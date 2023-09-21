«МЮ» впервые за 44 года пропустил 3+ голов в 3 матчах подряд
«Манчестер Юнайтед» пропустил 3+ голов в 3 матчах подряд впервые за 44 года.
Вчера «Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» (3:4) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов, а до этого уступил «Брайтону» (1:3) и «Арсеналу» (1:3) в АПЛ.
«Юнайтед» пропустил три и более голов в трех матчах подряд впервые за 44 года. В прошлый раз такая серия у «Манчестер Юнайтед» была в декабре 1978-го – тогда проиграли «Болтону» (0:3), «Ливерпулю» (0:3) и «Вест Бромвичу» (3:5).
Следующую игру «Манчестер Юнайтед» проведет 23 сентября – в гостях против «Бернли» в матче 6-го тура АПЛ.
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2) Бернли тоже способен забить МЮ 3 гола, вопрос только в том, что сможет ли МЮ забить 4-5 голов.
3) Сити их уничтожит (Брайтон в пример)
4) Приход Амрабата ничего не исправит, или он лучше Каземиро? Да и Амрабат не закроет 2 игроков в штрафной когда этим должны заниматься еще другие, а они этого не делают.