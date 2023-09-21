«МЮ» впервые за 44 года пропустил 3+ голов в 3 матчах подряд

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«Манчестер Юнайтед» пропустил 3+ голов в 3 матчах подряд впервые за 44 года.

Вчера «Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» (3:4) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов, а до этого уступил «Брайтону» (1:3) и «Арсеналу» (1:3) в АПЛ.

«Юнайтед» пропустил три и более голов в трех матчах подряд впервые за 44 года. В прошлый раз такая серия у «Манчестер Юнайтед» была в декабре 1978-го – тогда проиграли «Болтону» (0:3), «Ливерпулю» (0:3) и «Вест Бромвичу» (3:5).

Следующую игру «Манчестер Юнайтед» проведет 23 сентября – в гостях против «Бернли» в матче 6-го тура АПЛ.

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29 комментариев

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Али Алиев
Тен хаг лучший.Каждый матч бьет рекорды которые держались 30-40 лет.
+61
-3
+58
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Born is the King
Это просто статистика. 10хаг отлично работает, все ожидали, что в Мю влезет все 8 , но Мю показал феноменальную игру и прыгнул выше головы, получил всего лишь 4
+27
-4
+23
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Ян Петров
Хорошо хоть Бернли дальше, а не Сити)
+23
0
+23
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proeast
Ответ Али Алиев
Тен хаг лучший.Каждый матч бьет рекорды которые держались 30-40 лет.
Гений у руля, не то что Моуриньо который второй после Фергюсона 🤷😁
+22
-1
+21
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Водяра
Ман Ю превратился а какой-то Ипсвич.
+20
-2
+18
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Real_v_dushe
Ответ Водяра
Ман Ю превратился а какой-то Ипсвич.
Не надо так Ипсвич оскорблять, там маленький клуб, но с хорошим профессиональным руководством в отличии от сегодняшнего МЮ. К слову 6 побед в сезоне в Чемпионшипе они одержали и в 7 матчах только 7 голов пропустили, сколько Онана меньше, чем за неделю пускает.
+15
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+15
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Analjinn
Избавились от балласта - Де Хеа и Роналду - и дело пошло.
+9
-3
+6
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eftomolgy
Ответ Старик Стариканов
Даже у мойеса не было такое количество антирекордов,но голландский шарлатан уже превзошел в разы.
Мойеса судили строго на контрасте с Ферги. Ему пришлось тяжелее других в этом плане
+4
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deGob
Ответ Водяра
Ман Ю превратился а какой-то Ипсвич.
Только весь ипсвич вместе со стадионом, стоит дешевле одного холодильника!
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Real_v_dushe
Интересно, если бы следующий матч был против Сити, сколько бы 7хаговский топарь Онана пустил?
+5
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Maksat S
Впервые за 44 года у МЮ вместо вратаря - философ и мыслитель
+4
-1
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Мгер Цолакян
Ответ Али Алиев
Тен хаг лучший.Каждый матч бьет рекорды которые держались 30-40 лет.
Ивсе же. Ему лучше дать время. У команды в обороне дыра. Еще и вратарь привозит.
+4
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Миха Терпак
7Хаг гений, тут больше добавить нечего)
+2
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Someone from Internet
Новый девиз нынешнего МЮ: антирекорды существуют, чтобы их побить!
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Старик Стариканов
Даже у мойеса не было такое количество антирекордов,но голландский шарлатан уже превзошел в разы.
+3
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Brigant
Де Хея лучше бы справился! Онана, банана !!!!
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Михаил Сафонов
Онананананана, ван мор эн мооо
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Ответ Redhead One
Рентклуб в этом году хотя бы за ЛК поборется или все силы на стыки в ЧШ уйдут?)
Тут как бы самим не начать бороться за ЧШ ;)
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Я лопнул от смеха
Без магуайра то дело пошло!
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ман сити фейк
Ответ Водяра
Ман Ю превратился а какой-то Ипсвич.
Ипсвич очень неплохо смотрится в этом сезоне
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EXCLUSIVE
антирекорд тен хаг
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ORP BVK
Ответ Ян Петров
Хорошо хоть Бернли дальше, а не Сити)
1) МЮ и не прессингует и не обороняется как положено. Поэтому такие результаты - это тренерская работа.
2) Бернли тоже способен забить МЮ 3 гола, вопрос только в том, что сможет ли МЮ забить 4-5 голов.
3) Сити их уничтожит (Брайтон в пример)
4) Приход Амрабата ничего не исправит, или он лучше Каземиро? Да и Амрабат не закроет 2 игроков в штрафной когда этим должны заниматься еще другие, а они этого не делают.
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гилберт
До гоните уже этого физрука, назначайте нового.
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Joey Ramone
С Онаной новые рекорды ещё впереди.
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Mbest77
Гениальный шаг, конечно… отпустить Де Хеа, который тащил во многих матчах на дырявую онану
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