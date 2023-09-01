Сергей Лавров: «Что делают сейчас с МОК – это издевательство над здравым смыслом. Это вынуждает искать другие формы развития деполитизированного спорта»
Лавров заявил о необходимости искать формы развития деполитизированного спорта.
«Что делают сейчас с Международным олимпийским комитетом – это издевательство над здравым смыслом, над Олимпийской хартией. Президент [РФ Владимир Путин] тоже на эту тему говорил.
Это вынуждает искать другие формы развития независимого, деполитизированного, по-честному состязательного спорта», – сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Государство не обеднеет(с)
1 . Если я тебе палкой по голове ударю, а ты в меня камнем кинешь.
2. Ты просто в меня камнем кинешь.
В какой ситуации твой поступок можно будет оправдать?
P.S. деполитизоравнный спорт у кого?) В РФ?) Это сказки для подпивасников
П - проекция. Взносами на серьезных щщах пугать.