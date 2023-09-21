«МЮ» впервые за 44 года пропустил 3+ голов в 3 матчах подряд

«Манчестер Юнайтед» пропустил 3+ голов в 3 матчах подряд впервые за 44 года.

Вчера «Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» (3:4) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов, а до этого уступил « » (1:3) и « » (1:3) в .

«Юнайтед» пропустил три и более голов в трех матчах подряд впервые за 44 года. В прошлый раз такая серия у «Манчестер Юнайтед» была в декабре 1978-го – тогда проиграли «Болтону» (0:3), «Ливерпулю» (0:3) и «Вест Бромвичу» (3:5).

Следующую игру « » проведет 23 сентября – в гостях против «Бернли» в матче 6-го тура АПЛ.

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