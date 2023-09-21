«МЮ» проиграл 4 из 6 матчей на старте сезона впервые с 1986-го. В конце того года позвали Фергюсона
«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт сезона с 1986 года.
Команда Эрика тен Хага потерпела 4 поражения за первые 6 игр во всех турнирах. 20 сентября она уступила «Баварии» (3:4) в Лиге чемпионов.
В последний раз манкунианцы так начинали сезон в 1986-м. Вскоре после такого старта был уволен Рон Аткинсон, и его место 6 ноября занял Алекс Фергюсон.
В следующем матче «МЮ» встретится с «Бернли» – это произойдет 23 сентября.
Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch
16 комментариев