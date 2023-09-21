«МЮ» проиграл 4 из 6 матчей на старте сезона впервые с 1986-го. В конце того года позвали Фергюсона

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт сезона с 1986 года.

Команда Эрика тен Хага потерпела 4 поражения за первые 6 игр во всех турнирах. 20 сентября она уступила «Баварии» (3:4) в Лиге чемпионов.

В последний раз манкунианцы так начинали сезон в 1986-м. Вскоре после такого старта был уволен Рон Аткинсон, и его место 6 ноября занял Алекс Фергюсон.

В следующем матче «МЮ» встретится с «Бернли» – это произойдет 23 сентября.

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16 комментариев

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Фут.Боль
Ответ Anton Kortenko
может ещё раз позвать Фергюсона?
Причем Тони, чтобы всем там дал #####
+21
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madaev
Да сколько он рекордов сегодня побил то ?
+8
-1
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Anton Kortenko
может ещё раз позвать Фергюсона?
+5
0
+5
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Mihail0910
Мю это посмешище, а не команда
+5
-4
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Nik Yeremich
Ферги тайм чуть чуть не сработал
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gninnur esrever*
Мне каатся, МЮ плюс-минус норм выглядит. Но менталитет середняка уже начинает мешать, от того и ошибки и тупняк.
+1
-1
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Любезный Коссутий
учитывая то, что следующая игра гостевая, вполне вероятен результат 5 из 7
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Виталий Ан
Врятли кто то думал в серьез что МЮ обыграет Баварию. Был удивлен такой игре МЮ. Конечно у Баварии у самих проблемы большие, но такой МЮ должны были легко проходить. Так что игра в начале этого сезона пожалуй единственная хорошая.
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ArtBro
Ошибка вратаря, причём не впервые такие выкрутасы за довольно короткий срок, учитывая что трансфер состоялся в середине лета. Просто он играет в своё удовольствие.
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Igor Cholomitski
надо звать опять!
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Кирилл Захаров
В конце этого года тоже пора Фергюсона пора звать
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Stewart D.
Ответ madaev
Да сколько он рекордов сегодня побил то ?
недостаточно
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