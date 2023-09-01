Сергей Лавров: «Что делают сейчас с МОК – это издевательство над здравым смыслом. Это вынуждает искать другие формы развития деполитизированного спорта»

Теги Владимир Путин МОК Сергей Лавров Политика Легкая атлетика

Лавров заявил о необходимости искать формы развития деполитизированного спорта.

«Что делают сейчас с Международным олимпийским комитетом – это издевательство над здравым смыслом, над Олимпийской хартией. Президент [РФ Владимир Путин] тоже на эту тему говорил.

Это вынуждает искать другие формы развития независимого, деполитизированного, по-честному состязательного спорта», – сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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53 комментария

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Arty K.
То, что делаете ВЫ, - это издевательство над здравым смыслом
+73
-15
+58
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maks44
Лавров и здравый смысл... Как далеки они друг от друга.
+68
-15
+53
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Заборостроитель
Что там с Большим Уссурийским островом?
+46
-2
+44
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haymaker
за неимением иностранных дел, решил погрузиться в спорт
+35
-9
+26
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Beloded2007
Бред сивой кобылы
+27
-4
+23
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Артём Сергеев
Ответ Dmona1
Комментарий скрыт
а что из перечисленного случилось раньше?
+23
-3
+20
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haymaker
Ответ Dmona1
Комментарий скрыт
О нет. В том и прикол, что это то же самое. Прежде, чем подписываться на войну, имело смысл прочитать, что идёт в комплекте.
+20
-1
+19
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Uriy walmart
Ответ Заборостроитель
Что там с Большим Уссурийским островом?
Пусть забирают!
Государство не обеднеет(с)
+19
-3
+16
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BearS
Ответ Заборостроитель
Что там с Большим Уссурийским островом?
Дебольшеуссуризация
+17
-1
+16
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Артём Сергеев
Ответ Dmona1
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Вот смотри две ситуации.
1 . Если я тебе палкой по голове ударю, а ты в меня камнем кинешь.
2. Ты просто в меня камнем кинешь.
В какой ситуации твой поступок можно будет оправдать?
+19
-3
+16
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Tomas Nepotrebko
Ответ Pavel Matveenko
Искать то вы можете, только кто за вами пойдёт кроме нескольких стран
никакие страны не пойдут за ним кроме белоруссии. даже северным корейцам выгоднее на олимпиадах участвовать
+20
-5
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Katerina Sunny
Лавров, как министр иностранных дел, уже давно издевается над здравым смыслом.
+23
-9
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карабашка
Нет других форм.Будем сидеть как зайчики и ждать когда вернут.А вернут понятно когда.И то не сразу.
+16
-2
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Игорь М.
Говорящая голова. Одни клише, нет объективных и осмысленных речей.

P.S. деполитизоравнный спорт у кого?) В РФ?) Это сказки для подпивасников
+15
-2
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Илья Савчук
проведите еще пару встреч в Лужниках, деполитизируйте по полной!
+12
-1
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Koulmann
Ответ Tomas Nepotrebko
никакие страны не пойдут за ним кроме белоруссии. даже северным корейцам выгоднее на олимпиадах участвовать
Беларусы и не шли, спокойно и тихо подписывают декларации и начинают выступать в ряде турниров, например, в тяжелой атлетике.
+9
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Atsuktuvas
Государственный чиновник, которые не имеет отношение к спорту, говорит о спорте вне политики.
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haymaker
Ответ Anatiana
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Если Томаш гражданин России, то лавров его наёмный работник. Имеет полное право спрашивать с него и давать оценку. А вот, что вам надо, совершенно непонятно.
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scorp19
Ждём супер форматы с Афганистаном, КНДР, Эритреей, Сомали, Эфиопией. А даже союзники по БРИКС никогда не променяют олимпиаду на "новые форматы" ))
+12
-3
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Uriy walmart
Ответ Beloded2007
Бред сивой кобылы
Та вроде пока не сивой
+10
-2
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Пользователь заблокирован
Ответ Dmona1
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Да на взносах ваших все и держится. Все так. И за бабосики они там все и мать родную продадут, разумеется. Ну какие у этих насекомых могут быть принципы и ценности.

П - проекция. Взносами на серьезных щщах пугать.
+8
-1
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Pavel Matveenko
Искать то вы можете, только кто за вами пойдёт кроме нескольких стран
+14
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Taras Shevchenko
Ответ Anatiana
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неудивительно, что у вас ФК на аватарке
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Shos
Лукавит Лавров или по должности обязан высказываться в подобном ключе, он прекрасно понимает, что текущая реакция международных спортивных организаций это наиболее прогнозируемая и, поэтому, очень даже здравая позиция
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Иван Иванов
Эти тараканьи бега ни кому не интересны даже в рамках страны, что далеко ходить вот в РБ Белорусь и в Екб были турниры где медали вагонами грузили участники из РФ но про них ни кто не слышал и не освещали в СМИ.
+6
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