужасе мы жили полтора года назад! 😏
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Владимир Самойлов
Ответ Песчанка
Одно и тоже вторую неделю мусолят. Кому это надо? Карпин сказал дежурную фразу. три челоека по незнанию на него ополчилась. Всем остальным до лампочки, что сказал Карпин. так как примеров "про прокачку по Карпину" в Европе для российских игроков не было и нет. только красиввае слова
Карпин умеет только умничать и показывать что он чего то стоит , лучше бы взял и научил как надо , что бы уровень чемпионата не падал !!!!
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