Тен Хаг о 3:4: «У Онана были отличные сэйвы после ошибки. Он справится, это очень важный игрок»
Эрик тен Хаг отметил сэйвы Андре Онана после ошибки в матче с «Баварией».
На 28-й минуте игры Лерой Сане из-за пределов штрафной пробил низом примерно по центру ворот. Онана попытался остановить мяч, и от его рук тот влетел в сетку ворот. После ошибки Онана сделал 5 сэйвов.
Игра завершилась победой «Баварии» со счетом 4:3.
«В футболе всегда будут ошибки, и это лишь одна из них. Мы не придаем ей большее значение, чем у нее есть.
Дело было не только в Андре. После этой ошибки, во втором тайме, он совершал отличные сэйвы. Это демонстрирует его способности. Он справится, это очень важный игрок», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку."
Лорис Кариус - Подержите мое пиво)
А если нет, то выкинем из клуба как легенду МЮ