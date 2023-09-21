«МЮ» пропустил 14 голов в сезоне – больше всех из клубов АПЛ. Во всех 6 матчах играл Онана

«Манчестер Юнайтед» пропустил больше всех команд АПЛ с начала сезона.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «МЮ» уступил «Баварии» со счетом 3:4, пропустив 4 мяча лишь во втором матче за всю историю выступлений в турнире.

В 6 матчах сезона-2023/24 во всех соревнованиях «МЮ» пропустил 14 мячей – больше, чем любая другая команда АПЛ.

Во всех матчах ворота «Юнайтед» защищал Андре Онана.

«МЮ» впервые за 44 года пропустил 3+ голов в 3 матчах подряд

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