Тен Хаг о 3:4: «У Онана были отличные сэйвы после ошибки. Он справится, это очень важный игрок»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг отметил сэйвы Андре Онана после ошибки в матче с «Баварией».

На 28-й минуте игры Лерой Сане из-за пределов штрафной пробил низом примерно по центру ворот. Онана попытался остановить мяч, и от его рук тот влетел в сетку ворот. После ошибки Онана сделал 5 сэйвов.

Игра завершилась победой «Баварии» со счетом 4:3.

«В футболе всегда будут ошибки, и это лишь одна из них. Мы не придаем ей большее значение, чем у нее есть.

Дело было не только в Андре. После этой ошибки, во втором тайме, он совершал отличные сэйвы. Это демонстрирует его способности. Он справится, это очень важный игрок», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

«Я всех подвел». Жуткая ошибка Онана против «Баварии»

План Тен Хага на «Баварию» не был плохим. Серьезно

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Соболевский
Ответ Усатый КозлоБык ©
Черная Пантера ещё даст просраться хейтерам
Для начала пусть сам перестанет обсираться.
+29
-5
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усатый КозлоБык ©
Черная Пантера ещё даст просраться хейтерам
+18
-10
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Лапин
Да понятно, что любимца 7хага никуда не денут, пока тренера не уволят.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real_v_dushe
"За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку."
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Budabuda
Ответ GuruFutbola
Рад, что гений Лапорта в свое время сделал ставку на Маэстро Хави и отказал просившемуся 7хагу, как в воду глядел)
тогда бы Дест в основе позорился)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рамиль Халиуллин
Журналисты - Жуткая ошибка Онаны.
Лорис Кариус - Подержите мое пиво)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Momos
А я предупреждал, что негравм нечего делать в воротах. Они ленивы, беззаботны и безответственны.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Фактос
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jam.football
Все делают ошибки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Копатель морей
"Он справится, это очень важный игрок"
А если нет, то выкинем из клуба как легенду МЮ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис Энгельгардт
против Бернли нужно выпускать Байындыра, чтобы Онана в себя пришёл и не мнил незаменимым
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Гудков
По Давида он также говорил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
тренер с района
Хороший сейф для меня это когда вратарь реально потащил удар. Онана же отбил то что летело в него или рядом с ним. Даже Филимонов сейчас бы отбил эти удары
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alireal
Когда команда пропускает 4 гола, глупо винить в поражении одного вратаря
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimon.net
Как можно было променять это на Де Хею.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рамиль Халиуллин
Ответ Real_v_dushe
Тут ещё вопрос, кто держать должен пиво: https://www.sports.ru/andre-onana/?tagSnippet_player
Ахаха) думаю согласимся, что точно не Де Хеа)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий