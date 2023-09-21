Тен Хаг о 3:4: «У Онана были отличные сэйвы после ошибки. Он справится, это очень важный игрок»

Эрик тен Хаг отметил сэйвы Андре Онана после ошибки в матче с «Баварией».

На 28-й минуте игры Лерой Сане из-за пределов штрафной пробил низом примерно по центру ворот. Онана попытался остановить мяч, и от его рук тот влетел в сетку ворот. После ошибки Онана сделал 5 сэйвов.

Игра завершилась победой «Баварии» со счетом 4:3.

«В футболе всегда будут ошибки, и это лишь одна из них. Мы не придаем ей большее значение, чем у нее есть.

Дело было не только в . После этой ошибки, во втором тайме, он совершал отличные сэйвы. Это демонстрирует его способности. Он справится, это очень важный игрок», – сказал главный тренер « ».

«Я всех подвел». Жуткая ошибка Онана против «Баварии»

План Тен Хага на «Баварию» не был плохим. Серьезно

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