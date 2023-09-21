«МЮ» пропустил 14 голов в сезоне – больше всех из клубов АПЛ. Во всех 6 матчах играл Онана

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА рейтинги Андре Онана Футбол

«Манчестер Юнайтед» пропустил больше всех команд АПЛ с начала сезона.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «МЮ» уступил «Баварии» со счетом 3:4, пропустив 4 мяча лишь во втором матче за всю историю выступлений в турнире.

В 6 матчах сезона-2023/24 во всех соревнованиях «МЮ» пропустил 14 мячей – больше, чем любая другая команда АПЛ.

Во всех матчах ворота «Юнайтед» защищал Андре Онана.

«МЮ» впервые за 44 года пропустил 3+ голов в 3 матчах подряд

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29 комментариев

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Roman
Жаль нет ДеХеа, на него бы все свалили
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Stadjer
Минуточку, то есть на самом деле «больше всех в АПЛ среди команд, выступающих в еврокубках», так (это же 7 команд вроде)? Ведь остальные проводят меньше игр, и с ними сравнивать некорректно? Не оправдываю чудовищное начало сезона МЮ, но это же просто кликбейтнейший заголовок (вот и я клюнул на него, собственно)…
+26
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Street Fighter
Ответ Roman
Жаль нет ДеХеа, на него бы все свалили
Зато теперь есть Онана, и можно на него одного все свалить, да?
+14
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romanisti89
ну кто виноват, если у них вратарь только ногами играет
+7
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#SharkTeam
Ответ Street Fighter
Зато теперь есть Онана, и можно на него одного все свалить, да?
Да
+8
-3
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Экспертное мнение
Был бы Кришти в команде, он бы отбил все эти удары и починил бы все бассейны. тен Хаг, кого ты выгнал? Как ты посмел
Та не, ты че
Криш мешал гению , у 7Хага отлично получается только лоббировать трансферы через свою контору и всё)
Игры как не было, так и нет
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SegaYasch
Ответ Stadjer
Минуточку, то есть на самом деле «больше всех в АПЛ среди команд, выступающих в еврокубках», так (это же 7 команд вроде)? Ведь остальные проводят меньше игр, и с ними сравнивать некорректно? Не оправдываю чудовищное начало сезона МЮ, но это же просто кликбейтнейший заголовок (вот и я клюнул на него, собственно)…
Так в этом и фишка спортса)
Зачем делать что-то нормальное, если можно и вот такое лупануть)

К слову в Англии только 4 команды сыграли 6 игр - Сити, Юнайтед, Арсенал и Ньюкасл
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ЛыСъ
Называется, почувствуй себя Магуаером. Ибо нефиг)
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#SharkTeam
И не играл Магваер!
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Kane575
Онана признает ошибки, значит будет над собой работать. Как минимум заслуживает, чтобы ему дали больше времени.
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6k2uaqfx3e
По факту Тен Хаг лысый шарлатан. Покупали всех кого хотел,выгоняет всех кого хочет ,а как не было игры ,так ее и нет. Как не было нормального прессинга ,так его и нет. В целом матч с баварией показал это команды из разных лиг. И кто бы что не говорил,последние при мауре ,если не ошибаюсь , 3 трофея взяли.
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Street Fighter
Ответ Street Fighter
Зато теперь есть Онана, и можно на него одного все свалить, да?
Копатель морей, то есть ты на мои комменты сам отвечаешь, а мне ограничил возможность ответа на твои?)) интересно
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Stadjer
Ответ Борис Энгельгардт
в таком режиме он пропустит сколько, 80 за сезон? вот уже где пространство для рекордов
Де Хея в первый сезон тоже ошибался прилично. В принципе ошибаться - нормально, важна реакция на ошибки.
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red hikkikomori
Ответ Street Fighter
Копатель морей, то есть ты на мои комменты сам отвечаешь, а мне ограничил возможность ответа на твои?)) интересно
Зачем ты с ним общаться пытаешься?это чисто для хейта подобные аккаунты, поэтому и блочат тех кто пытается в аргументированные дискуссии. Был бы Де Хеа, он бы его хейтил, или любого другого воротчика)
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TalSer
Вообще изначально вся эта ориентированность на вратарей "классно играющих ногами" выглядит профанацией. Вратарь прежде всего должен быть хорош в воротах.
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Today I feel Qatari
Главное Магуайр на скамейке как все и мечтали, а МЮ как ставил рекорды по пропущенным, так и продолжает ставить. Что-то тут не сходится. А вот помню при Сульшере в сезоне 19/20 МЮ пропустил 36 голов за весь сезон и никакой Магуайр не мешал
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Злобный Конь
Пусть языком мячи ловит и отбивает. Пока больше болтовни,чем мастерства
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Вертуальный
Очередной рекорд клуба 😂что же поделать одни рекорды
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llolishe
Слушайте вчера ж была новость-Тен Хаагу и новичкам Манчестерски руководство клубца доверяет и верит
Это ж главное
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bibendum
Ну так он умеет играть ногами. Про руки разговоров не было
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ArnoNeputevy
О-на-на! Отличный вратарь!
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Любезный Коссутий
ничего удивитеоьноно - там пожарники во всех линиях сейчас
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Джавез Тилл
Пропустили из-за Тен Хага*
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S. A.
Это всё Онана-на-на-на
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