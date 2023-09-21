«МЮ» проиграл 4 из 6 матчей на старте сезона впервые с 1986-го. В конце того года позвали Фергюсона

«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт сезона с 1986 года.

Команда Эрика тен Хага потерпела 4 поражения за первые 6 игр во всех турнирах. 20 сентября она уступила «Баварии» (3:4) в Лиге чемпионов.

В последний раз манкунианцы так начинали сезон в 1986-м. Вскоре после такого старта был уволен Рон Аткинсон, и его место 6 ноября занял Алекс Фергюсон.

В следующем матче «МЮ» встретится с «Бернли» – это произойдет 23 сентября.

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